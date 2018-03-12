客座评论：难民待遇取决于当局效率，这公平吗？

（德国之声中文网）卢森堡法官的决定是为了公平起见。事关一位没有家人陪伴、从厄立特里亚来到荷兰的17岁少女。她在荷兰提出了避难申请。但当申请获批时，她已年满18岁，荷兰当局因此拒绝了她提出的将父母和姊妹接到欧洲来的请求。当局的理由是，这样的权利只适用于非成年人，而她现已成年。

权利取决于当局的工作效率？

这位年轻女性却不接受这样的结果，并求助于一家海牙法庭，后者将该案提交欧洲法院。欧洲法院的裁决是：当局不对！这样的决定不仅有悖于法律的确定性，也不符合平等、即公平原则。否则，家庭团聚的权利将取决于当局的办事效率。比如，两名同时提出申请、年龄相同的难民将会因为当局办事的速度受到不同对待。

这些都是可以让人理解的理性的理由。德国也必须按照此裁决调整相关规定。截至目前，德国只允许未成年的难民将自己的父母和兄弟姊妹接到德国。现在，一些年轻难民和他们的家庭将从该裁决中获益。

但是，欧洲法院的裁决其实只能让人们抱有更多幻想，以为公平的难民政策会成为可能。冷静地看看现实就会知道，只有那些付得起钱给蛇头的人才能获得避难，这公平吗？一位在家乡没有任何前途，生活在贫民窟的年轻人不能留在欧洲，而一位同样年龄的来自喀布尔的青年却可以，这公平吗？一位年轻厄立特里亚女子的家庭能获得签证，只因为他们及时将女儿送了出去，而另一个有着同龄孩子的家庭却不能，只因为孩子在某地耽误了几周，这公平吗？这就是难民政策的尴尬，事实是，这是无法解决的问题。

作者Alexander Haneke，律师，《法兰克福汇报》编辑

人性的裁决产生新的不公

欧洲法院很不容易，在这个案子中，它做出了有利于公平的决定。这是人性的，可以理解的，和任何一个有利于难民的决定一样。但是，法官们又因此带来了新的不公平。他们没有依法做出决定。法律规定，未成年人可以把父母和兄弟姊妹接来，因为他们还没成年。但如果他们已成年，就因该和其他同龄难民一样，即和成年人一样受到同等对待。

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作者：Alexander Haneke