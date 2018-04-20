媒体：先中兴再华为 美国司法部展开新调查

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》25日报导，美国司法部正在调查中国电讯设备巨头华为是否违反美国对伊朗的相关制裁。

报导指出，美国商务部和财政部先就制裁伊朗相关问题传唤华为，随后进行司法调查。不过报导内容没有提供司法调查细节。华为目前为止也没有回应。

作为全球最大的电信设备和服务提供商之一，华为在美国受到严格审查，一是担忧其削弱美国电信商竞争力，二是国安考量。美国国家安全官员表示，华为和中国政府的紧密联繫带来国安疑虑，担心华为在他国被广泛使用的手机和网络设备可能替北京从事间谍活动。华为在美国的业务因此大受影响。

《纽约时报》过去曾报导华为因涉嫌违反伊朗和朝鲜制裁而被美国商务部和财政部门传唤。面对质疑，华为发言人辛考斯基 (Charles Zinkowski)曾在一份声明中表示：“华为遵守所有法律和规定，包括联合国、美国和欧盟的出口管制和制裁法律和规定。”

事实上，美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）3月就提出一项新规定，要求小型电信运营商不要购买“威胁国安的公司设备或服务”，说明美国对中国华为和中兴通讯日渐不安。在美国官员强烈的建议下，美国主要的电信公司也减少和这两家中国公司合作。

中兴通讯“休克中”

中兴通讯公司日前公告，其股票将维持香港联交所停牌（暂停交易），并决定将针对美国商务部对其发布的禁令採取法律行动。美国商务部16日宣布7年“禁售令”，禁止美国企业在未来7年向中国中兴通讯出售零组件起，中兴股票已停牌至今。

中兴通讯20日举行新闻发布会，董事长殷一民在会中形容美国政府对中兴通讯施加最严厉的制裁，将使公司“立即进入休克状态”，强调将透过“一切法律允许的手段”来解决问题。

夏立民/罗法 (美联社、路透社等)