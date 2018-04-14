审查在抗议中让步 同性恋重返新浪

（德国之声中文网）新浪清理内容的通知写道，"此次清查的内容包括：涉黄的、宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画及图文段视频内容"。这样做是根据《网络安全法》等法律法规的要求，严格履行企业主体责任。这一针对违规漫画、游戏等的行动持续三个月。

这个通知发出后，一夜之间，中国社交媒体上出现数十万计的#我是同性恋、#你好我是同性恋等标签。有人发言表示，这里牵涉的已不是审查问题，而是基本人权。中国的LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）的支持者利用各种渠道表达抗议，他们在社交媒体上发言或者发表公开信，有人甚至公开针对新浪股值。位于北京的同性恋亲友会（PFLAG China）周日呼吁股东抛售在纳斯达克上市的新浪股票，以惩治"魔鬼"。

在#我是同性恋标签周六被删掉之前，已有3亿人看到。

新浪周一再发通知表示，本次清理的对象"不包括同性恋内容"。

社交媒体空间正在变窄

虽然同性恋在中国不是违法行为，但这一话题基本被看作不能传播正能量，因而很少有机会进入主流媒体，在社会上也是遭到孤立。新浪清理同性恋内容的通知公开后， 中国的LGBT人士担心这一趋势可能发展至在文化和媒体领域全面禁止同性恋内容，把它们描绘成肮脏的东西。他们对路透社说，如果这一局面形成，那么多年来在网络上开辟的相对宽容的空间将遭受重创。

目前不清楚的是，新浪清理同性恋内容是来自于政府审查的指令，还是新浪自己作出的决定。路透社向新浪发去的问询函没有得到回复。周日中共党报《人民日报》发表评论鼓励社会继续增大对同性恋者的宽容度，指出"同性恋绝非一种精神疾病"，"同性恋者在性倾向上是少数群体，保护少数人的权利，也是社会公平正义的必然。"该文甚至对德国文学家、诺贝尔奖获得者托马斯·曼描绘同性恋爱情的《魂断威尼斯》给予的正面的评价。但在同一篇评论里作者写道，如果在网络里用性取向博眼球、当卖点，"就会变成一种低俗、媚俗的表演"。

北京同志中心执行主任小铁对路透社说，社交媒体是同性恋同社会保守势力进行斗争的战场，"决策层的问题是，他们把同志内容同色情混为一谈。"她说，她不认为政府仇视同志运动，"他们的困惑是，不知道怎样处理同志事宜。"她还表示，更大问题来自审查文化，"过去，社交媒体是开放空间，但从去年开始，情势有所变化。"