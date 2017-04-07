审查机器继续转 微博再无同性恋

中国当局正在以前所未有的力度和细致性清理审查它不愿意让民众看到的内容。继多个新闻和视频娱乐手机应用被整顿或下架后。“新浪微博”和“同性恋”成为了审查打击的对象。
（德国之声中文网）本周五（4月13日），新浪微博管理员帐号发布公告称，根据《网络安全法》等法律法规的要求，现开展为期三个月的针对违规漫画、游戏及短视频内容的集中清理行动。
该帐号宣称，本次行动的主要清查对象包括，第一：涉黄的、宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画及短视频内容，如包含以下特征的内容："腐、基、耽美、本子"。第二：含有暴力内容的违法游戏（如：侠盗飞车、黑手党、雇佣兵）及相关的动图短视频内容。
"新浪微博管理员"的微博帐号声称，目前已经清理有关违规内容56243条，关闭与"侠盗飞车"、"GTA"、"使命召唤"等关键词有关的"违规严重"帐号108个。关闭存在违规内容的话题62个。
截至发稿，这条微博下方已经有超过12万次转发、超过33400次评论和8382次点赞。但新浪微博关闭了显示评论的功能。无法看到网友对这条消息的直接回应。新浪微博声称去年的用户总量为3亿4千万。
按照一位不愿意透露姓名的初中生的说法，有关同性恋，包括网上说的"腐圈"、"耽美圈"的内容是"我们现在的女生喜欢看的东西"，但"身边的人除了同学还有一些同龄人以外，没有人认可这些。"
何为腐、基、耽美、本子？
翻阅互联网上的信息，会发现"腐"是指那些对所有同性恋持支持和尊重态度。支持不仅仅局限于二次元和男性同性恋，也包括现实生活中的女性同性恋；而尊重即是指对真正的同性恋"不探究、不围观、不骚扰"。腐女，或称腐女子，源自日语的"腐女子(ふじょし，Fujoshi)"，是指喜欢"耽美"，简称BL(Boy's Love)、亦即幻想男性与男性爱情的女性。腐在日文中有无药可救的意思，属于一种带有自嘲意味的说法。
网络用语"本子"则是"同人漫画"的别称，"本子"类漫画大多带有男女之间发生性关系的情节，在网络上也被称为"xxoo"情节。
与代表男同性恋的"基"一样，这些词汇所涵盖的意义，包括对同性恋的尊重和对两性关系的直视，在全球的大部分国家里都是被广泛认可的价值观。
然而，这些观点却成为中国审查部门的眼中钉。德新社报道称，新浪微博上"IAmGay"（我是同性恋）的话题在出现短短数小时内就吸引了1亿3千万次点击，超过135000次评论。目前用户仍然可以发表包含这一话题关键词的微博，但相关热门微博的评论功能已经被关闭。在新浪微博中输入#IAMGAY搜索，目前只能找到3条搜索结果。
LGBT仍是禁忌
中国于1997年停止将同性恋者视为犯有"流氓罪"，并于2001年才开始承认同性恋不是性变态类精神病。但是在当今的中国，LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）仍然是个禁忌话题。
根据美国独立性民调和智库机构皮尤研究中心（Pew Research Center）2013年的一项调查结果，只有21%的中国受访者认为社会应该接受同性恋。中国政府对任何与此相关的抗议或运动都很敏感。审查人员通常会很快的删除批评性言论。上面提到的那位初中女生表示，已经删除了自己的微博帐号。因为她关注的许多帐号都被封，"没什么可看的了"。
面对中国当局近日再次加大审查力度，叫停或取消了包括“内涵段子”在内的许多娱乐型社交网络平台后。“段友”们不愿忍气吞声，以独特的方式走上街头，向政府的打压说“不”。 (14.04.2018)
中国当局再次加强对网络和即时通讯工具的信息审查，并宣布今年全面推行微博、贴吧和网站等的登记实名制。一些所谓“不具备登载时政新闻资质违规登载时事新闻”的网站、栏目和微信公众帐号也和“发布虚假信息、违法信息、传播淫秽色情内容”者一样被关闭。 (13.01.2015)