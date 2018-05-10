平壤放人让不少韩国家庭希望重燃

（德国之声中文网）被绑韩国人的家人表示，数十年来他们一直在努力试图营救亲人，但平壤政府对此置之不理，历届韩国政府也不闻不问。他们表示，现任韩国总统文在寅在试图与北方改善关系时，将人权问题放在一边。

尽管如此，三名美国人周三获释的消息依然让他们看到希望：也许今后与朝鲜的谈判中会将他们的问题也纳入议程。比如，6月12日美国总统特朗普就将与朝鲜领导人金正恩举行历史性会面。

"特朗普总统是我唯一的希望，"黄仁哲（Hwang In-cheol）表示。他的父亲是一名韩国广播记者，将近50年前乘坐航班被朝鲜特工劫持，从此滞留北方。"我希望特朗普总统能够把核议题和人权问题摆在同一张桌上，并同时解决。"

根据韩国官方数字，在1950年到1953年朝鲜战争之后，朝方至少绑架了3835名韩国民众。尤其是在1950年代到1970年代，朝鲜系统性绑架韩国人及其他外国民众，并将他们培训成宣传工具或间谍。

朝韩峰会现场直击 民众送行 韩国总统文在寅在出发之前，先与送行民众一一握手。现场飘着许多大韩民国与和平统一的旗帜。

朝韩峰会现场直击 车队出发 文在寅在车队护送下，前往位于非军事区的和平之家接见金正恩。图中，车队正要走上"不归桥"。

朝韩峰会现场直击 边界的等待 文在寅站在北纬38度线的韩国一侧等待即将到来的金正恩。

朝韩峰会现场直击 历史性的一握 金正恩在抵达北纬38度线时伸出手，与文在寅历史性的一握。

朝韩峰会现场直击 即兴的一步 文在寅问: "你来了韩国，那我什么时候可以去朝鲜?" 闻此，金正恩即兴牵着文在寅跨越38度线，拍张照，再一起跨回韩国。

朝韩峰会现场直击 华丽阵仗 南韩传统仪仗队身着多彩民族服装列队欢迎金正恩进入板门店广场，随后吹奏民谣阿里郎。

朝韩峰会现场直击 上午议程开始 朝韩双方代表进入和平之家会议室，左方为韩国代表，右方为朝鲜代表。金正恩胞妹金宇正也在场。

朝韩峰会现场直击 种下和平 金正恩与文在寅两人共同为象征和平的松树覆上两韩的土壤，随后也浇上来自两韩的水。

朝韩峰会现场直击 和平的拥抱 金正恩与文在寅签署《板门店宣言》之后，大力拥抱彼此。宣言中包含了去核化、多边谈判、持续性的和平与离散家庭处置。



韩国统一部表示，虽然大部分被绑架者最后获释或成功脱逃，但截至2015年仍有516人始终未能回家。目前不清楚其中有多少人依然在世。

朝鲜否认绑架这些韩国人，声称他们自愿留在朝鲜。

被绑架到北方的韩国人主要包括：

乘客

1969年12月，黄仁哲才两岁。他的记者父亲搭乘大韩航空班机去首尔出差，但飞机没有抵达目的地，而是降落在朝鲜元山市。劫持飞机的是一名伪装成韩国乘客的朝鲜特工。

两个月后，朝鲜表示会将所有50名乘客送回南方。但平壤方面最后只送回了39人，声称其余人自愿留在朝鲜，其中就包括黄仁哲的父亲。此外，航班机长、副驾驶员和两名机组人员也被扣押，后来出现在朝鲜的政治宣传节目中。

现年51岁的黄仁哲成年后大部分时间都在争取父亲获释。他表示，他曾通过中间人在2012年12月与父亲联系上，并计划让父亲偷渡鸭绿江到中国。由于朝鲜在2013年2月进行核试验，导致朝中边境关闭，计划功败垂成。他表示，2016年最后一次得到有关父亲的消息，当时老人依然健在。

黄仁哲表示，对于三名美国人获释感到"高兴和羡慕"，但同时对于他口中所称的首尔官方的冷淡态度表示愤怒。在美国政府努力推动本国人质获释，日本一再提出其公民被扣留朝鲜的议题时，韩国却在相关问题上保持沉默。

被绑架者家人表示，以往历届韩国政府均漠视这一问题。要么是因为试图促成韩朝峰会，怕破坏气氛，或者是不愿意重新审视那段日子-因为当时政府一再失职，没能保护本国公民的安全。

在上月文在寅和金正恩峰会之后发表的联合宣言中，并没有特别提到人权议题。首尔的统一部表示，希望通过之后的韩朝对话和国际努力，解决被绑架者问题，但没有提出具体方案。

渔民

被朝鲜绑架的韩国人中包括政府官员、商人、学生，甚至还有一名电影导演和女演员（两人此后成功逃离）。但是，大多数被绑架者是贫穷的渔民。朝鲜认为这些人可以被用来作为政治宣传的良好素材。

韩国统一部数据显示，滞留朝鲜的516名韩国人中，457人是渔民。1970年代中期后，大规模绑架韩国渔民的情况有所缓和，此后朝鲜绑架的主要对象是非朝鲜族人，尤其是日本人。

分析人士表示，朝鲜放弃绑架韩国人的另一个原因是，韩国当时开始研发反舰导弹，并扩充西海岸巡逻舰队的规模。这使得朝鲜绑架韩国人的难度增加。

65岁的崔成荣（Choi Sung-ryong）是渔民之子，他父亲在1967年被北方绑架。他表示，本周被朝鲜释放的那些美国人"应该感到幸运自己不是韩国人"。

"为什么文在寅总统替美国人在押者和日本被绑架者发声，却对于数百名失踪的韩国人毫无表态？"崔成荣质问道。"在今年稍后时间前往平壤与金正恩举行第二次峰会时，他必须在电视直播时公开坚决地提出这一问题。"

