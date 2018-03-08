尘封往事再提 “米兔”中国再下一城

(德国之声中文网）近日，一篇题为《现南京大学文学语言学系主任、长江学者沈阳教授，女生高岩的死真的与你无关吗？》在中国网上热传，作者李悠悠实名举报原北大中文系教师沈阳，指控沈阳20年前对女生高岩进行性侵和诬蔑，导致高岩自杀。

根据中国媒体报道，沈阳出生于1955年，曾任北京大学人文特聘教授、北京大学中文系副主任等。他在2011年从北大调至南京大学，在南大担任文学院语言学系主任、博士生导师。据知情人士称，沈阳自去年年底开始筹备调往上海师范大学。

举报贴中的受害者高岩曾是北京大学中文系的女大学生。1998年春天，21岁的她在家自杀。目前定居加拿大的李悠悠在举报帖中说，同窗好友高岩自大一开始遭到老师沈阳的性侵（从"家中约谈"、"亲脸"、"恶狼扑身"直至"脱光衣服"和性行为），这让高岩变得抑郁，而此后沈阳散布高岩"精神病"、"贴上自己"的说法，更让高岩遭遇双重打击，最终导致高岩自杀。

文中说："更加不可容忍的"是沈阳在高岩离世后的20年间，不时地对着自己的学生散布关于高岩的谣言，甚至在自己的回忆文章中"兔死狐悲"、事不关己地对高岩表示同情。

贴子在4月5日清明节当天登出，原文发在豆瓣上，之后被删除。

据报道，当天下午，当事人沈阳曾通过短信回复媒体称，李悠悠举报文章中的指责均为"恶意诽谤"，他"保留控告的权利"。

三所高校迅速作出回应

之后，北京大学、南京大学、上海师范大学分别作出回应。

北京大学教师职业道德和纪律委员会（简称"纪委"）发表《说明》，指出，"二十年前，即1998年3月，北京市公安局西城分局对这一事件作出事实认定，给出调查结果；1998年7月北京大学对沈阳作出了行政处分"。不过《说明》中没有具体解释，为何对沈阳进行了行政处罚，但承认"个别教师的师德师风出现问题"。

当年事发时的北大中文系系主任费振刚在4月6日接受中国媒体采访时表示，北大校友（李悠悠）写的文章基本属实，中文系当时因此对沈阳进行了处分。

南京大学文学院随后发表《声明》，表示："沈阳的师德师风不符合南京大学文学院全体同仁教书育人的工作要求。沈阳已经不适合在南京大学文学院工作。"

周六（4月7日），上海师范大学也发表声明，表示终止了对沈阳的聘任，对"有悖师德者，坚决采取零容忍的态度"。

打破对"象牙塔"的憧憬

这起事件与之前"罗茜茜实名举报北航教授陈小武"事件有不少相似之处。被举报者都是在中国享有盛誉的学者（都有"长江学者"称号），事件都发生在大学校园，而且都已经尘封许久。不同的是，高岩的故事更加悲怆，结局也更为惨烈。

2017年以来，或许是受到了好莱坞#MeToo（#我也是，在中国也称"米兔"，表明自己曾遭遇性侵、性骚扰）运动的影响，针对中国高校性骚扰问题的实名举报明显增加。外界将其称作"有中国特色的校园版MeToo运动"。这股力量不容小觑，多名高校教授、学者被性骚扰、性侵指控拉下马。

曾经徒步中国倡导正视校园性侵问题的女权活动人士肖美丽在今年3月接受德国之声采访时表示，中国的反性骚扰运动从校园开始，是因为学生与老师之间存在着明显的权力不对等，这一点大家非常有共鸣。同时中国社会对教师是有道德要求的，很难接受高校教师存在这种问题。

李悠悠在举报帖的最后写道："20年前，高岩之死，令我对这个世界的认识、对高等学府'象牙塔'、'世外桃源'的憧憬和想象，彻底遭到了颠覆。20年后，沈教授忆甲子、晒辉煌的无耻之文，又刷新了我对'耻感'的下限认知。"她在文章结尾用六个排比句式要求沈阳道歉，"请你向所有被你侵犯过的女生道歉！"