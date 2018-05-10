平壤放人让不少韩国家庭希望重燃

朝鲜释放三名在押美国人，这让数百名被绑架韩国公民的家人重新燃起希望。但是，这些家庭同时感到愤怒的是：在各国努力推动平壤弃核的外交努力中，他们家人的命运似乎已经被人遗忘。
（德国之声中文网）被绑韩国人的家人表示，数十年来他们一直在努力试图营救亲人，但平壤政府对此置之不理，历届韩国政府也不闻不问。他们表示，现任韩国总统文在寅在试图与北方改善关系时，将人权问题放在一边。
尽管如此，三名美国人周三获释的消息依然让他们看到希望：也许今后与朝鲜的谈判中会将他们的问题也纳入议程。比如，6月12日美国总统特朗普就将与朝鲜领导人金正恩举行历史性会面。
"特朗普总统是我唯一的希望，"黄仁哲（Hwang In-cheol）表示。他的父亲是一名韩国广播记者，将近50年前乘坐航班被朝鲜特工劫持，从此滞留北方。"我希望特朗普总统能够把核议题和人权问题摆在同一张桌上，并同时解决。"
根据韩国官方数字，在1950年到1953年朝鲜战争之后，朝方至少绑架了3835名韩国民众。尤其是在1950年代到1970年代，朝鲜系统性绑架韩国人及其他外国民众，并将他们培训成宣传工具或间谍。
韩国统一部表示，虽然大部分被绑架者最后获释或成功脱逃，但截至2015年仍有516人始终未能回家。目前不清楚其中有多少人依然在世。
朝鲜否认绑架这些韩国人，声称他们自愿留在朝鲜。
被绑架到北方的韩国人主要包括：
乘客
1969年12月，黄仁哲才两岁。他的记者父亲搭乘大韩航空班机去首尔出差，但飞机没有抵达目的地，而是降落在朝鲜元山市。劫持飞机的是一名伪装成韩国乘客的朝鲜特工。
两个月后，朝鲜表示会将所有50名乘客送回南方。但平壤方面最后只送回了39人，声称其余人自愿留在朝鲜，其中就包括黄仁哲的父亲。此外，航班机长、副驾驶员和两名机组人员也被扣押，后来出现在朝鲜的政治宣传节目中。
现年51岁的黄仁哲成年后大部分时间都在争取父亲获释。他表示，他曾通过中间人在2012年12月与父亲联系上，并计划让父亲偷渡鸭绿江到中国。由于朝鲜在2013年2月进行核试验，导致朝中边境关闭，计划功败垂成。他表示，2016年最后一次得到有关父亲的消息，当时老人依然健在。
黄仁哲表示，对于三名美国人获释感到"高兴和羡慕"，但同时对于他口中所称的首尔官方的冷淡态度表示愤怒。在美国政府努力推动本国人质获释，日本一再提出其公民被扣留朝鲜的议题时，韩国却在相关问题上保持沉默。
被绑架者家人表示，以往历届韩国政府均漠视这一问题。要么是因为试图促成韩朝峰会，怕破坏气氛，或者是不愿意重新审视那段日子-因为当时政府一再失职，没能保护本国公民的安全。
在上月文在寅和金正恩峰会之后发表的联合宣言中，并没有特别提到人权议题。首尔的统一部表示，希望通过之后的韩朝对话和国际努力，解决被绑架者问题，但没有提出具体方案。
渔民
被朝鲜绑架的韩国人中包括政府官员、商人、学生，甚至还有一名电影导演和女演员（两人此后成功逃离）。但是，大多数被绑架者是贫穷的渔民。朝鲜认为这些人可以被用来作为政治宣传的良好素材。
韩国统一部数据显示，滞留朝鲜的516名韩国人中，457人是渔民。1970年代中期后，大规模绑架韩国渔民的情况有所缓和，此后朝鲜绑架的主要对象是非朝鲜族人，尤其是日本人。
分析人士表示，朝鲜放弃绑架韩国人的另一个原因是，韩国当时开始研发反舰导弹，并扩充西海岸巡逻舰队的规模。这使得朝鲜绑架韩国人的难度增加。
65岁的崔成荣（Choi Sung-ryong）是渔民之子，他父亲在1967年被北方绑架。他表示，本周被朝鲜释放的那些美国人"应该感到幸运自己不是韩国人"。
"为什么文在寅总统替美国人在押者和日本被绑架者发声，却对于数百名失踪的韩国人毫无表态？"崔成荣质问道。"在今年稍后时间前往平壤与金正恩举行第二次峰会时，他必须在电视直播时公开坚决地提出这一问题。"
崔成荣相信，自己的父亲1970年在朝鲜遭到处决。他表示，前些年通过朝中边境先后营救了20名韩国被绑架者和朝鲜战争的战犯，但最近"7到8年间"没能阻止过一次成功的营救行动。
"大部分战犯现在大概已经去世，但许多战后被绑架者却可能依然活着，"崔成荣表示。"大部分家属甚至已经不再梦想能把亲人带回家；他们只是想知道亲人是否还在世。"
传教士
朝鲜痛恨韩国活动人士：他们中的许多人是福音派基督徒，经常帮助叛逃者离开朝鲜，并将反对平壤政府的文字作品和圣经通过朝中边境送入朝鲜。韩国表示，朝鲜目前至少仍扣押着三名传教士。
2014年，朝鲜判处浸礼宗传教士金正旭(Kim Jung Wook)终身劳役，罪名是进行间谍活动并试图建立地下教会。一年之后，金国基（Kim Kuk Gi）和崔春吉（Choe Chun Gil）同样因为间谍罪名而被判终身劳役。
2016年11月，朝鲜宣布逮捕另一名韩国人高贤哲（Ko Hyon-Chol），理由是间谍罪和试图进入朝鲜绑架儿童。此外，韩国认为朝鲜还扣留了两名出生在朝鲜，此后曾一度逃到南方的"脱北者"。
石涛/谢菲（法新社）