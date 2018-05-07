媒体：法德等国外交官试图看望刘霞受阻

（德国之声中文网）据法新社援引外交圈知情人士报道，五名西方国家外交官本周末尝试去看望刘晓波遗孀刘霞受到阻拦。

57岁的刘霞自从丈夫刘晓波2010年获得诺贝尔和平奖之后，一直处于事实上的软禁状态，尽管司法机构从未针对她本人提出过任何指控。刘晓波去年在服刑期间因肝癌而去世。从而也成为自从纳粹时代之后，世界上第一个在服刑期间去世的诺将得主。

这几位外交官试图探望刘霞的原因是，近来人们对于这位刘晓波遗孀的精神状况十分担忧。据这名知情人士周日向法新社透露，参与此次探望行动的包括一位法国和一位德国的驻华使节，他们是在周五早晨前往刘霞住处的，但是在进入住宅区之前被阻拦。

安保人员查验了这些外交官的证件之后，拒绝让他们进入，并且没有说明原因。

尽管对于刘霞的监视和控制已经成为常态，但是中国当局的官方说法始终坚称刘霞是自由身。

本月初，有消息称，刘霞对朋友表示，自己已经做好了"以死抗争"的准备。在出国申请受到重重阻挠之后，刘霞向流亡德国的作家廖亦武哭诉了自己的绝望心情："现在没什么可怕的，走不掉就死在家里。"

刘霞的朋友告诉法新社，由于患有严重的抑郁症，刘霞正在服用抗抑郁药物，此外她还患有心脏病，经常出现眩晕等症状。法新社记者近年来多次试图探访刘霞住处，但每次都被便衣阻拦。

美国和欧盟都已经呼吁中国国家主席习近平放刘霞自由，允许她出国。德国驻华大使此前曾在接受《南华早报》采访时表示，德国非常欢迎刘霞。

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本月初，中国外交部发言人华春莹在回答记者有关刘霞的提问时表示，刘霞是中国公民，有关当局会依法处理相关问题。

雨涵/任琛（法新社）