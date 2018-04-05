巴西前总统卢拉入监服刑第一夜

(德国之声中文网)周日，巴西前总统卢拉在牢房度过了他的第一个夜晚。同时，牢房外大约聚集了500名声援他的民众，直到警方出动塑胶子弹与催泪瓦斯，才被驱赶离开。

卢拉被安顿在库里奇巴的联邦警察总部中，一间15平方公尺大的牢房里。许多卷入"洗车行动" (Car Wash) 贪污案的政治犯与富商也曾在此服刑。卢拉在服刑期间被禁止与外界人士接触。

巴西时间7日晚上，卢拉结束一天的对峙，走出圣保罗工人工会总部，准备向警方报到。离开前，他向支持者演讲，坚持清白，但也强调自己将尊重法律判决: "我会遵守命令，因为我并未凌驾法律。要是我不相信法律，我不可能会成立政党。我大可以直接发动革命。"

工人党的国会议员Paulo Teixeira说，"他的精神会让他坚持下去，他也坚信巴西的人民会继续为他的自由奋斗。" 他认为最高法院在卢拉直到用尽上诉机会为止，都坚持驳回他的上诉，是可耻的。尽管在卢拉与法院缠讼的这段时间，巴西都没有爆发大规模的社会运动，这位国会议员依然相信人们会为了卢拉的自由扩大串联。

难逃坐牢命运

卢拉因为涉入半国有石油公司的行贿案被判刑。2016年，位于联邦州巴拉那首府库里蒂巴的法院认定，这位前总统接受建筑康采恩(OAS)赠予海滨城市瓜鲁雅的一栋豪华住宅和大笔现金，作为协调与康采恩-巴西石油公司（Petrobras）签订合同的报偿。

卢拉因为此案被判刑10年，提出上诉，未料高等法院维持一审判决，甚至加长刑期至12年。

上周，巴西最高联邦法院以6比5的票数裁决，驳回卢拉提出的上诉期间暂不入狱的要求，确定实施监禁。

从2003至2010年任总统的卢拉是此案中迄今被判刑的人之中，最重要的人物。他至今仍是巴西最受喜爱的政治家之一。在任内，他稳定了经济成长、降低了贫富差距，也曾公开表示有意愿在10月再次竞选总统。然而因为法律限制，他可能将失去10月参选的资格。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)