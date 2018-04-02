威胁成真 中国2日起停止对美关税减让

(德国之声中文网) 3月底，回应特朗普的钢铝税，中国拟定中止关税减让清单，督促美方与中国协商。按照当时规划，该清单预计先handel后分两阶段执行。然而，根据财政部关税司１日晚间发布的公告，已然显现为两阶段合并，同时执行。

一次执行，影响约30亿美金

财政部关税司发布《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》，中国在2日起对原产于美国的７类１２８项进口商品中止关税减让义务。

声明中表示: "此次关税政策调整旨在维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税措施给我国利益造成的损失。"

这份确认执行的清单针对原产于美国的7类128项进口商品，中止关税减让义务，将在现行适用关税税率基础上加征关税。第一部份包括水果等120项美国产品，新征15%的关税，对猪肉等8项进口产品提高25%的关税。现行保税、减免税政策不变。估计影响金额约30亿美金。

中国是美国猪肉的头号客户。中国对美猪的需求量近年已有下降的趋势，现在加征关税，估计会进一步冲击美猪市场。2017年，美国出口到中国的猪肉价值约11亿美金。



中方: 不怕也不躲

这个中止减让关税的行动是为了回应特朗普签署的"232措施"。该措施对进口钢铁课税25%、对铝产品课税15%的关税政策。中国认为美国的举动大幅影响到中方利益，要求豁免，却未获回应。另外，美国又指控中国系统性的侵害智慧财产权，要求中国政府积极处理，否则要另外加征约500亿美元的关税。

根据新华社的报导，财政部关税司有关负责人表示: "232措施违反了世界贸易组织相关规则，不符合“安全例外”规定，实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施，对我国利益造成严重损害。" 他强调，"我国倡导并支持多边贸易体制，对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则，维护我国利益而采取的正当举措。"

中国此次加税行动印证了各界专家的担忧。上个月底，中国外交部发言人华春莹公开表示"中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。" 虽然美方曾对协商抱持乐观态度，也放软姿态明白表示6月前不会开征关税，仍然没有成功阻止中国的反制行动。

罗法/叶宣(路透社、美联社、德新社、法新社)