当特朗普拥枪遇上伦敦枪击案

（德国之声中文网）特朗普上周五于全国步枪协会(NRA)年度大会上发表戏谑言论，遭到英法严正抗议。法国的抗议声浪在周末逐渐加高，而英国又发生了两起枪击案。

周六晚上，一名17岁的少年在南伦敦的萨瑟克区(Southwark)遭到射杀，当场死亡。周日白天，分别为12岁与15岁的两名男孩在伦敦遭到枪击倒地，数分钟内送医急救，仍在观察。警方尚未逮补到嫌犯，也尚未收复枪械。

美国枪支管制争议延烧欧洲

5月4日，特朗普在达拉斯出席全国步枪协会 (NRA)年度大会。特朗普在演讲中说，遏止校园枪击案最有效的方法，就是让危险份子知道，他们的行动不会得逞，自己也会丧命。为了做到这点，就要让保全人员进入校园，并训练教师配枪。

他在发表演说时抨击枪支管制严格的国家，例如法国和英国。他指，如果公民有枪，便可以避免死伤。然而他戏谑地模仿法国巴黎巴塔克兰音乐厅（Bataclan）恐怖事件的攻击者，其轻蔑态度引发法国强力反弹。

他假装在挑选受害者，对观众指挥"你来，你来"，然后作出开枪的手势。他下结论道，如果受害者身上有枪的话，"会是完全不同的结局"。

2015年11月发生在巴黎巴塔克兰音乐厅的恐怖攻击造成130人死亡，400多人受伤。法国政府对此发出严正抗议，要求特朗普道歉。声明中强调"法国以其严格的拥枪与携枪管制感到光荣。"

法国前总统奥朗德(Francois Hollande)用两个字回敬特朗普: "没品、令人鄙夷(indecent and despicable)"。

特朗普也得罪了英国。他在演讲当中，提及一家"一度有名的医院"遭到持刀攻击时因未没有枪支自保，并且模仿持刀戳刺的动作，口里念着"刀、刀、刀"。特朗普并没有明确说出他指的是哪一家医院或哪一起事件，媒体怀疑他可能是看了上个月一则关于外科医生的报导，该医生说他接待的刀伤病患很多，其中不少是穿着制服的青少年。

伦敦去年持刀犯罪率突然上升23%。英国重大创伤协会(London Major Trauma System)的会长兼外科医生博喜(Karim Brohi)表示:＂把枪支纳入解决方案很荒谬。枪伤的致命程度是刀伤的两倍，而且更难愈合。＂

英国在1996年发生校园枪击案之后，便在英国、苏格兰、威尔士等地区全面禁止持有手枪。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)