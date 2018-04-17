安倍会王毅 日媒: 对华“制约”转“融和”

（德国之声中文网）王毅会见安倍晋三后接受日本共同社采访，表示中方支持日本与朝鲜对话，以实现日朝首脑会谈。他呼吁日方支持即将举行的南北韩峰会以及美朝峰会，令日朝对话条件更加成熟。他也透露日本政府要求美韩协助解决朝鲜绑架日本人的问题，中方对日方立场表示理解，但他认为此问题应由日朝自行磋商。

王毅与安倍晋三４月１６日在东京会晤，安倍晋三呼吁暖化中日关系，以携手应对朝鲜核问题。他提及周二出访美国，会向美国总统特朗普争取实现朝鲜全面及不可逆转地放弃核武，并强调日本希望与中国合作，“我们希望在多个领域上发展策略性、互惠互利的中日关系”。

对于两国存在主权争议的东海岛屿，双方均强调维护东海和平的重要性。安倍晋三又透露，中日韩首脑峰会定于5月举行，中国总理李克强应邀出席，这将是自2015年以来的首次三方峰会。安倍晋三及习近平互访行程亦正安排中。王毅则表示，北京希望把中日关系置于“新起点”上，加强能源、金融及环境议题合作，并冀以和平与政治手段解决朝鲜问题。

总结这次会晤，日媒指日本政府计划把对华政策由“制约”转向“融和”，共同社引述首相官邸消息人士称，“以经济规模早晚超越美国的中国为对手，在所有领域都进行对抗的难度很大”，同时也为５月的中日韩三方会谈铺路。

日媒引述熟悉中日关系人士分析，安倍晋三在“融和”的调子下仍然流露焦虑。面对民望下滑，他希望趁着朝鲜半岛核议题放上谈判桌之际，解决朝鲜绑架日本人的问题，而日方必须加紧与曾经会晤朝鲜首脑的习近平沟通。

为了促成一连串外交会谈，日方连月来频频释出善意，例如，安倍晋三年初发表施政方针时不再提及尖阁诸岛（中国称为钓鱼岛），在台湾花莲地震的慰问文中删除“蔡英文总统”的字眼等。

日媒引述外交消息人士称，王毅此行正正是给日方积极对华政策的回礼，他也迁就了河野的日程，愿意在星期天与对方会晤。不过纵使双方关系回暖，在中国没有改变东海及南海政策的情况之下，日本政府仍在摸索对华外交路向，尤其如何与其保持合适的距离。

在外交及地缘政治以外，贸易议题也是中日的共同关注点，因为两国同样是美国总统特朗普加徵钢铝关税的目标。对此，王毅指日本明白捍卫世界贸易组织（WTO）规则的重要性，“面对保护主义抬头，我们达成共识，承诺以行动与世界贸易组织一同捍卫全球自由贸易体系，携手建设更开放的经济环境”。

李芊/王凡（法新社、美联社等）