崔成荣相信，自己的父亲1970年在朝鲜遭到处决。他表示，前些年通过朝中边境先后营救了20名韩国被绑架者和朝鲜战争的战犯，但最近"7到8年间"没能阻止过一次成功的营救行动。

朝鲜关押（过）的美国公民 总统亲自接机 美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩预计的会晤举行前夕，美国国务卿蓬佩奥访朝之行取得了外交成果。朝鲜方面释放了三名关押多年的韩裔美国公民：金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk）。 三人5月10日凌晨抵达美国，特朗普和夫人梅拉妮娅亲自接机。

朝鲜关押（过）的美国公民 因“反对朝鲜的敌对行为”入狱 2016年，美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）赴朝旅游，因被指控窃取朝鲜政治宣传标语被判劳教15年。美国政府多次利用外交手段寻求瓦姆比尔获释未果。2017年6月，在朝被囚禁18个月后，瓦姆比尔得以获释返回美国，而他当时已经昏迷，抵达美国后立即送院治疗，并于6天后病逝。瓦姆比尔的家人和美国部分官员指责朝鲜方面在关押期间对瓦姆比尔进行了不人道的对待，导致其身心健康严重受损直至不治身亡。朝鲜方面驳斥上述指责。

朝鲜关押（过）的美国公民 因“颠覆政权和间谍罪”入狱 韩裔美国公民金东哲（Kim Dong Chul）是牧师，2015年被指“颠覆朝鲜政权和从事间谍活动”在朝鲜被判10年劳教。朝鲜方面指控他在朝鲜收到一个来自韩国的存有包括军事机密的U盘。金东哲在参观罗先朝韩经济合作区时被捕。本周四（5月10日）金东哲是三名获释的美国公民之一。

朝鲜关押（过）的美国公民 涉嫌“推翻朝鲜政权” 2013年，当时44岁的韩裔美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）被朝鲜当局判处15年劳役。他在此前一年带领一支旅游团前往朝鲜城市罗先时遭到逮捕。朝鲜最高法院称，裴俊浩是一名传教士，试图以旅游业作掩护，组织颠覆朝鲜政权的活动。裴俊浩2014年获释后接受媒体采访说，他劳教期间，每天被强制干重体力活8小时，身体状况极差。

朝鲜关押（过）的美国公民 “非法入境”“企图实施间谍行为” 2013年，美国公民马修·米勒（Matthew Miller）在平壤机场撕毁美国护照，扬言要在朝鲜寻求政治避难。马修被捕并以“非法入境和企图从事间谍活动”罪名被判6年劳教。对于米勒行为的初衷，外界只能进行猜测。媒体得知的信息是，米勒随团到朝鲜旅游，进入朝鲜后，选择独自跟随朝鲜导游出行。在后来接受CNN采访时，米勒说，在进入朝鲜前就“准备违反那里的法律，也深知后果”。朝鲜法庭宣判时认为米勒“蓄意违法，想体验朝鲜鉴于生活，实际上是调查该国的人权状况”。2014年，米勒在美国政府的营救下获释。

朝鲜关押（过）的美国公民 “杀害朝鲜平民的美国老兵” 2013年，当年已85岁的、参加过朝鲜战争的美国老兵梅里尔·纽曼（Merrill Newman）在朝鲜被关押1个月。当年纽曼随旅游团进入朝鲜，观光结束准备坐飞机经北京返回美国时被捕。朝鲜方面指控纽曼“假扮观光客，实际上从事敌对行为”，并指其在朝鲜战争中杀害朝鲜平民。之后，朝鲜方面宣布将纽曼驱逐出境，并强调是因其宣读了“真诚的悔过书”以及考虑其年龄和健康状况，作出的“人道主义决定”。

朝鲜关押（过）的美国公民 前总统亲自营救 2009年，华裔美国记者凌志美（Laura Ling）和韩裔美国记者李丽娜（Euna Lee）涉嫌非法入境在朝鲜被扣留，并最终被判处12年劳教。两个月后，美国前总统克林顿赴平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日会面并进行了外交营救，两名美国女记者获得特赦，得以同克林顿一起离开朝鲜返回美国。 作者: Wesley Rahn



"大部分战犯现在大概已经去世，但许多战后被绑架者却可能依然活着，"崔成荣表示。"大部分家属甚至已经不再梦想能把亲人带回家；他们只是想知道亲人是否还在世。"

传教士

朝鲜痛恨韩国活动人士：他们中的许多人是福音派基督徒，经常帮助叛逃者离开朝鲜，并将反对平壤政府的文字作品和圣经通过朝中边境送入朝鲜。韩国表示，朝鲜目前至少仍扣押着三名传教士。

2014年，朝鲜判处浸礼宗传教士金正旭(Kim Jung Wook)终身劳役，罪名是进行间谍活动并试图建立地下教会。一年之后，金国基（Kim Kuk Gi）和崔春吉（Choe Chun Gil）同样因为间谍罪名而被判终身劳役。

2016年11月，朝鲜宣布逮捕另一名韩国人高贤哲（Ko Hyon-Chol），理由是间谍罪和试图进入朝鲜绑架儿童。此外，韩国认为朝鲜还扣留了两名出生在朝鲜，此后曾一度逃到南方的"脱北者"。

石涛/谢菲（法新社）