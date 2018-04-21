客座评论：朝鲜的问题

（德国之声中文网）在朝鲜，似乎比任何其他地方都显得只有黑白之分。不过数月前，还一再有这样的说法：这个半岛及周边地区正不可遏制地走向战争。而一下子，似乎永久和平已然在望。那种说法和这种看法同样错误。不过，要是看一眼那些当事人，便可以部分解释何以会产生出此类过分态度。金正恩和特朗普都惯于采用最高级说法。长期遭北方忽视的韩国总统文在寅则不能不在这一片喧嚣中力争让外界听到自己的声音。

对话而非对骂

要不是兹事体大，人们还真可以带着好奇甚至（有时）戏谑的态度去观察相关的局势。不过，尽管依然还在（几乎友好地）评论对方，金和特朗普两人均愿意与对方谈判，可以毫不夸张地说，这当然是一种进步。

本文作者：德国《法兰克福汇报》记者Peter Sturm

现在的问题是，从现实主义的角度看，这样的会谈会有何种结果。美国人同世界其它非朝鲜国家致力于实现无核化朝鲜半岛。金正恩据称同样愿意走向这样一目标。这至少是韩国说的。然而，第一，在这一问题上，金正恩到底是怎么想的，人们还全不清楚；第二，朝鲜核武器虽是相关冲突中的最大的、但绝非是唯一的问题。

比如，人们不妨问一问处在朝鲜导弹射程内生活的日本人和韩国人的感受。即使"只"配备常规弹头，这些导弹也依然是一种威胁。即使金正恩放弃其核武库：首先，朝鲜依然掌握着研制核武的能力；其二，他定然不会同意彻底裁核。

金正恩的王牌

在同金正恩会晤前，人们还会从特朗普那里听到很多强硬表态。但是，从某种角度看，他是俩人中较弱的一位。金的手背后还藏有另一张王牌：多名美国公民依然处于朝鲜的（人质）拘押中。若要使他们重获自由，这个朝鲜独裁者当然会让美方付出昂贵代价。