幸福还有哪些名字？ | 文化经纬 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）3月20日是一个特殊的日子。5年前联合国把这一天定为世界"幸福日"。这样做的目的是让各成员国的政治家意识到，应该把国民的幸福作为施政的一个重要目标。联合国2013年通过的决议里写道："对幸福的追求是基本的人性目标"。推动联合国通过这一决议的是喜玛拉雅山麓的小国布丹。该国30年前就把"追求幸福"写进了宪法，并把"国民幸福指数"作为一个重要指标。

幸福的芬兰人

联合国每年都公布"世界幸福报告"，对156个成员国的富裕程度、国民预期寿命、腐败和自由程度等因素进行评估。日前发布的最新一期报告显示，名列第一的并不是布丹，而是芬兰。报告认为，与其他国家比较，芬兰人总体更长寿、更慷慨、更少腐败。排在第二、第三名的分别是挪威和丹麦，这两个国家也分别是2017和2016年的"最幸福国家"。

人们或许会得出这样的结论：要寻找幸福，最好到北欧斯堪的纳维亚。为什么会是这样？也许是因为那里的人们仍然能从简单的事物中找到快乐。他们甚至对此有自己的词汇。在丹麦文里有一个词 "Arbejdsglæde"，它的含义是什么？ 让我来告诉你。