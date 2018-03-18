客座评论：中国新监察委到底是个什么机构？ | 时事评论 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）中国十三届人大闭幕，通过修宪和国务院机构改革方案，完成新一届领导人选举。在受关注最多的国家主席任期修改的议题之外，新一届人大在3月20日闭幕当天表决通过《监察法》，可能算是本届人大会议最为重要的成果，确立了一个全新的监察体制。

但是，这一全新降临的利维坦，将如何影响中国政治、并塑造中国模式的威权主义，到底是个什么性质的机构，在国际社会间是否具有可比性，需要仔细甄别。否则，公众可能在简单的标签化之后，难以理解这一新体制将如何作为实现"党政合一"的重要一环，以巩固习近平的个人集权和持久连任。

首先，从中国监察体制的发展轨迹来看，监察委对监察权的扩张可谓一次大跃进。按《监察法》的规定，监察委拥有监督、调查和留置三类职责，其中仅调查就包括询问、讯问和谈话；收集和调取证据；查询和冻结各种动产；调取、查封和扣押各类财物、文件和信息；搜查和勘验、含技术侦查；以及通缉和限制出境等共15项执法权，加上可自行限制人身自由、进行拘押的留置权，监察委的权力范围可谓空前之大，包括了中国现有公安和国安等执法机构现在的所有法定权力，且还不受限制和监督，留置被调查人时无需如公安部门申请逮捕须由检察院批准，且留置范围不止嫌疑人，还包括涉案人员。可谓细思恐极，因为实际操作中意味着被调查人的名单可能无限扩大，牵连所有知情人和包括亲属在内的相关人等作为要挟。以如此近乎无限警察权或执法权来衡量，监察委的功能并不只是一个执法机关，而近乎一个特务机关，如明朝时代的东厂。

当然，明朝朱棣皇帝于永乐十八年（1420）年间设立的东缉事厂，最初并非特对官员，而是意图"缉访谋逆、妖言、大奸恶"，针对社会异动。明朝还另有一套复杂的官员监察体系，分都察院和给事中两个平行系统，科道之间分别监察和言谏，又互相纠劾、牵制。相比之下，今年两会之前中国的监察体制，则相当弱势，其主体是中共下设的纪律检查委员会，组织结构上受中央和地方党机关的双重领导，地方纪委通常受制于地方党委而无所作为，调查和强制措施以谈话和"双规"为主，针对党员和干部，涉嫌法外执法、肆意侵犯公民人身权利而广受质疑。仅仅在过去五年的反腐运动中，王岐山一手领导了该项运动，且扩大了纪委的实际权力，尤其将纪委组织改造为垂直领导体系，并在2016年中通过了《中国共产党问责条例》，这一弱势的监察体系才第一次从理论和制度上达到了汉朝"刺史六条"的粗糙水平，尽管不限于汉朝刺史只监察两千石官员即郡守以上官员而不及较低级官员。

而且，历代中国监察官员，无论怎么发展，其监察所依为人事权，且限于纠举、弹劾、考课等，且大多数情形下无固定治所，需要不断在辖区内巡视，在巡视中实现监察，只有到明、清两朝，监察固定化后行政权和监察权混杂，如明朝巡抚和总督制的出现，监察官员便演成地方行政第一把手，清朝沿用而进一步发展成地方治理制度。所以，王岐山反腐运动后，外界对纪委可能"以纪领政"的发展不无担心。

但是，其结果，则令人更吃惊，党的纪委改换成一个庞大国家机构后，不仅具有了特务机关的性质和权力，还超越了中国两千年的传统监察模式，其人事权不限于纠举、弹劾，而是扩展为直接的处分权，而且处分决定可由地方的平级监察委做出，无需经由古代监察御史向皇帝提出弹劾如此迂回，也无需若干年前向上级纪委提出自上而下进行处分，监察委超然于平级行政机关的强势地位由此凸显。

因此，如果比照明朝，中国新的监察委集合，也超越了都察院加上东厂的职权。即使比照香港廉政公署模式，也有过之而无不及。事实上，新监察委的人员组成和机构调整，也是吸纳了检察院特别是反贪局的人员，并同时撤销监察部，然后以宪法规定的组织方式平行于检察院和法院体制，是一个兼具人事权、调查权和无限制居留权的超级强力机关。放眼世界各国的政治体制，也没有可以匹敌者。

