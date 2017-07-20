巴西前总统卢拉上诉不成 12年刑期在即

(德国之声中文网) 驳回巴西前总统卢拉上诉的关键选票，是由法官韦伯(Rosa Weber)所投下。在一周内，这位前总统很可能就要入狱接受12年的刑罚。

卢拉因为涉入半国有石油公司的行贿案被判刑。2016年，位于联邦州巴拉那（Paraná）首府库里蒂巴（Curitiba）的法院认定，这位前总统接受建筑康采恩(OAS)赠予海滨城市瓜鲁雅（Guarujá）的一栋豪华住宅和大笔现金，作为协调与康采恩-巴西石油公司（Petrobras）签订合同的报偿。

卢拉因为此案被判刑10年，提出上诉，未料高等法院维持一审判决，甚至加长刑期至12年。

从2003至2010年任总统的卢拉是巴西石油公司行贿案中迄今被判刑的最重要人物。他至今仍属于巴西最受喜爱的政治家。在任内，他稳定了经济成长、降低了贫富差距，也曾公开表示有意愿在10月再次竞选总统。

然而，根据巴西选举法，一旦某人遭到法院判定有罪，将被褫夺公权八年，也就是这段期间不得担任公职候选人。过去曾有特别允许的判例，但是卢拉必须要经过最高选举法院判定，才能知道他是否仍然保有竞选资格。

去年7月，在法院作出判决时，工党指出这一贪腐审判案具有政治动机，意在阻挠卢拉参加2018年总统竞选。该党还指责反腐法官莫罗在判决中持有偏见。莫罗本人被认为是下届总统可能的候选人。

自从卢拉遭到官司缠身之后，巴西的政治就一直没有稳定下来。接替卢拉担任总统的罗塞夫(Dilma Rousseff)随后也因为贪污丑闻与经济危机遭到弹劾下台。随后，副总统特梅尔（Michel Temer）出任总统。

罗法/安静(路透社、美联社)