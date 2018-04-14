审查在抗议中让步 同性恋重返新浪

（德国之声中文网）新浪清理内容的通知写道，"此次清查的内容包括：涉黄的、宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画及图文段视频内容"。这样做是根据《网络安全法》等法律法规的要求，严格履行企业主体责任。这一针对违规漫画、游戏等的行动持续三个月。
这个通知发出后，一夜之间，中国社交媒体上出现数十万计的#我是同性恋、#你好我是同性恋等标签。有人发言表示，这里牵涉的已不是审查问题，而是基本人权。中国的LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）的支持者利用各种渠道表达抗议，他们在社交媒体上发言或者发表公开信，有人甚至公开针对新浪股值。位于北京的同性恋亲友会（PFLAG China）周日呼吁股东抛售在纳斯达克上市的新浪股票，以惩治"魔鬼"。
在#我是同性恋标签周六被删掉之前，已有3亿人看到。
新浪周一再发通知表示，本次清理的对象"不包括同性恋内容"。
社交媒体空间正在变窄
虽然同性恋在中国不是违法行为，但这一话题基本被看作不能传播正能量，因而很少有机会进入主流媒体，在社会上也是遭到孤立。新浪清理同性恋内容的通知公开后， 中国的LGBT人士担心这一趋势可能发展至在文化和媒体领域全面禁止同性恋内容，把它们描绘成肮脏的东西。他们对路透社说，如果这一局面形成，那么多年来在网络上开辟的相对宽容的空间将遭受重创。
目前不清楚的是，新浪清理同性恋内容是来自于政府审查的指令，还是新浪自己作出的决定。路透社向新浪发去的问询函没有得到回复。周日中共党报《人民日报》发表评论鼓励社会继续增大对同性恋者的宽容度，指出"同性恋绝非一种精神疾病"，"同性恋者在性倾向上是少数群体，保护少数人的权利，也是社会公平正义的必然。"该文甚至对德国文学家、诺贝尔奖获得者托马斯·曼描绘同性恋爱情的《魂断威尼斯》给予的正面的评价。但在同一篇评论里作者写道，如果在网络里用性取向博眼球、当卖点，"就会变成一种低俗、媚俗的表演"。
北京同志中心执行主任小铁对路透社说，社交媒体是同性恋同社会保守势力进行斗争的战场，"决策层的问题是，他们把同志内容同色情混为一谈。"她说，她不认为政府仇视同志运动，"他们的困惑是，不知道怎样处理同志事宜。"她还表示，更大问题来自审查文化，"过去，社交媒体是开放空间，但从去年开始，情势有所变化。"
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一名摄影师与200名同志裸男
来自法国的裁缝Y
“我爸爸在两次世界大战之间出生。我从未向他透露我的性别取向。我也没告诉过我妈妈。我大学学医，毕业后爱上了一个男人，我家人一直以为他是我最好的朋友。不幸的是，他在我爱上他16年后去世了。如今，我从事裁缝工作。我很高兴，如今法国男人也可以选择同性婚姻。我觉得，早就应该这样了。”
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一名摄影师与200名同志裸男
来自西班牙的导购J
“我在一个西班牙小村庄长大，小时候在学校受了不少欺凌。在我13岁时，一个年长些的男孩走到我跟前，当时我正坐在长凳上读书。他对我说，‘你好脏！’然后他把一盒巧克力奶倒在我身上。我湿漉漉地站在那里，惊住了。旁边的人则在大笑，像看怪物一样看我。”
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一名摄影师与200名同志裸男
德国的IT项目经理、按摩治疗师S
“在我父亲得知真相后，他冲我大吼，明摆着告诉我，不会让我男朋友进家门。这对于我而言很难。我大哭，几乎无法呼吸……我8年没和他（我父亲）联系。后来多亏了他妻子，除了我的第一任男友外，后来的男友都可以和我一起回家探望了。”
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一名摄影师与200名同志裸男
西班牙时装设计师A
“我不是隐形人吧。或者我的确是？我在一个非常‘大男子主义’的环境工作。尽管没人对我找碴，但我能看到身边那些更年轻、更柔弱的男同志都在经历什么。什么算‘阳刚’？每个人都必须年轻而强壮吗？我们都必须一身肌肉吗？我们都只是他人的欲望对象吗？”
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一名摄影师与200名同志裸男
比利时的IT经理D
“当我还和父母住在一起时，我在一家面包店上夜班。在向父母‘出柜’三天后，我下夜班后回家睡觉，我妈妈走进我的房间惊恐地问：‘你都告诉谁了你是那样的？’原来是有人在我的车盖上写下‘同性恋’的字样……而我把它看作是荣誉徽章。”
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一名摄影师与200名同志裸男
西班牙的橄榄球运动员M
“当人们发现我是双性恋时，普遍反应是说‘你好幸运’，觉得我在选择时可以有各种可能。然而这与事实相距甚远。对于一段关系而言，双性恋常常是障碍。我常会被问到，上次和女孩在一起是什么时候，好像我需要向别人证明自己。”
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一名摄影师与200名同志裸男
罗马尼亚的演员、舞者、导演D
“有一次，我和男友在超市购物。我们打算去看电影，所以买了两瓶水、一些零食和巧克力。当我们排队结帐时，身后突然有人喊：‘同性恋！同性恋！’我当然可以告诉这个人很多事情，但是我保持了冷静。因为这种行为常常会引发暴力。”
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一名摄影师与200名同志裸男
西班牙的插图作者S
“一个晚上，我在拉科鲁尼亚的公园里和一位朋友聊天。突然，7名穿帽衫的男子把我们围住，开始殴打我们，骂我们‘faggots’（对同性恋的侮辱称呼，类似于“死基佬”）。我们反击，而一名男子往我背后捅了两刀。”
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一名摄影师与200名同志裸男
意大利销售D
“我一直有点胖。而且14岁就毛发茂盛。在学校里，同学们经常拿我开玩笑。我在一个意大利小城长大，从来没向别人透露我的性取向。30岁时，我离开意大利、前往法国定居，为能过上好一点的同志生活。有一天我心情糟透了，给全身脱毛。那时我非常难过。如今，我开始尝试着接受自己，接受自己的身体。”
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一名摄影师与200名同志裸男
西班牙的店长C
“那次我和我妈、我姨还有我家姐妹们一起去看《50度灰》。电影结束时，两名大约20-25岁的女孩毫无由头地喊我‘faggot’。我没想到，人们在2018年还会这样做，特别是年轻人。我妹妹和她们对质；另一对异性伴侣也让她们住嘴，并威胁她们会叫警察。然后这两个女孩就跑了。”
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一名摄影师与200名同志裸男
法国演员S
“那时在东欧，我住在一个老妇人家里——灰色郊区一座黯淡的塔楼里。她邀请了她孙子与我见面。我们直接对着酒瓶喝了伏特加。他开始谈他的家庭观念，并说，‘死基佬，都该死’。我该怎么想呢？我撒谎说，‘我不知道，从来没想到过他们’。”
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一名摄影师与200名同志裸男
罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean
“在这组照片中，裸体这一点是最不重要的。我的目的是展现给大家，在性取向、体型、年龄或者种族问题上，多样性是常态。”
作者: Lavinia Pitu