例如，以欧洲典型的监察专员制度做比较，监察制度为议会对行政部门的监督，监察专员则是各国乃至欧盟设立的监察官，向议会负责，这和1978年美国基于《政府道德法》通过的以独立检察官为中心的行政监察体系不同，中国国务院内设的审计署也不具备类似的独立检察或监察权力。中国监察委在法理上却存在与欧洲监察制度最根本的区别。因为欧洲国家的监察专员，Ombudsman，一个瑞典语单词，源自古日耳曼部落的习惯法，原指受冤一方向有过错一方讨还血债，或者是第三方向责任方收受赔偿支付给受害方家庭；自19世纪初瑞典最早实行监察专员制度以来，监察都未脱离这一古日耳曼习惯法的原意，包含着对受害者的救济，只是在现代政治制度下转为基于受害者向议会的请愿权而产生的监督权力，监察专员独立调查后向议会或公众公开，通常不具备强制性的约束力，却有很强的实际监督效果。在欧盟，1995年设立的欧盟监察专员，一开始就是人权专员角色，意在保障欧洲公民权和弥补欧洲治理的民主缺陷，落实后来（2000）年的《欧盟基本权利宪章》和2009年的《里斯本条约》。

但对中国的监察委来说，虽然名义上承袭了稍早的《人大监督条例》的议会监察权，却也继承了这一监察权的固有缺陷，且这一缺陷和纪委的问责条例或者政府机关信访制度同样的缺陷：不面向受害者提供直接救济，也不响应更不保障公民的请愿权利。相反，作为一个反腐败机构，虽然名义上向人大负责，实质却向上级监察机关负责，最终向党中央和最高元首负责。制度架构上，其平行地位也预先决定了由监察委调查的案件在移交起诉后对法院判决的影响力，可能是决定性的。毕竟法院也在监察委的监察范围内，这和中国检察院对法院所具有的法定监督权和因此行使的抗诉权截然不同。

谁是新一届中国党政领导人? 习近平 中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席。习近平是中国“三位一体”最高领导人。除了这三项主要职务，他还是国家安全委员会、中央对台工作领导小组、中央全面深化改革领导小组等众多机构的领导。自2012年底掌权以来，他将越来越多的权力集中到自己手中。而最近更是通过修改宪法，取消了国家主席任期限制，引发了外界对中国重新推行个人集权的担心。

谁是新一届中国党政领导人? 李克强 十年前，他与习近平一同成为中共中央政治局常委，进入中国的权力中枢。五年前，他被视作中国政治二号人物，出任国务院总理，主管中国经济事务。不过，分析人士指出，近年来，李克强逐渐被边缘化，国务院已经沦为了中共方针路线的执行机构。习近平领导下的一系列工作小组，才是真正进行决策的地方。李克强在今后五年依然担任总理一职。

谁是新一届中国党政领导人? 王岐山 他被誉为中国政坛的“救火队长”，处理过亚洲金融风暴后遗症、海南房产泡沫破裂、在非典疫情爆发后紧急接任北京市委书记、以副总理身份应对全球经济危机。习近平上台后，出任中纪委书记，积极推进习近平主导的反腐运动，是习近平最为信赖的人之一。在去年秋天的中共十九大上，他因年龄限制，退出中共中央政治局以及中央委员会。但是在今年的人大会议上，他被选为国家副主席。外界分析认为，王岐山将成为能够影响中共权力中枢的“第八名常委”。

谁是新一届中国党政领导人? 栗战书 在习近平的第一届任期中，他是中共中央办公厅主任，被称为习近平的“大内总管”。三十多年前，他与习近平分别担任相邻的河北省无极县以及正定县党委书记，据称当时就已相识。在去年秋天召开的中共十九大上，他晋升为中共中央政治局常委；在今年的全国人大会议上，他成为了全国人大常委会委员长。

谁是新一届中国党政领导人? 韩正 韩正的主要政治生涯都在上海度过。他曾在上海担任市长，后升任市委书记，主政时间长达15年。 2007年习近平调任上海市委书记、接替落马的陈良宇，到当年秋季入选中央政治局常委进京前，曾与韩正共事大半年。去年秋天，他进入了政治局常委，并在今年的人大会议上成为了国务院第一副总理。图为2013年韩正为上海自贸区揭幕。

谁是新一届中国党政领导人? 孙春兰 她是新一届中国高层领导中唯一的女性，出任国务院排名第二的副总理。此前，她曾经担任中共福建省委书记、天津市委书记、中央统战部部长等重要职务。

谁是新一届中国党政领导人? 胡春华 排名第三的国务院副总理是胡春华。此前，他曾担任团中央第一书记、河北省长、内蒙古自治区党委书记、广东省委书记等重要职位。胡春华曾被认为有望接任习近平、李克强的最高领导职务，但是却并没有在十九大上晋升中共中央政治局常委。

谁是新一届中国党政领导人? 刘鹤 在全国人大会议上，刘鹤被任命为排名第四的国务院副总理。而其实际地位要高得多，被誉为习近平的“经济大脑”。他现在是中共中央财经领导小组办公室主任，年少时更是习近平的中学同班同学。

