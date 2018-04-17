对台"外交绞杀":77年外交关系一朝断绝

（德国之声中文网）中国外交部长王毅5月1日上午在北京与多米尼加共和国外长巴尔加斯（Miguel Vargas）签署了《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》。公报中，多米尼加共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国从即日起和多米尼加共和国建立大使级外交关系。王毅表示，同中国建交，意味着为多米尼加共和国自身发展带来前所未有的巨大机遇，这一机遇将迅速转化成现实，为该国1000多万人持续带来实实在在的利益和福祉。

多米尼加共和国总统府也发表文告称，"我们决定与中华人民共和国建交，我们相信这一决定对国家的前途有积极意义。"

多米尼加共和国是加勒比海岛国，著名的旅游胜地。该国西与海地接壤，面积4.87万平方公里，人口1035万。首都圣多明戈，官方语言为西班牙语。1983年，多米尼加与台湾建交。

目前多米尼加共和国是中国大陆在加勒比海和中美洲第二大贸易伙伴，与中国大陆的贸易额现为每年约２０亿美元，

去年６月，台湾失去了最重要的邦交国巴拿马。随着多米尼加共和国与台湾断交，台湾目前只剩下１９个正式邦交国，其中大多是太平洋、加勒比海和中美洲小国。

台湾：政府绝不会在北京压力下低头

台湾总统府随即发表声明说，"对于多明尼加政府在北京当局金钱外交攻势下，决定将与中华人民共和国建交，中华民国政府表达遗憾。"声明还称，中国政府"持续在区域间升高军事压力，持续操弄所谓'一中原则'造成区域及两岸紧张。北京当局的做法，已经片面冲击两岸和平现状"，"政府绝不会在北京压力下低头，更将尽一切努力维护国家利益，捍卫中华民国主权与尊严……"

邦交国分阶段递减

台湾１９４９年底有４７个邦交国，１９６９年上升至７０个。上个世纪８０年代以来，台湾的邦交国长期维持在２５－３０个之间。２０００年－２００８年民进党执政时期，台湾虽同三个国家建交，但失去了９个邦交国，包括马其顿、利比里亚、多米尼克、瓦努阿图、格林纳达、塞内加尔、乍得、哥斯达黎加和马拉维。２００８年５月至２０１６年５月马英九执政期间，只有冈比亚与台湾断交（２０１３年１１月）。传言称，马英九上台后，曾与大陆达成"外交休兵"的默契。

蔡英文２０１６年５月上台后，圣多美和普林西比同年１２月２０日宣布与台湾断交。２０１７年６月１３日，巴拿马也宣布与台湾断交。巴拿马本是台湾最重要的邦交国。对于巴拿马与台湾断交，台湾岛内反应强烈。台湾外交部称，对巴拿马"决定片面终止与我国外交关系"表示愤怒与遗憾，陆委会发表声明说："台湾严厉谴责中国大陆与巴拿马建交，破坏两岸关系。北京当局违背和平发展承诺，一意孤行，采取错误僵化思维与做法，一再伤害台湾人民感情，挑起两岸对立冲突。"

巴拿马2017年6月13日与中华人民共和国建交

对此次多米尼加共和国宣布与台湾断交，台湾方面显然有更多心理准备。台湾总统府在声明中说，"面对北京当局持续以金援诱迫方式伤害我国与友邦邦谊，自2016年底以来，外交与国安团队密切关注我国与多明尼加外交关系，全力投入各种努力，稳固两国邦谊。"据台湾媒体报道，为稳固邦交，台湾政府去年与多米尼加共和国洽谈军事装备合作，捐赠该国悍马车等装备，已于今年３月完成援赠任务。

今年３月，美台签订《台湾旅行法》，鼓励美台官员互访。台湾媒体称，为表达不满，中国大陆"积极对我外交友邦国家作挖角动作"，松动国家为中南美洲某海岛型国家。

环时社评：对台"外交绞杀"

大陆《环球时报》发表社评称，"台湾丢多米尼加，离零邦交又近一步"。社评说，"在陈水扁期间，两岸'外交战'还互有攻防，台湾曾用经援一度挖走大陆邦交国马其顿，轰动一时。但是到了蔡英文时期，两岸实力进一步悬殊，大陆很多省的经济总量已经超过台湾，北京已是国际政治巨人，台湾在北京面前形同一个小矮子，完全失去了招架之力……完全可以预期，就这么与大陆僵持下去，台湾'外交'最终将被窒息，变成零'邦交国'。"

社评还指，"所谓'台湾独立'将是世界国际政治史上空前的笑柄"，"台当局只剩下向美国乞怜了"，"对不承认'九二共识'和一中原则的台当局，北京就是要毫不留情的进行外交绞杀，让后者明白所谓台湾的'主权独立'究竟有多荒唐。台湾是中国不可分割的一部分，也是北京必将收回治权的一个地区。大陆的军事、政治、经济实力已使我们有能力控制台海局势的走向。"

悍马不敌30亿美元投资

对多米尼加共和国与台湾断交，台湾外交部前驻该国大使冯寄台说，"这个国家不重要！"。他说，"从整体国家利益分析，对我国的影响有限"，"多明尼加其实和我国没有贸易、文化交流，这个小国对于我国的意义，只是邦交国的数字而已。"台湾《自由时报》称，网民们对多米尼加共和国接受台方"那么多援助"却完全不顾情面表示愤概，不少人则"安慰大家不要太难过，这样正好'省钱'，"换中国人去养"。

台湾中央社报道说，台湾政府高层表示，中国以超过30亿美元的投资"引诱"多米尼加共和国，该国在宣布断交前1小时才告知台方，有去年巴拿马断交的影子。

乐然（综合报道）