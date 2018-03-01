封网技术：俄罗斯同中国相比还在石器时代

（德国之声中文网）这些天来，俄罗斯媒体监管机构Roskomnadsor受到当地网民的无情嘲讽和戏弄。这个2007年由普京倡议成立的国家部门，通过法院裁决禁止了人们喜爱的即时通讯应用Telegram。该手机应用类似于Whatsapp或者中国大陆通行的微信，但产地是俄罗斯，是目前生活在国外的年轻企业家杜洛夫（Pawel Durow）率领其公司2013年开发的软件。它也是该国为数不多的非能源类成功产品。只是，俄罗斯政府越来越发觉这个产品"弊大于利"，把它看作成一个问题。

问题的所在：在这个平台上，人们交流的过程从一开始就是加密的，此外，人们在这里可以公开表达观点，并将它们同时发送给许多人。也正是因为这个原因，它受到俄罗斯用户的青睐，每天发送的信息量极大，从而在俄罗斯媒体领域得到了不容小觑的地位。当然，在这个平台上新闻和假新闻同时共存。据称，全球范围内Telegram已拥有2亿用户，其中很多人拥有的粉丝量超过15万。

像中国应用程序微信，俄罗斯企业通过Telegram向客户提供服务，剧院利用Telegram平台售票，人们发现，即便克里姆林宫新闻处也开辟了一个Telegram频道，旨在同记者保持沟通。但俄罗斯情报部门表示，恐怖分子也利用Telegram从事破坏国家的活动。俄罗斯媒体监管机构的负责人沙洛夫（Alexander Scharow）公开说，他同恐怖分子作斗争，而Telegram则支持恐怖分子。

杜洛夫2012年在慕尼黑的一个会议期间

在Telegram公司老板拒绝为政府解码后，俄罗斯媒体监管机构把诉状递交到法院。4月13日，俄罗斯一家法院裁决政府有权力屏蔽Telegram，而屏蔽的时间到Telegramm允许情报机构阅读这个平台上的内容才终止。2017年，由于不愿同情报部门合作，Telegram曾受到罚款的处置。

本次裁决出台后，人们遇到了最头疼的问题： 俄罗斯国家部门掌握这项封锁Telegram、又不让俄罗斯经济界不蒙受损失的技术吗？

本周一（4月16日）屏蔽Telegram的行动以及开始，不过人们仍然可以继续在俄罗斯使用这个应用。Telegram不断改变服务器，而俄罗斯新闻管制部门一气之下，封锁了1600万个IP地址。

俄罗斯经济杂志《Wedomosti》周五（4月20日）对此一针见血地评论道：

"这里的官员实在太无能。与中国同行相比，他们还生活在石器时代。"评论认为，这些人企图摧毁互联网的行径，岂不是要毁掉这里的投资环境？这同中国的所作所为大相径庭。不过，平心而论，赶上中国的步伐也不容易，"那必须得从20年前开始向俄罗斯国家防火墙投资，只有这样，才可能发展到今天拥有同美国互联网巨头叫板的资本。"

裁决作出的当天，杜洛夫对媒体表示，Telegram可以利用一个已经植入的技术绕过封锁，但他不能百分之百地保证该应用的性能。他建议用户最好使用代理服务器来掩饰使用Telegram。