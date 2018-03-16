峰会前的平壤：安静示好？疯狂准备？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

（德国之声中文网）距离计划中4月底的朝韩首脑会晤，只有一个月时间了。如果会晤成行，这将是韩朝最高领导人自2007年以来的首次会晤。

周二（3月20日），朝韩双方代表在板门店朝方一侧举行了工作会谈。韩方在会谈后宣布，约160人的韩方艺术代表团将在3月31日至4月3日之间访问平壤。这是10年来韩方人员首次赴朝演出，代表团中包含多名韩流明星，例如女子天团"红丝绒"（Red Velvet）、歌坛老将赵容弼、李仙姬。值得一提的是，赵容弼曾于2005年在平壤举行演唱会，这也是韩国歌手最后一次在朝鲜登台。

这样的文艺演出，显然是在为之后的朝韩首脑会晤预热。周二参加会谈的韩方代表称，演出时将会尽量避免尴尬，不会在舞台上提及朝鲜无核化问题。

沉默的平壤

除了同意与文在寅举行首脑会晤外，金正恩也向美国总统特朗普发出关于核谈判的会晤邀请。特朗普接受了邀请，称计划于5月底前与金正恩见面，讨论朝鲜半岛永久去核化。

不过在美方的表态后，平壤方面没有再就这次计划中的朝美峰会进行官方确认及评论。韩国外长周日（3月18日）表示，平壤领导层仍在对特朗普突然接受外交努力的决定进行"评估"。

《金融时报》记者从首尔发来的报道称，"平壤的沉默让人担心，朝鲜的示好可能缺乏诚意，或可能是为了给自己创造筹码而再次跟它的对手玩心理游戏"。但报道同时表示，朝鲜现在可能正为金正恩与特朗普的会面进行"疯狂的准备"，其中包括谈判时"要用到的修辞"，平壤将在"其认为合适的时间用自己的方式做出宣布"。

北欧将是会面地？

同样被认为是为朝美峰会做准备的，还有朝鲜外务省官员近日对北欧的访问。

朝鲜外长李勇浩对瑞典进行了为期三天的访问

上周，朝鲜外长李勇浩对瑞典进行了为期三天的访问，与瑞典外长瓦尔斯特伦(Margot Wallstrom)举行了会晤。由于瑞典不是美国为首的北约军事联盟的成员，该国被指可能成为特朗普和金正恩会面的候选地点。

继李勇浩访问瑞典后，本周朝鲜外务省分管美国事务的高级官员崔康一上周日抵达另一个北欧国家芬兰，据称与韩国的安全问题专家以及美国的前外交官举行对话，其中也包括前美国驻韩大使斯蒂芬斯（Kathleen Stephens）。而芬兰外长索依尼（Timo Soini）周二对媒体表示，无核化、朝鲜核项目不在这次朝、韩、美代表的议程中。

美国和韩国周二宣布将在4月1日开始年度联合军演。不过，鉴于即将到来的朝韩、朝美峰会，这次军演将比以往低调。

今年的军演因为韩国上月举办冬奥会而被推迟。通常而言，平壤会对军演进行猛烈的抨击，将其看作是美国侵略朝鲜的演习。不过，这次平壤的表现可能有所不同。韩方官员在冬奥会后访朝时曾透露，金正恩暗示，他将会接受这次军演。