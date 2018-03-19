少年知交到经济智囊：刘鹤升迁轨迹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）习近平的重要经济智囊刘鹤当选中国副总理。一般认为，这一人事安排是中国政府为加强风险融资监控、减少债务增长而发出的信号。

刘鹤中学毕业于红二代云集的北京101中学，是现任中国最高领导人习近平的同班同学。同很多同龄人一样，刘鹤也也有过插队、参军和当工人的经历。1979年，刘鹤考入中国人民大学攻读经济，毕业后留校当了三年老师。1987年，刘鹤进入国家计划委员会，从普通职员做起，当过副处长、处长、司长。2012年，升任由国家计委演变而来的国家发改委副主任及中央财经领导小组办公室主任。

1992年至1993年和1994年至1995年，刘鹤两度前往美国学习，1995年6月获哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士。

中国官方媒体《环球人物》曾在2015年发表长文介绍刘鹤，题为《刘鹤：总书记的经济智囊》。文章写道："对刘鹤本人，业界已有诸多评价：'未来中国经济发展的理论操盘手'、'中国经济政策的核心智囊'、'中国新经济计划的总设计师'等，美国彭博新闻社称刘鹤为'中国的萨默斯（美国白宫原首席经济顾问）'，以强调刘鹤在经济决策中的重要性。"

2015年，刘鹤对全球金融危机进行的专业论文研究获得中国最高经济奖项孙冶方经济科学奖。而这项研究也被广泛看作是习近平供给侧改革的理论基础。供给侧改革的实质是降低产能过剩，并使中国经济摆脱低端产品世界工厂的形象。

去年十月的中共十九大上，现年66岁的刘鹤被选入25人组成的政治局。在中国的权力架构中，政治局仅次于由七人组成的政治局常委。

据维基百科介绍，刘鹤的父亲为刘植岩参加过一二九学生运动。1949年后担任过中组部干部处长。1958年任昆明市委书记处书记，后增补为云南省委常委。1965年任中共中央西南局书记处书记。1967月12月，因遭受残酷批斗，在成都跳楼自杀。