 巴以再爆冲突 致多人死亡逾千受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2018
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时政风云

巴以再爆冲突 致多人死亡逾千受伤

继上周五爆发2014年以来最严重的暴力冲突之后，中加沙边境地带本周五再次爆发冲突，造成多人死亡，上千人受伤。

Proteste im Gazastreifen (picture-alliance/Xinhua/K. Omar)

加沙边境地带爆发的大规模抗议活动引发冲突

（德国之声中文网）在巴以边境冲突中丧生的巴勒斯坦人已经升至9人。巴勒斯坦卫生部一位发言人周六（4月7日）公布消息称，前一天在加沙边境地带爆发的大规模抗议活动引发的冲突中，有1354人受伤。

据称，死者中包括一名16岁少年和一名巴勒斯坦记者。伤者中包括妇女和儿童。根据巴勒斯坦卫生部公布的消息，共有491人遭受枪伤，另外催泪弹给很多人造成身体不适。伤者中包括巴勒斯坦记者。

Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

冲突一再升级

在周五耶稣受难日开始爆发的2014年以来最严重的暴力冲突中，至少有31名巴勒斯坦人丧生，超过2800人受伤。以色列士兵奉命对准巴勒斯坦抗议活动领导人开枪。据以色列方面公布的消息称，死者中很多人是好战的巴勒斯坦人。

据以色列军方公布的消息，周五（4月6日）有大约2万巴勒斯坦人参加了在边境地带举行的抗议活动和骚乱。抗议者在很多地方点燃汽车轮胎，并多次试图在烟雾的掩护下拆毁边境隔离网和安放炸药。

一周前，激进伊斯兰组织哈马斯在以色列成立70周年之际发起了计划持续6周的"回归大游行"抗议活动。巴勒斯坦人认为以色列的建国对他们来说是一个灾难。当年有几十万巴勒斯坦人逃离家乡或者被流放。

  • Menschen in Gaza feiern die unbefristete Waffenruhe, auf die sich Israel und die militanten Palästinenser erstmals einigen konnten.

    2014年以巴冲突：战争的代价

    加沙的欢呼

    人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

  • Gaza Beerdigung Trauer Kind Malek Shaat

    2014年以巴冲突：战争的代价

    伤亡巨大

    加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

  • Gaza Shati Flüchtlingslager

    2014年以巴冲突：战争的代价

    没有居所

    加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

  • Gaza Krankenhaus Versorgung

    2014年以巴冲突：战争的代价

    永久性残废

    加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

  • Bildergalerie Gaza Israel Elektrizitätswerk Zerstörung in Gaza

    2014年以巴冲突：战争的代价

    电力奇缺

    加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

  • Gaza Israel Krieg Angriff 1. August

    2014年以巴冲突：战争的代价

    废墟中的危险

    根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

  • Israel Hamas Raketen Zerstörung 26.08.2014 Ashkelon

    2014年以巴冲突：战争的代价

    巴方火箭弹攻击

    以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

  • Bildergalerie Gaza Israel Beerdigung Kind Israel

    2014年以巴冲突：战争的代价

    无尽的哀伤

    以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

  • Israel Soldatinnen Trauer Beisetzung Beerdigung Sagi Erez

    2014年以巴冲突：战争的代价

    向士兵致意

    战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

  • Nahostkonflikt Palästina Israel Hamas Tunnel 18.8.2014

    2014年以巴冲突：战争的代价

    攻击目标：地道

    加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

  • Gaza Zerstörung

    2014年以巴冲突：战争的代价

    射击到最后一刻

    停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。

    作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼


 

李京慧/安静 (德新社）

 

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