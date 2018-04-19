 广东KTV恶火夺命 消防法规落实难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2018
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时政风云

广东KTV恶火夺命 消防法规落实难

中国广东一栋建筑在24日凌晨发生大火，造成18人丧生、5人受伤。嫌犯表示因酒后口角纵火。目前相关单位正展开详细调查。相关事件也引起中国各地消防法规是否明确落实的讨论。

Flammen aus einem Holzfeuer (picture-alliance/ZB/P. Endig)

中国多起恶火引起安全法规是否严格落实讨论。

（德国之声中文网）中国广东清远今天凌晨12点30分传出火警，火势蔓延整栋三楼建筑。消防人员花了半小时扑灭熊熊火势。这火场灾造成18人死亡，5人受伤。

警方调查后认为是人为纵火，疑有人在口角后，用机车堵住KTV门口，然后烧车引起火灾。随后警方对32岁嫌犯刘纯露发出通缉，并成功逮补嫌犯。他供称昨晚酒后与朋友吵架，放火烧车，然后就回家睡觉，不知大火造成如此严重伤亡。警方仍继续调查案件真相。

中国大火事件不少。相关的安全法规常被忽视，执法单位也过于宽鬆。 2015年河南平顶山一家老年康復中心大火，造成38人死亡、6人轻重伤惨剧。当时中国掀起了一波安全法规的讨论。过去一年，就有21位消防员和政府官员因为大火事故遭到判刑。

火灾事故发生后，中国相关单位研究指出，事故地点逃生标誌不明、用火和用电管理还有紧急应变系统都有缺失。

去年底北京的两场大火就夺走超过24人的性命。11月的大兴区火灾造成19人不幸丧生。官方应变的方式是拆除违建，居民在寒冬遭到驱逐。

BDT China Feuerwehrmann Demonstration (AP)

中国例行消防安全演练。

夏立民/罗法 (法新社、德新社、美联社)

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