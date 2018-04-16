安倍晤王毅 吁中日携手应对朝鲜问题

（德国之声中文网）王毅与安倍晋三４月１６日在东京会晤，朝鲜核问题是两国同样关注的焦点，安倍晋三呼吁改善中日关係，以携手应对朝鲜议题。他提及週二出访美国，会向美国总统特朗普争取实现北韩全面及不可逆转地放弃核武，并强调日本希望与中国合作，“我们希望在多个领域上发展策略性、互惠互利的中日关係。”

对于两国存在主权争议的东海岛屿，双方同意维护东海和平的重要性。安倍晋三又透露，中日韩领袖峰会订于5月举行，中国总理李克强应邀出席，这将是自2015年以来的首次三方峰会。而安倍晋三及习近平互访行程亦正安排中。

王毅在会面后向传媒表示，北京希望把中日关係置于“新起点”上，在能源、金融及环境议题上合作。他重申，北京冀以和平与政治手段解决在朝鲜问题，”现时韩鲜半岛核问题危机正在缓和，并重回无核化的方向”。

中日两国同样是美国总统特朗普加徵钢铝关税的目标，王毅指日本明白捍卫世界贸易组织（WTO）规则的重要性，“面对保护主义抬头，我们达成共识，承诺以行动与世界贸易组织一同捍卫全球自由贸易体系，携手建设更开放的经济环境。”

王毅此行亦与日本外相河野太郎，共同主持中日经济高层对话。双方同意贸易战会为世界经济带来严重后果，日方更表明有机会与中国合作一带一路项目。

李芊/夏立文（法新社、美联社等）