巴勒斯坦全国哀悼遇难者

自2014年以来中东冲突经历了最血腥的一天之后，巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯宣布举行为期3天的全国哀悼和罢工。以色列对加沙地带的暴力镇压受到日益尖锐的批评。
（德国之声中文网）巴勒斯坦人和以色列士兵在加沙地带发生冲突之后，巴勒斯坦地区和东耶路撒冷的所有商店举行罢工停业一天。学校、大学和政府机构也关闭大门。全国开始举行为期3天的哀悼。巴民族权力机构主席阿巴斯（Mahmud Abbas）在拉姆安拉的官邸也降半旗致哀。本周二（5月15日），加沙地带安葬几十名遇难者。周一（5月14日）晚上，已经有数名死者被安葬。
在加沙地带边境暴力冲突中死亡的巴勒斯坦人已经升至59人。巴勒斯坦驻联合国的一位代表说，死者中有8名16岁以下儿童，另有2770人受伤。阿巴斯指责以色列制造了一场"大屠杀"。他补充说，美国"不再是中东问题调停人"。
巴勒斯坦所有政治党派都呼吁周二（5月15日）浩劫日纪念活动之际，在约旦河西岸以色列军队检查站举行抗议活动。按照传统，巴勒斯坦人每年都在这一天追忆70年前以色列建国期间被驱逐和被迫逃亡的数十万巴勒斯坦人，并曾多次发生骚乱。
联合国安理会周二就中东局势进行磋商。早在周一，联合国安理会成员就加沙地带暴力问题发表联合声明草案，呼吁进行独立调查。但是据外交官透露的消息，美国阻止了这个草案。
4万人示威
加沙地带爆发抗议活动的起因之一是周一以色列建国70周年之际美国大使馆正式搬迁到耶路撒冷。除此之外巴勒斯坦人抗议的矛头还指向以色列和埃及对海岸线的十多年封锁。据以色列军方提供的消息，大约4万人参加了示威活动。
以色列和美国指责激进的哈马斯对暴力行为负有责任，但许多国家强烈谴责以色列武装部队的行动。最严厉的批评来自安卡拉。土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）指责以色列的"国家恐怖主义"和"种族灭绝"行径。 他在伦敦向土耳其学生发表演讲时说，"以色列是一个恐怖主义国家"。他指示为周一遇害的巴勒斯坦人举行3天哀悼。此外，土耳其副总理贝基尔·博兹达格（Bekir Bozdag）还表示，土耳其决定召回驻以色列和美国的大使。
南非也从以色列召回了大使。该国政府发言人说："南非政府强烈谴责以色列军队沿加沙边界挑起的暴力侵略行为。"周一遇害的巴勒斯坦人不过是"和平"地抗议美国驻耶路撒冷大使馆的"挑衅性开放"。
法国总统马克龙（Emmanuel Macron）谴责"以色列军方对示威者采取的暴力行动。"并指出"现在和过去几周在加沙有众多巴勒斯坦平民伤亡。"
人权组织大赦国际指责以色列的行径是"对加沙地带的国际法律和人权的可耻侵犯"。人权观察组织也称这是一次"血洗"行径。
李京慧/叶宣 (德新社、路透社、法新社)
特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，14日正式将美国大使馆迁至耶城。这个行动引发巴勒斯坦抗议、以方回击。冲突情势升高，已有59名巴勒斯坦人因此丧命。 (15.05.2018)
以色列建国70年之后，德国和以色列之间有着紧密而稳固的双边关系。在纳粹大屠杀结束之后，可能没有人想到会有今天这样的局面。不过，巴勒斯坦问题仍然是不断引起争议的主要分歧点。 (14.05.2018)
美国宣布承认耶路撒冷为以色列首都并引发高度争议之后，危地马成为首个跟进的国家。以色列政府对这一决定表示欢迎。巴勒斯坦方面则怒斥危地马拉的行动“可耻”。 (25.12.2017)