 巴西前总统卢拉上诉不成 12年刑期在即 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2018
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时政风云

巴西前总统卢拉上诉不成 12年刑期在即

巴西最高法院驳回前总统卢拉的上诉，这意味着他短期内即将入狱服刑12年。这个判决被怀疑具有政治动机。

Brasilien Gerichtshof verhandelt über Haft von Ex-Präsident Lula (Reuters/D. Vara)

巴西前总统卢拉出席三月底的一场声援他的游行

(德国之声中文网) 驳回巴西前总统卢拉上诉的关键选票，是由法官韦伯(Rosa Weber)所投下。在一周内，这位前总统很可能就要入狱接受12年的刑罚。

卢拉因为涉入半国有石油公司的行贿案被判刑。2016年，位于联邦州巴拉那（Paraná）首府库里蒂巴（Curitiba）的法院认定，这位前总统接受建筑康采恩(OAS)赠予海滨城市瓜鲁雅（Guarujá）的一栋豪华住宅和大笔现金，作为协调与康采恩-巴西石油公司（Petrobras）签订合同的报偿。

卢拉因为此案被判刑10年，提出上诉，未料高等法院维持一审判决，甚至加长刑期至12年。

从2003至2010年任总统的卢拉是巴西石油公司行贿案中迄今被判刑的最重要人物。他至今仍属于巴西最受喜爱的政治家。在任内，他稳定了经济成长、降低了贫富差距，也曾公开表示有意愿在10月再次竞选总统。

Brasilien Gerichtshof verhandelt über Haft von Ex-Präsident Lula (Getty Images/AFP/M. Schincariol)

4月3日，反对卢拉的民众上街游行，呼吁法院确实依法制裁卢拉

然而，根据巴西选举法，一旦某人遭到法院判定有罪，将被褫夺公权八年，也就是这段期间不得担任公职候选人。过去曾有特别允许的判例，但是卢拉必须要经过最高选举法院判定，才能知道他是否仍然保有竞选资格。

去年7月，在法院作出判决时，工党指出这一贪腐审判案具有政治动机，意在阻挠卢拉参加2018年总统竞选。该党还指责反腐法官莫罗在判决中持有偏见。莫罗本人被认为是下届总统可能的候选人。

自从卢拉遭到官司缠身之后，巴西的政治就一直没有稳定下来。接替卢拉担任总统的罗塞夫(Dilma Rousseff)随后也因为贪污丑闻与经济危机遭到弹劾下台。随后，副总统特梅尔（Michel Temer）出任总统。

罗法/安静(路透社、美联社)

 

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