谁是新一届中国党政领导人? 魏凤和 来自战略导弹部队的魏凤和，此次由全国人大推选为国务院排名第一的国务委员，并任国防部长。

谁是新一届中国党政领导人? 王勇 上届国务委员王勇则连任该职务，其排名则上升到第二。在进入国务院领导层之前，王勇主要在安监、质检、国有资产监督等领域担任要职。

谁是新一届中国党政领导人? 王毅 排名第三的国务委员则是王毅，他同时也连任外交部长一职。他是一名职业外交官，曾任驻日大使、国务院台湾事务办公室主任等职。2013年出任外交部长之后，在朝核危机等国际事务中扮演非常重要的角色。

谁是新一届中国党政领导人? 肖捷 卸下财政部长职务的他，被任命为国务委员以及国务院秘书长，负责保障李克强总理日常工作。

谁是新一届中国党政领导人? 赵克志 在5名新任国务委员中，他排名第五。但同时占据了公安部部长这一要职。此前，他曾经担任过贵州省委书记、河北省委书记等要职。

谁是新一届中国党政领导人? 汪洋 他曾被认为是中共党内的改革派重要人物，但是却没有在2012年晋升政治局常委。2017年的中共十九大上，他终于成功“入常”，但是其地位多少有些边缘化。在今年“两会”上，他成为了全国政协主席。

谁是新一届中国党政领导人? 许其亮 特级飞行员出身的许其亮，继续担任中央军委副主席一职。这张图摄于2013年3月，许其亮左右两边分别是已经卸任的副总理刘延东，以及一度被认为是习近平接班人、后因腐败案落马的重庆市委书记孙政才。

谁是新一届中国党政领导人? 张又侠 他在本届人大上被任命为另一名中央军委副主席。主席则由习近平担任。80年代，他曾在对越南的军事行动中带兵取得重大胜利。图为去年12月，他在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤。

谁是新一届中国党政领导人? 杨晓渡 全新组建的国家监察委员会，其主任一职由杨晓渡担任。之前的国家监察部、国家预防腐败局均并入监察委员会。监察委不隶属司法系统，而是独立于法院、检察院，其最主要的职责是同腐败做斗争，以及监督国家公职人员滥用职权和政绩过差。中纪委的一些职能也会转移到新成立的监察委。杨晓渡曾长年在西藏和上海工作。在上海工作期间，曾同短期担任上海市委书记的习近平有过交集。2014年后，杨晓渡在王岐山手下担任中共中央纪委副书记。

谁是新一届中国党政领导人? 周强 他连任最高法院院长、首席大法官职务。早年间，周强还曾担任团中央第一书记、湖南省长、省委书记等要职。外界分析指出，新成立的国家监察委与最高法院、最高检察院平级。不少法律界人士担心，监察委的巨大权力将对法治构成威胁。

谁是新一届中国党政领导人? 张军 卸任司法部长张军则被任命为最高检察院检察长。

谁是新一届中国党政领导人? 赵乐际 中共中央政治局常委、中纪委书记赵乐际在今年的人大会议上并没有被任命任何国家领导职务。不过，虽然中纪委的许多职能被全新的国家监察委接替，但是该机构依然拥有巨大权力。

谁是新一届中国党政领导人? 王沪宁 同样没有获任国家领导人职务的中共高层人物还有排名第五的中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁。他从2002年起担任中共中央政策研究室主任，至今连续辅佐江、胡、习三代中共中央总书记，被外界称为"中南海首席智囊"。“三个代表”、“科学发展观”和“习思想”都带有他的手笔。在从政前，王沪宁是上海复旦大学国际政治系教授。 作者: 文山



更重要的，是其中虽然监察委主任在党内级别上仍低于政治局常委兼任的中纪委书记，中纪委只是借用一张法定的国家机构外衣从事大大扩张的监察权力，谈论监察委和中纪委孰高孰低并无意义，最终都经由这位中纪委书记向总书记、国家主席报告，三位一体的国家元首也因此如中国古代皇帝一般直接掌握了监察权，从而间接控制了整个官僚机构，可如唐太宗一般，把全国各州刺史的名字记在屏风上，"坐卧恒看"，实现"监察治国"，即"纪委领政"的治理方式。

更何况，监察对象不止党员、干部、公务员，也包括了国有企业负责人和集体单位、群众组织负责人，将社会和经济的主体囊括在内。如果考虑到国有资本的混合所有模式，即对私人资本参股的广泛性，那么随着国有企业外延的扩展，监察所针对的资本和企业家其范围也极其惊人，包括教育、文化、医疗机构在内的社会精英都在监察委恢网之下。如此以往，一个对政治、经济、和社会生活领域实行专制的绝对权威便得以巩固。这可能是过去一个多世纪以来中国历史上从未出现过的一种超级威权主义，并且可能长期持续下去，对中国未来和世界的影响都是深远的。

白信为政治学博士、北京独立政治观察家。

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