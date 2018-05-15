巴勒斯坦全国哀悼遇难者

（德国之声中文网）巴勒斯坦人和以色列士兵在加沙地带发生冲突之后，巴勒斯坦地区和东耶路撒冷的所有商店举行罢工停业一天。学校、大学和政府机构也关闭大门。全国开始举行为期3天的哀悼。巴民族权力机构主席阿巴斯（Mahmud Abbas）在拉姆安拉的官邸也降半旗致哀。本周二（5月15日），加沙地带安葬几十名遇难者。周一（5月14日）晚上，已经有数名死者被安葬。

在加沙地带边境暴力冲突中死亡的巴勒斯坦人已经升至59人。巴勒斯坦驻联合国的一位代表说，死者中有8名16岁以下儿童，另有2770人受伤。阿巴斯指责以色列制造了一场"大屠杀"。他补充说，美国"不再是中东问题调停人"。

巴勒斯坦所有政治党派都呼吁周二（5月15日）浩劫日纪念活动之际，在约旦河西岸以色列军队检查站举行抗议活动。按照传统，巴勒斯坦人每年都在这一天追忆70年前以色列建国期间被驱逐和被迫逃亡的数十万巴勒斯坦人，并曾多次发生骚乱。

联合国安理会周二就中东局势进行磋商。早在周一，联合国安理会成员就加沙地带暴力问题发表联合声明草案，呼吁进行独立调查。但是据外交官透露的消息，美国阻止了这个草案。

4万人示威

加沙地带爆发抗议活动的起因之一是周一以色列建国70周年之际美国大使馆正式搬迁到耶路撒冷。除此之外巴勒斯坦人抗议的矛头还指向以色列和埃及对海岸线的十多年封锁。据以色列军方提供的消息，大约4万人参加了示威活动。

以色列和美国指责激进的哈马斯对暴力行为负有责任，但许多国家强烈谴责以色列武装部队的行动。最严厉的批评来自安卡拉。土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）指责以色列的"国家恐怖主义"和"种族灭绝"行径。 他在伦敦向土耳其学生发表演讲时说，"以色列是一个恐怖主义国家"。他指示为周一遇害的巴勒斯坦人举行3天哀悼。此外，土耳其副总理贝基尔·博兹达格（Bekir Bozdag）还表示，土耳其决定召回驻以色列和美国的大使。

南非也从以色列召回了大使。该国政府发言人说："南非政府强烈谴责以色列军队沿加沙边界挑起的暴力侵略行为。"周一遇害的巴勒斯坦人不过是"和平"地抗议美国驻耶路撒冷大使馆的"挑衅性开放"。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）谴责"以色列军方对示威者采取的暴力行动。"并指出"现在和过去几周在加沙有众多巴勒斯坦平民伤亡。"

人权组织大赦国际指责以色列的行径是"对加沙地带的国际法律和人权的可耻侵犯"。人权观察组织也称这是一次"血洗"行径。

2014年以巴冲突：战争的代价 加沙的欢呼 人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

2014年以巴冲突：战争的代价 伤亡巨大 加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

2014年以巴冲突：战争的代价 没有居所 加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

2014年以巴冲突：战争的代价 永久性残废 加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

2014年以巴冲突：战争的代价 电力奇缺 加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

2014年以巴冲突：战争的代价 废墟中的危险 根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

2014年以巴冲突：战争的代价 巴方火箭弹攻击 以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

2014年以巴冲突：战争的代价 无尽的哀伤 以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

2014年以巴冲突：战争的代价 向士兵致意 战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

2014年以巴冲突：战争的代价 攻击目标：地道 加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

2014年以巴冲突：战争的代价 射击到最后一刻 停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。 作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼



李京慧/叶宣 (德新社、路透社、法新社)