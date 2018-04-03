安理会工作组探望罗兴亚难民

（德国之声中文网）本周日，代表联合国安理会的一个工作组访问了被困在缅孟两国边界地带肮脏的难民营中的罗辛亚难民。与世界其它各地类似的危机相比，这被视为世界上最严重的危机之一。

联合国代表团走访了难民营中的几名难民，后者讲述了他们在缅甸遭遇军方暴力的经历，军方暴力迫使约70万人逃往孟加拉国。

许多难民此前曾提供过缅甸安全部队和当地暴徒对罗兴亚人谋杀、强奸、实施酷刑，并烧毁其家园的证词。

然后，安理会5个常任理事国和10个非常任理事国代表团前往缅甸，与该国的实际领导人--诺贝尔和平奖获得者昂山素季会面。

昂山素季因为未能捍卫罗辛亚人的权益而遭到西方国家批评，缅甸当局认为他们是来自孟加拉国的孟加拉移民，尽管他们在缅甸已经生活了好几个世纪。

种族清洗的指责

预计联合国代表团在为期三天访问中，将乘直升飞机飞越若开邦上空。以便看到在暴力镇压期间被夷为平地的罗辛亚村庄残骸。

联合国安理会一直敦促以佛教为主的缅甸允许难民安全返回家园，并致力于结束数十年来对穆斯林少数族群的歧视。

缅甸和孟加拉国去年11月曾签署一项协议，同意将数千名罗辛亚难民遣送回国。但有官员说，这一进程因组织上的问题而被推迟。

联合国和美国官员将去年8月开始的对罗兴亚人的镇压形容为"种族清洗"。缅甸当局声称，若开邦的军事行动旨在铲除极端主义分子，并且否认了几乎所有关于其安全部队在该地区犯下暴行的报道。

鉴于联合国安理会未能达成决议，"人权观察"组织周五呼吁将罗辛亚难民危机提交给国际刑事法院处理。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 缅甸军方否认暴行 缅甸政府军发表一份调查报告称，军方士兵没有枪杀村民、没有强奸妇女或对囚犯施以酷刑。人权组织批评军方的报告意图“粉饰”对罗兴亚人实施暴行。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 屠杀、强奸、掠夺 这份报告结果与来自罗兴亚人的报告不符。冲突地区的罗兴亚人报告说，缅甸军方普遍存在虐待行为，包括屠杀、强奸、掠夺和烧毁村庄。冲突爆发以来，至今已有超过60万名罗兴亚穆斯林，逃离缅甸进入邻国孟加拉。（图片是孟加拉的临时难民营）

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 绝望驱使着他们 这家罗兴亚人被逐出家乡。他们在路上已有数天，为求安全，必须越过缅甸和孟加拉国之间的界河—纳夫河。目的地：边境小城科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）附近的难民营。他们的全部家当装在了一个塑料袋和一个筐里。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 无法前进 在界河对岸，孟加拉军队阻止难民继续往前。据联合国难民署提供的数字，今年８月以来，已有58.2万穆斯林罗兴亚人从缅甸逃往孟加拉国。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 静水欺人 坐船渡过纳夫河每人需交相当于40欧元的费用。罗兴亚人月均收入不过约50欧元，拿得出这笔渡河费的能有几个！渡河过程中，一再发生不幸，很多人为逃难付出了生命。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 等待 就在入境线后面，成百上千罗兴亚难民不得不等在那里，期待着被允许继续前行。联合国难民署称，仅上周日（10月15日）以来，就有1.5万人入境孟加拉国。他们都要去科克斯巴扎尔。那里有着世界上最大的难民营之一—库图帕隆（Kutupalong）难民营。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 前途不测 就在入境线后面，成百上千罗兴亚难民不得不等在那里，期待着被允许继续前行。联合国难民署称，仅上周日（10月15日）以来，就有1.5万人入境孟加拉国。他们都要去科克斯巴扎尔。那里有着世界上最大的难民营之一—库图帕隆（Kutupalong）难民营。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 拥挤不堪，上无片瓦 成千上万被驱赶出自己家乡的罗兴亚人部分被安排在非常狭小的空间内，且常常没有厕所、没有干净饮用水、在泥泞的田畈里露宿。然而，营地早已拥挤不堪，日益成为人道灾难。国际救援组织能力有限，爱莫能助。

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 遍地焦土 随着罗兴亚反叛武装袭击并杀死政府军士兵，缅甸西部若开邦的危机急遽升级。军方以残暴手段作出回应。数百名罗兴亚人遭杀害，住房和耕地被焚毁。联合国称它是旨在将穆斯林逐出这个佛教国家的反人类行为及种族清洗

罗兴亚人大举逃亡 缅军方否认暴行 引争议的昂山素季 国际上，尤其是针对诺贝尔和平奖得主昂山素季批评之声越来越高涨。作为国家的实际领袖，昂山素季虽号召实现全民统一，但其政府继续视罗兴亚人未非法移民。有重要影响力的军队领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）坚称要对罗兴亚人持强硬立场。



任琛/乐然（美联社、法新社、德新社）