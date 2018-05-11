审查同志内容 芒果TV失去欧歌赛转播权

（德国之声中文网）欧洲广播联盟（EBU）终止了芒果TV对2018年欧洲歌唱大赛（ESC）的转播授权，这一隶属于湖南卫视的网络平台无法转播周四的第二场半决赛以及周六的总决赛。作为欧洲歌唱大赛在华唯一授权转播商，芒果TV在周三转播第一场半决赛的时候，不仅把爱尔兰参赛歌曲开场时两名男性伴舞者演绎浪漫爱情的片段删除，剪掉了满身纹身的阿尔巴尼亚歌手的表演画面，而且还把台下观众席中象征LGBTQ群体的彩虹旗给打上了马赛克。

欧广联在相关声明中指出，芒果TV的审查行为"与欧洲广播联盟崇尚的普世性以及包容性价值观以及我们通过音乐来颂扬多样性的骄傲传统不相符合"，因此即时终止于芒果TV的合作。

官方媒体"中国网"还在5月8日--也就是"审查风波"发生之前--发表报道，将欧洲歌唱大赛称为"全球电视制作标杆"，并预告"芒果TV将独播这场国际性的音乐盛宴"。文章中还提到，芒果TV特邀两位评论员"远赴欧洲为大家实时解读这场音乐盛宴，揭秘欧视台前幕后的精彩故事"。

作为2017年欧洲歌唱大赛的优胜国，葡萄牙是2018年比赛的承办方。来自43个国家的歌手将在里斯本同台竞技，争夺桂冠。不过，很多中国粉丝恐怕是无缘观看周六的总决赛了。

社会主义价值观VS彩虹骄傲文化

芒果TV并未对此作出回应。而主管单位湖南电视台则对法新社记者表示，有关官员并不了解对欧洲歌唱大赛转播画面进行编辑的事情。

中国官方媒体对于同性恋内容的审查一段时间以来都是舆论争议的热点。今年1月，当局下令在媒体节目中禁止纹身和其它"颓废"亚文化元素，因为这些内容与中共所倡导的价值观和道德观不相符合。据媒体报道，凡是手臂上有纹身的中国足球运动员，在3月份比赛的时候都要用绷带遮盖纹身，或者穿长袖球衣。

而"不巧"的是，欧洲歌唱大赛近年来有了"同志圣诞节"（gay Christmas）的美誉，在赛场观众席上，经常有人打出彩虹旗帜，以呼吁社会对于LGBTQ群体的认可。2014年，奥地利歌手孔奇塔·武斯特（Conchita Wurst）以全身女性化打扮但是留着络腮小胡子的形象参加欧洲歌唱大赛，并且以一曲《凤凰涅磐》（Rise Like A Phoenix）赢得冠军，这也大大加强了彩虹话题在该赛事中的讨论度。

芒果TV：太"自觉"还是太"恶心"？

欧广联终止芒果TV播映权的消息在中国社交平台上也受到了关注。自我简介为"中国首本公益性质同志资讯微杂志官方微博"的"同志之声"新浪微博发布了这一消息，并且指出湖南卫视曾在2000年《有话好说》节目中推出"走近同性恋"专题，著名同志电影《暹罗之恋》的两位主演也受邀上过《快乐大本营》节目，而这次在欧洲歌唱大赛的转播画面中进行删除和打码，可谓是倒退。

爱尔兰歌手Ryan O'Shaughnessy（图）的节目开场有两名男舞者演绎爱情的表演，这一片段被芒果台删除

网友的讨论主要分为三类：一是讽刺审查制度，很多网友表示，"那天上的彩虹要怎么屏蔽？"另一部分网友"同情"芒果TV也是迫于压力，比如"抑郁症你杀不了我"评论写道："芒果也是为了自保怕成为背锅侠罢了。""鲨女士的LG6"则分析道："这个谁都说不清楚，只不过下级部门揣测上级部门的意见怕做错事的太多了，芒果台以前就这样私自揣测。"但也有人指出，其实芒果TV本来就擅长"卖腐"来博关注，现在反倒去审查国外综艺节目，更加令人"恶心"。比如"松野十四松的呆毛君"就写道："不仅马桶台，好几档近期大火的节目里那帮明显直男的假cp拼了命地卖腐，假得要死，恶心得不行。"

今年4月，新浪微博曾一度发布通知，宣称要清查"涉黄的、宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画及图文段视频内容"，在社交媒体上引发强烈抗议之后，新浪又再发通知表示，清理的对象"不包括同性恋内容"。

雨涵综合报道