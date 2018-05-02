引爆脸书隐私风暴 剑桥分析宣布倒闭



(德国之声中文网) 脸书隐私风暴核心公司剑桥分析 (Cambridge Analytica)在5月2日公告关门。

“本公司立即停止一切营运。”剑桥分析在声明中表示已向公司所在的英国申请破产。之后也将向美国申请。

剑桥分析母公司，战略沟通实验室集团(SGL Group)创办人向《华尔街日报》表示，除了剑桥分析，母公司也会收掉。

报导中，不具名消息来源指出SGL Group不断流失客户，因脸书事件也累积大笔诉讼费用，导致公司必须做出这个决定。

脸书隐私风暴

3月时，美国《纽约时报》和英国《观察家报》披露剑桥分析取得超过8千万脸书用户个人资料。

剑桥分析用这些资料协助特朗普角逐2016年美国总统大选，也在英国脱欧公投时协助贊成脱欧阵营。4月总裁泰勒 (Alexander Taylor)遭停职。

这些指控也迫使脸书总裁扎克伯格 (Mark Zuckerberg)为了数据外洩向大众道歉。

剑桥分析：“指控毫无根据”

剑桥分析说这些指控和诋毁毫无根据，其所进行的数据使用都是合法且在网路广告领域被广泛接受的，也说内部调查证实这些指控都是子虚乌有。

儘管剑桥分析已遭到起诉调查，但该公司认为倒闭的主要原因，来自媒体铺天盖地的报导，使其客户和供应商避之唯恐不及。

夏立民/李芊 (综合报导)