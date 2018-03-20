 幸福还有哪些名字？ | 文化经纬 | DW | 20.03.2018
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文化经纬

幸福还有哪些名字？

幸福是什么——工作的满足感？拥有好朋友？还是春天的第一缕阳光？在不同的国家，人们对幸福的理解是不同的。不同的语言里，幸福也有独特的词汇。

Symbolbild - Junge Familie in der Natur (Colourbox)

春天的阳光，孩子的笑脸，这些都可能给你带来幸福感

（德国之声中文网）3月20日是一个特殊的日子。5年前联合国把这一天定为世界"幸福日"。这样做的目的是让各成员国的政治家意识到，应该把国民的幸福作为施政的一个重要目标。联合国2013年通过的决议里写道："对幸福的追求是基本的人性目标"。推动联合国通过这一决议的是喜玛拉雅山麓的小国布丹。该国30年前就把"追求幸福"写进了宪法，并把"国民幸福指数"作为一个重要指标。

幸福的芬兰人

联合国每年都公布"世界幸福报告"，对156个成员国的富裕程度、国民预期寿命、腐败和自由程度等因素进行评估。日前发布的最新一期报告显示，名列第一的并不是布丹，而是芬兰。报告认为，与其他国家比较，芬兰人总体更长寿、更慷慨、更少腐败。排在第二、第三名的分别是挪威和丹麦，这两个国家也分别是2017和2016年的"最幸福国家"。

人们或许会得出这样的结论：要寻找幸福，最好到北欧斯堪的纳维亚。为什么会是这样？也许是因为那里的人们仍然能从简单的事物中找到快乐。他们甚至对此有自己的词汇。在丹麦文里有一个词 "Arbejdsglæde"，它的含义是什么？ 让我来告诉你。

  • Denmark, Copenhagen, brick building with Danish flags (Niaz Moammadkhani)

    幸福还有哪些名字？

    丹麦语 "Arbejdsglæde"

    在丹麦语里， "Arbejdsglæde"指的是人们在工作时感受到的幸福。不仅在丹麦， 在瑞典语和挪威语里也有这个概念。在斯堪的纳维亚半岛，个人对工作的满足感要比优厚的薪酬或升迁机会更重要。

  • Achill Island, remote village in Ireland with a sheep (picture-alliance/ZB/F.Baumgarten)

    幸福还有哪些名字？

    爱尔兰语 “Suaimhneas croi”

    在爱尔兰，人们在工作结束后会感到更幸福。“Suaimhneas croi”这个词指的就是人在完成一件任务后感到的深深的满足感。这个词由两部分组成，含义分别是“平静”和“心”。

  • Spaniards celebrating at a table (Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez)

    幸福还有哪些名字？

    西班牙语 "Sobremesa"

    你想惹一个西班牙人生气的话，就在他刚吃完饭时给他送上帐单。在西班牙，人们习惯于在饭后享受一下"Sobremesa"，就是再上喝一杯咖啡或一小盅有助消化的烈酒，与人尽兴攀谈。这一聊，往往时间会比正餐还长。

  • Insel Tjörn Schweden (picture-alliance/pixeljunge)

    幸福还有哪些名字？

    瑞典语 "Gökotta"

    早起听鸟儿的第一声啼叫——瑞典人把这叫做"Gökotta"。这个词由两部分组成：“布谷鸟”（gök）和“早”(otta)。瑞典人认为，如果一早这样做的话，一整天都会感到满足和幸福。

  • People drinking beer (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    幸福还有哪些名字？

    挪威语 "Utepils"

    当春天到来，太阳再度给大地带来温暖的时候，在挪威可以看到一幅特别的图景：好像有一半的挪威人都来到户外，享受美好天气。最好再来一杯"Utepils"——阳光下享受啤酒。对挪威人来说，这是一个不同寻常的幸福时刻。

    作者: Antje Binder


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