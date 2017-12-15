 廖亦武呼吁：还刘霞自由！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2018
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时政风云

廖亦武呼吁：还刘霞自由！

将近一年来，诺贝尔和平奖刘晓波的遗孀刘霞一直在申请来德国治病，据流亡作家廖亦武的消息，刘霞虽然一次次得到官方准许其出国的许诺，但迄今不见下文。

China Liu Xia (picture alliance/dpa/AP/A. Wong)

刘晓波遗孀刘霞（2010年）

DW.COM

已故诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞长期以来一直处于失踪状态。最近有消息称，刘霞将获准出国。 (17.01.2018)

刘晓波遗孀刘霞发给诺奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）的信件被公开后，她的朋友和人权组织都表达了对她身体状况的担忧。 (15.12.2017)

（德国之声中文网）诺贝尔和平奖得主刘晓波于去年7月辞世后，他的妻子刘霞也几乎再也没有出现在公众的视野。人们知道，她一直患有抑郁症，丈夫离开后，她的病症再度加剧。今年4月30日，中国流亡作家廖亦武发表一封公开信，透露与刘霞曾于4月8日通过电话，电话的部分音频也发表在公开信里。

廖亦武接受德国之声的采访时说，"这是刘霞第一次表现出濒于崩溃的状态。"电话里，有很长一段时间都是刘霞在哭诉。

根据公开信的内容，很长一段时间来，刘霞一直在申请来德国治病和工作。据廖亦武介绍，去年，刘霞写过出国申请，但申请书后来不翼而飞。看管她的国保们一而再地许诺她准许出国，治疗抑郁症。"先是吩咐等到中共十九大召开之后，接下來是吩咐等到今年3月的人大、政协两会闭幕之后。"但直到4月底，没有下文。

4月30日，廖亦武又同刘霞通了电话，约50分钟，有录音，但音频没有发表。按照公开信的转述，刘霞表示，"现在没什么可怕的，走不掉就死在家里。"她还说，"以死抗争对于我，最简单不过。"

而在柏林方面，为迎接刘霞到来已作了大量工作。据廖亦武在文中的叙述，"德国外交部已作了具体安排，包括如何不惊动新闻界。"由诺贝尔文学奖得主米勒（Herta Mueller）牵头，柏林文学之家愿意为她提供过渡期公寓，之后，将为刘霞申请德意志学术交流中心的艺术家项目。同为她治疗的医院和专家也都进行了联络。

廖亦武说，刘霞目前的健康状况很不好，"服用大剂量的镇静药，即便这样也控制不了她的抑郁症，随时都有可能出问题。"

Chinesische Schriftsteller Liao Yiwu - DW-Interview in Köln (DW/J. Ju)

2015年接受德国之声采访时的廖亦武

在网上发表的4月8日廖刘通话的部分音频中，可以听到刘霞不断哭泣。廖亦武说，"因为我没有办法安慰她，所以就播发了'DonaDona'那支曲子。"DonaDona讲的是走在屠宰场途中的小牛，看见天上高飞的燕子，也想变成燕子飞上天空。廖亦武说，"这也是刘霞目前的心情。历史的悲剧就这样在重演。"

廖亦武于2012年荣获德国享有盛誉的和平奖，该奖得主包括著名哲学家布洛赫（Ernst Bloch）、哈贝马斯（Juergen Habermas）、文学家弗里施（Max Frisch）、瓦尔泽（Martin Walzer）以及哈维尔（Václav Havel）、基菲尔（Anselm Kiefer）和顿霍夫（Marion Gräfin Dönhoff）等政界、艺术节以及媒体领域的重量级人物。

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    为刘晓波“抬棺”

    2017年7月，诺贝尔和平奖获得者刘晓波去世。在那之前不久，他刚刚被确诊罹患肝癌晚期被从监狱转移到医院救治。为了追悼这位知名的中国异议人士，来自北威州莱茵-马斯职业学校的学生们12月10日抬着象征性的棺材，在柏林举行示威游行。

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    八年的坚持

    这些北威州的学生前往远在数百公里之外的首都柏林为中国异议人士刘晓波抗议，已经有多年的传统。他们的宗教课老师罗兰德·屈纳表示，介绍说，2010年学校师生了解到中国异见人士刘晓波被授予诺贝尔和平奖但却不能前往奥斯陆领奖的消息后，都感到十分不可思议，于是就组织学生到中国驻德大使馆门前抗议。他们决心每年国际人权日12月10日这一天都前去抗议，直到刘晓波获释为止。

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    人已逝，魂还在

    遗憾的是，师生们的坚持等到的不是刘晓波获释，而是他病逝的消息。之所以在今年的抗议中采用抬棺示威的方式，也是为了更直观地表达抗议的主题。图右为牧师、宗教老师屈纳，图左为独立中文笔会会长廖天琪。

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    “还刘霞自由”

    据悉，周日参加抗议的除了职业学校的学生之外，还有独立中文笔会、民主中国阵线等组织的成员，抗议总人数超过300人。除了追悼逝者之外，参与者还希望通过这次示威，敦促中国政府还刘霞自由。作为刘晓波的妻子，刘霞长年处于软禁之中。

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    “我像植物一样活着”

    抗议队伍行进到中国驻柏林大使馆门前之后，2009年诺贝尔文学奖获得者、德国女作家赫塔·米勒朗读了刘霞写给她的一首诗：“我蜷缩成一团/因为有人敲响了门/我的脖子开始变得僵硬/我却不能离开/我自言自语/我要疯了/我那么孤单/我没有权力说话/大声说话/我像植物一样活着/我像尸体一样躺着”

  • Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo (Roland Kühne)

    “追悼刘晓波，还刘霞自由”

    大使馆内静悄悄

    据悉，整个抗议活动从开始到结束，中国使馆方面没有人员现身。


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“追悼刘晓波，还刘霞自由”

国际人权日这一天，德国北威州莱茵-马斯职业学校的280名学生在中国驻柏林大使馆门前举行抗议，要求北京当局让诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞重获人身自由。 (11.12.2017)  

外部链接

《DonaDona》，把自由給劉霞

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见字如面：刘霞书信引担忧 15.12.2017

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Berlin Demonstration von SchülerInnen für Liu Xiaobo

“追悼刘晓波，还刘霞自由” 11.12.2017

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