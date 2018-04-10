律师办公室遭FBI搜索 特朗普震怒

(德国之声中文网)美国联邦调查局 (FBI)週一(9日)突袭搜索美国总统特朗普私人律师科恩 (Michael Cohen)办公室，查扣了许多资料，包括付给女星13万元“封口费”相关讯息。

特朗普得知后大为光火，说FBI探员“闯入”他私人律师办公室一事“可耻”、“不公平到了极点”。他也说，特别调查员穆勒 (Robert Mueller)这种调查是“猎巫”和“对我们国家的攻击”。

科恩的律师莱恩（Stephen Ryan）表示，曼哈顿联邦检察官得以搜索，是因为特别检察官穆勒（Robert Mueller）转介。

莱恩说，这次搜索行动“完全是不妥当的，也是不必要的”。

根据美联社报导，科恩办公室遭到搜查，与女星“旋风丹尼尔” (Stormy Daniels)指称在2016年总统大选前夕，收到柯恩13万美元“封口费”有关。特朗普在上周表示对此事并不知情。

这次搜索行动与调查中的“通俄门”似乎没有直接关联。

莱恩并没有针对被带走的资料多做评论，但表示科恩会配合有关当局的调查。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)