审查机器继续转 微博再无同性恋

（德国之声中文网）本周五（4月13日），新浪微博管理员帐号发布公告称，根据《网络安全法》等法律法规的要求，现开展为期三个月的针对违规漫画、游戏及短视频内容的集中清理行动。

该帐号宣称，本次行动的主要清查对象包括，第一：涉黄的、宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画及短视频内容，如包含以下特征的内容："腐、基、耽美、本子"。第二：含有暴力内容的违法游戏（如：侠盗飞车、黑手党、雇佣兵）及相关的动图短视频内容。

"新浪微博管理员"的微博帐号声称，目前已经清理有关违规内容56243条，关闭与"侠盗飞车"、"GTA"、"使命召唤"等关键词有关的"违规严重"帐号108个。关闭存在违规内容的话题62个。

截至发稿，这条微博下方已经有超过12万次转发、超过33400次评论和8382次点赞。但新浪微博关闭了显示评论的功能。无法看到网友对这条消息的直接回应。新浪微博声称去年的用户总量为3亿4千万。

按照一位不愿意透露姓名的初中生的说法，有关同性恋，包括网上说的"腐圈"、"耽美圈"的内容是"我们现在的女生喜欢看的东西"，但"身边的人除了同学还有一些同龄人以外，没有人认可这些。"

何为腐、基、耽美、本子？

翻阅互联网上的信息，会发现"腐"是指那些对所有同性恋持支持和尊重态度。支持不仅仅局限于二次元和男性同性恋，也包括现实生活中的女性同性恋；而尊重即是指对真正的同性恋"不探究、不围观、不骚扰"。腐女，或称腐女子，源自日语的"腐女子(ふじょし，Fujoshi)"，是指喜欢"耽美"，简称BL(Boy's Love)、亦即幻想男性与男性爱情的女性。腐在日文中有无药可救的意思，属于一种带有自嘲意味的说法。

网络用语"本子"则是"同人漫画"的别称，"本子"类漫画大多带有男女之间发生性关系的情节，在网络上也被称为"xxoo"情节。

带有色情元素的日本漫画 在全世界有大量粉丝

与代表男同性恋的"基"一样，这些词汇所涵盖的意义，包括对同性恋的尊重和对两性关系的直视，在全球的大部分国家里都是被广泛认可的价值观。

然而，这些观点却成为中国审查部门的眼中钉。德新社报道称，新浪微博上"IAmGay"（我是同性恋）的话题在出现短短数小时内就吸引了1亿3千万次点击，超过135000次评论。目前用户仍然可以发表包含这一话题关键词的微博，但相关热门微博的评论功能已经被关闭。在新浪微博中输入#IAMGAY搜索，目前只能找到3条搜索结果。

LGBT仍是禁忌

中国于1997年停止将同性恋者视为犯有"流氓罪"，并于2001年才开始承认同性恋不是性变态类精神病。但是在当今的中国，LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）仍然是个禁忌话题。

根据美国独立性民调和智库机构皮尤研究中心（Pew Research Center）2013年的一项调查结果，只有21%的中国受访者认为社会应该接受同性恋。中国政府对任何与此相关的抗议或运动都很敏感。审查人员通常会很快的删除批评性言论。上面提到的那位初中女生表示，已经删除了自己的微博帐号。因为她关注的许多帐号都被封，"没什么可看的了"。