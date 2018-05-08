官媒确认：金正恩与习近平在大连会晤

（德国之声中文网）就在中国外交部发言人周二在例行记者会上刚刚表示，无法证实有关朝鲜官员访华的消息几小时后，中国官媒新华社就发表了有关习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤的报道。

报道称，5月7日至8日，中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连举行会晤。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅等参加有关活动。

而朝鲜方面派出的代表包括朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、统一战线部部长金英哲，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李勇浩，朝鲜劳动党中央政治局候补委员、宣传鼓动部第一副部长金与正等。

40天后再相遇

习近平指出：“委员长同志在当前朝鲜半岛局势深刻复杂演变的关键时刻，时隔40多天再次专程来华同我举行会晤，体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，对两党两国战略沟通的高度重视，我予以高度评价。我同委员长同志首次会晤以来，中朝关系和朝鲜半岛形势均取得积极进展，我对此感到高兴，愿同委员长同志再次举行会晤，共同为推动中朝关系健康稳定发展、实现朝鲜半岛长治久安、促进地区和平稳定繁荣作出努力。”

金正恩则表示：“今年3月以来，朝中友谊和朝鲜半岛形势都取得了富有意义的进展，这是我同总书记同志历史性会晤的积极成果。在当前地区形势快速发展的关键时期，我再次来到中国同总书记见面并通报情况，希望同中方加强战略沟通和合作，推动朝中友谊深入发展，促进地区和平稳定。”

据新华社报道，金正恩在会晤中还表示，实现朝鲜半岛无核化是朝方始终如一的明确立场。只要有关方面消除对朝敌视政策和安全威胁，朝方没有必要拥核，无核化是可以实现的。希望通过朝美对话建立互信，有关各方负责任地采取分阶段、同步性的措施，全面推进半岛问题政治解决进程，最终实现半岛无核化和持久和平。

习近平赞扬朝鲜“改革开放”

习近平指出，朝鲜劳动党七届三中全会提出了全党全国集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线，宣布停止核试验和洲际弹道导弹试射、废弃北部核试验场，体现了金正恩委员长对发展经济、改善民生的高度重视和维护地区和平稳定的坚定意志。我们对此表示赞赏，支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝鲜同志走符合本国国情的发展道路。

韩联社之前曾援引消息人士报道称，疑似朝鲜最高层人士访问大连，从各种礼宾情况来看，金正恩到访的可能性很大。另一消息人士称，国家主席习近平为出席国产航母试航而于7日到访大连，传闻疑似金正恩专机的朝鲜飞机抵达大连。

这是今年3月金正恩出人意料地访问北京之后，再度访华。德新社评述说，中国是朝鲜的主要盟国和贸易伙伴，并且在近期朝鲜半岛无核化的外交谈判中寻求扮演重要角色。3月金正恩访华时也未对外公布消息，直到金正恩乘专列返回平壤后，中国政府才证实相关消息。

上月，韩朝举行首脑会谈，并签署了促成半岛和平的《板门店宣言》。

德新社报道说，预计金正恩将于本月晚些时候或6月初与美国总统特朗普会晤。上周五，特朗普表示，美朝官员已经就这一历史性会晤的时间与地点达成一致。

任琛、苗子/达扬（德新社 新华社等）