应用被下架  体制内外媒体全要姓党？

（德国之声中文网）本周一（4月9日）中国4个新闻资讯类应用被迫下架，它们是"今日头条"、"凤凰新闻"、"网易新闻"和"天天快报"。下架的时间从当日15点开始。15点过后，有记者登录国内安卓应用商店查询，发现相关4款应用已经消失，因此新用户失去了下载的渠道，但在苹果的应用商店里，仍然一切照旧。而这项行动并不影响已经在安桌下载了以上应用的用户。

本次对以上4个应用的整肃并不是一刀切，今日头条暂停下载服务的期限最长，为3周，凤凰新闻为2周，网易新闻为1周，天天快报为3天。从暂停下载服务的周期看，今日头条受到的惩罚最为严重。据新华社报道，这已是近两周之内，今日头条第3次受到中国网络监管部门的处罚。3月30日，北京市工商行政管理局海淀分局对今日头条做出行政处罚，没收广告费约23.6万元，并处广告费用3倍的罚款，共计罚没约94.4万元。4月4日，国家广电总局对今日头条主要负责人进行了约谈，并要求全面整改，6日，今日头条旗下的火山小视频、西瓜视频等短视频平台共下架了超过1万个"问题视频"，封锁了4000多个"问题帐户"，此外还新增添了1700多个"敏感词条"。

矛头对准资讯类发布机构

一段时间来，中国大陆一些直播短视频平台被指责传播"未成年少女怀孕"等低俗内容，国家网信办于4月初曾约谈了"快手"和"火山小视频"的负责人，责令他们全面整改。为推动整改，将视频"晋级"，快手随后开始网上招聘3000名"内容审核编辑"，党员优先。

尽管如此，此次对4家商业媒体的整肃行为，在前北京外国语大学新闻学专家展江教授看来，仍是将矛头对准了新闻资讯类的非官方媒体门户。展江对德国之声说，"网易是中国媒体中一个老资格门户，存在二十多年了。凤凰新闻近几年发展很快，它的新闻和评论比较多。今日头条是最近几年新崛起的，影响越来越大，但口碑一般。"根据"易观数据"提供的资料，截止到2018年2月，今日头条的活跃用户已达2.63亿，其用户活跃度与他新闻资讯产品相比也是最高的。展江教授表示，还有几个传统的门户这回处分里没有提到，比如腾讯、搜狐和新浪等等，而"这回提到的这几家新闻网站都具备了较大的影响力。"

最不能容忍的是"擅自发布"

一名媒体资深人士表示，这回受到下架处置的都是一些体制外的商业性机构，这也说明专制化倾向不仅在体制内延伸，同时体制外的商业性媒体门户也一样受到管束。不过展江教授则认为，如果按照中共总书记习近平的提倡的标准，即所有媒体都应该姓党的话，这一体制内和体制外的划分就失去了意义。换言之，"商业性媒体名义上是独立的，但它还是要受到共产党的管制。"他说，中共新闻管理机构最不能容忍的是"擅自发布"。 而擅自发布有几种形式：没有被允许就发布了；再一种，现在没到时候，不能发布。

中国国家网信办发言人姜军曾做出表示，"网络空间不是法外之地，任何人不得利用网络传播违法信息。"针对网络管理，中国现行法律包括《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》以及《互联网直播服务管理规定》等，但是，主管机构勒令下架应用的做法依据什么法律，很少有人能表达清楚。前面提到的资深媒体人说，这些举措都是随机的，没有规律和法律可言，"它其实也算不了什么，还没有全封嘛。"展江教授也认为，虽然提到违反了法律法规，"但究竟违反了哪个条款，具体是怎么违法的，没有人知道。而这正是我们感到困惑的地方。"他同样困惑的地方还包括，类似的举措能否带来期待中的效果。