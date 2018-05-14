开徴关税预期心理 中国经济成长转疲

(德国之声中文网)根据中国统计局数据，中国4月份投资和零售销售低于预期，房屋销售下滑。中国当局正试图解决债务风险，并化解与美国的贸易争端。

伦敦投资公司凯投宏观 (Capital Economics)资深中国经济研究专家普理查德 (Julian Evans-Pritchard)表示，“中国工业活动受到冬季限产措施影响，但数据显示中国经济成长正失去动力。”

固定资产投资与房产投资放缓

中国1至4月固定资产投资原预测轻微下降至7.4％，然而实际增长率却减至7.0％，。

私营部门投资增长率从前三个月的8.9％降至8.4％。私人投资占中国整体投资的60％左右。

根据路透社报导，中国固定资产投资增速来到1999年以来最低点。

经济学家表示，北京迫使地方政府缩减投资项目以遏制其债务，再加上政府严格控管、打击炒房以控制房价，让房屋销售市场冷却。这种趋势将持续下去。

中国房地产市场是中国另一个主要的经济增长动力，随着抵押贷款利率上升，中国房地产市场也出现疲软迹象。这也相对影响民生消费，对家电和家具相关产品的需求减弱。

工业产出增长

唯一的亮点是工业产值，随着汽车业买气回暖和钢铁产量飙升，涨幅超过预期。

中国国家统计局表示，4月份工业产出增长7.0％，超过分析师预期的增长6.3％，并从3月份的7个月低点6.0％开始上升。

尽管4月份进出口出人意料地稳定，但制造业调查显示，新出口订单增长急剧减弱，这可能是因为有关公司越来越担心高库存，想预防美国和中国实施关税。

分析师猜测，一些公司可能也在加速出货以避免任何惩罚性的贸易措施发布，让出口数字表现亮丽。

虽然中国官方数据显示过去一年经济增长显着稳定在6.8至6.9％，但经济学家坚持，即使没有任何贸易冲击，中国未来几个月内的经济成长将愈显疲软。

随着与美国的贸易冲突升高，有迹象表明，北京方面已经预先准备支持性政策，以确保经济增长持续。

虽然中国央行坚称其尚未改变其“中立”政策立场，但经济学家认为未来几个月，中国央行很可能进一步降息，因为决策者希望能够抵消融资成本上升和贸易损失的影响。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)