媒体：法德等国外交官试图看望刘霞受阻

出于对刘霞精神状况的担忧，几位西方国家的外交官本周五试图到住处看望诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀，受到安保人员阻拦。在长期等待获准出国就医之后始终看不到希望，刘霞月初曾对友人绝望倾诉称“走不掉就死在家里”。
（德国之声中文网）据法新社援引外交圈知情人士报道，五名西方国家外交官本周末尝试去看望刘晓波遗孀刘霞受到阻拦。
57岁的刘霞自从丈夫刘晓波2010年获得诺贝尔和平奖之后，一直处于事实上的软禁状态，尽管司法机构从未针对她本人提出过任何指控。刘晓波去年在服刑期间因肝癌而去世。从而也成为自从纳粹时代之后，世界上第一个在服刑期间去世的诺将得主。
这几位外交官试图探望刘霞的原因是，近来人们对于这位刘晓波遗孀的精神状况十分担忧。据这名知情人士周日向法新社透露，参与此次探望行动的包括一位法国和一位德国的驻华使节，他们是在周五早晨前往刘霞住处的，但是在进入住宅区之前被阻拦。
安保人员查验了这些外交官的证件之后，拒绝让他们进入，并且没有说明原因。
尽管对于刘霞的监视和控制已经成为常态，但是中国当局的官方说法始终坚称刘霞是自由身。
本月初，有消息称，刘霞对朋友表示，自己已经做好了"以死抗争"的准备。在出国申请受到重重阻挠之后，刘霞向流亡德国的作家廖亦武哭诉了自己的绝望心情："现在没什么可怕的，走不掉就死在家里。"
刘霞的朋友告诉法新社，由于患有严重的抑郁症，刘霞正在服用抗抑郁药物，此外她还患有心脏病，经常出现眩晕等症状。法新社记者近年来多次试图探访刘霞住处，但每次都被便衣阻拦。
美国和欧盟都已经呼吁中国国家主席习近平放刘霞自由，允许她出国。德国驻华大使此前曾在接受《南华早报》采访时表示，德国非常欢迎刘霞。
本月初，中国外交部发言人华春莹在回答记者有关刘霞的提问时表示，刘霞是中国公民，有关当局会依法处理相关问题。
雨涵/任琛（法新社）
将近一年来，诺贝尔和平奖刘晓波的遗孀刘霞一直在申请来德国治病，流亡作家廖亦武对德国之声表示，刘霞虽然一次次得到官方准许其出国的许诺，但迄今不见下文。德国外交部表态欢迎刘霞。 (02.05.2018)
刘晓波的遗孀刘霞离开中国、赴德国就医的希望再度破灭，她流亡在外的友人替她发出悲愤的呼声。德国记者再度关注这位被囚禁的艺术家的命运。此外，德国媒体还注意到北大学生岳昕要求信息公开，却遭校方施压的事件。 (07.05.2018)