 安倍晤王毅 吁中日携手应对朝鲜问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2018
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时政风云

安倍晤王毅 吁中日携手应对朝鲜问题

中国外长王毅访日重头戏—会见日本首相安倍晋三，双方会后表示期望中日关係回暖，又提出在朝鲜核威胁、贸易战以至东海问题上的共同愿望。

Japan und China wollen Beziehungen verbessern - Wirtschaftsdialog (picture-alliance/Kyodo/MAXPPP)

王毅此次行程被视作为李克强下月访问日本及出席三方峰会铺路。

（德国之声中文网）王毅与安倍晋三４月１６日在东京会晤，朝鲜核问题是两国同样关注的焦点，安倍晋三呼吁改善中日关係，以携手应对朝鲜议题。他提及週二出访美国，会向美国总统特朗普争取实现北韩全面及不可逆转地放弃核武，并强调日本希望与中国合作，“我们希望在多个领域上发展策略性、互惠互利的中日关係。”

对于两国存在主权争议的东海岛屿，双方同意维护东海和平的重要性。安倍晋三又透露，中日韩领袖峰会订于5月举行，中国总理李克强应邀出席，这将是自2015年以来的首次三方峰会。而安倍晋三及习近平互访行程亦正安排中。

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王毅在会面后向传媒表示，北京希望把中日关係置于“新起点”上，在能源、金融及环境议题上合作。他重申，北京冀以和平与政治手段解决在朝鲜问题，”现时韩鲜半岛核问题危机正在缓和，并重回无核化的方向”。

中日两国同样是美国总统特朗普加徵钢铝关税的目标，王毅指日本明白捍卫世界贸易组织（WTO）规则的重要性，“面对保护主义抬头，我们达成共识，承诺以行动与世界贸易组织一同捍卫全球自由贸易体系，携手建设更开放的经济环境。”

Japan und China wollen Beziehungen verbessern - Wirtschaftsdialog (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

中日经济高层对话相隔7年多再度重启，由两国外长王毅与河野太郎共同主持。

王毅此行亦与日本外相河野太郎，共同主持中日经济高层对话。双方同意贸易战会为世界经济带来严重后果，日方更表明有机会与中国合作一带一路项目。

李芊/夏立文（法新社、美联社等）

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