客座评论：中印关系的困惑与烦恼

（德国之声中文网）本周五、周六，印度总理莫迪访问武汉，与中国国家主席习近平举行非正式会晤。本次会晤被外界认为具有重大意义，将涉及美国在亚洲的战略利益、中国的"一带一路"规划、中印双边贸易失衡以及去年的中印洞朗对峙等议题。

过去几个月的中印关系起伏不断，亚洲最大的两个国家之间面临着哪些困扰？悉数个中原因，至少有五条。

首先，中印关系极少处于务实的阶段，从尼赫鲁时代一直到2017年洞朗对峙一直如此。尼赫鲁时代虽有"中印是亲兄弟"的口号(Hindi-Chini Bhai Bhai)，但在1962年却爆发了中印边界战争。两国之间，要么是亲密无间地相互吹捧，要么是充满冷漠、苦涩、不信任，其原因则是这两个相邻的国家之间缺乏正常的对话机制。更糟糕的是，两国政府之间的对话时常是具有选择性的，导致了政府内部以及社会不同派别之间的相互猜疑。

第二个原因则是中印两国似乎总是在阻止对方增长及扩大影响力。比如，在印度申请联合国安理会理事国席位时，中国就是坚定的反对者，北京还反对新德里加入核供应国集团。而在反恐等议题上，中国也拒绝为印度提供支持。对于中国来说，印度则是一个难以打交道的对象。印度是少数几个没有支持"一带一路"规划倡议的国家之一，而印度与美国、日本、澳大利亚的四方安全对话机制，也让北京非常担忧。中方认为，该机制是让印度成长为全球性大国的工具。仔细观察就能发现，两国都不希望与对方平起平坐。

第三个原因：中国曾是冷战的最大受益者之一，从国际自由秩序中获益良多。日本的海外发展援助计划(ODA)，中国就是最大受益国。然而，如今的印度却比中国获得了更多日本ODA的援助，在各类国际场合，美国也给予印度更多支持。在北京眼中，这是对其未来安全的挑战。不可否认，五角大楼的对华赢派人物乐于将 印度当作平衡中国力量的手段，但是必须指出的是，中印两国的对立，本质是这两国之间的问题，而不是美国或其他国家的问题。

第四个原因：中国指责美国为首的西方国家正在外交层面上推行双重标准。但是，北京自己其实也这么干。比如，习近平主张与美国建立一种"新型大国关系"，但是中国却往往忽略了两外两个亚洲大国(印度和日本)也对北京有着同样的愿望。中国不愿意与印度建立一套磋商机制来讨论南亚地区议题，而在该地区，印度有着巨大的直接利益。中国还倡议第三国不应向主权争议地区投资，比如反对日本在印度实际控制的阿鲁纳恰尔邦投资，但是中国自己却在印巴争议的巴控克什米尔地区投资。中国人对印度方面不响应"一带一路"感到愤愤不平，而在印度方面看来，"一带一路"、中国-尼泊尔-印度走廊等计划，根本就没有经过事先的透明磋商。

第五个原因则是边境争议、流亡藏人、雅鲁藏布江水资源等突出的双边议题。几十年来，中国的做法并不致力于"解决"争议，而在"管控"争议。中国正以特殊的方式处理对中印双边问题。北京在过去已经解决了中亚国家以及缅甸、俄罗斯、甚至越南的边境争端，但是在中印边界问题上，北京似乎依然没有解决问题的意愿。

缺乏相互信任以及安全悖论正困扰着这两个大国之间的关系。中印之间，亟需长期对话、定期交流机制，两国必须要考虑对方的利益与担忧。

Dr.Rahul Mishra在吉隆坡马来亚大学亚欧研究所任教，主要研究亚太地区的政治安全事务。

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