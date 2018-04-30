姆努钦:如果要带协议回家，那必须是一份好协议

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦将于周四（5月3日）、周五两天在北京就美中贸易争端举行政府间高级别谈判。对此次将不会轻松的谈判前景，姆努钦表示持"审慎乐观"态度。周一接受Fox新闻采访时，姆努钦说"希望我们能取得重大进展。"他还说，同中国的这场谈判将很艰难，"每项谈判都不会轻而易举"。可就在今年3月初，特朗普总统曾发推文高调声称，"贸易战有什么不好？打赢它是很容易的一件事。"

参加这一谈判团队的都是美国现政府里的经贸重量级人物，如商务部长罗斯（Wilbur Ross）、美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）、白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）以及白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）。关于这个团队的成员，《纽约时报》此前曾这样写道，姆努钦和前CNBC电视台经济评论员库德洛更倾向于接受自由贸易，反对严厉关税；莱特希泽则鼓励总统采取更加强硬的态度，而纳瓦罗是《致命中国》(Death by China)一书的作者。

中国将死守两个底线

曾在高盛集团任高管的姆努钦深知北京谈判将难度极高。周二，特朗普总统宣布推迟一个月生效对欧盟、加拿大以及墨西哥等多国提高进口钢铁和铝制品关税的决定。这样做的原因是美国正在集中精力筹备同中国的高级别贸易谈判。

据《纽约时报》报道，中国会在两个话题上严守底线，这两个话题也是美国过去数月来不断向中国提出的要求。其中一个是美国提出的每年降低1000亿美元的贸易逆差。美国同中国目前的贸易逆差为3750亿美元。中国愿意讨论这一高额贸易逆差议题，提出的条件则是美国目前不能接受的，即更多购买美国的高科技产品。华盛顿禁止出售这类产品给中国，理由是担心它们会服务于军事目的。中国也提出从美国购买更多的原油和天然气，以及承包油气管道或者为它们融资，中国还愿意加入美国的基础设施建设。

美国的另一个要求则是针对"中国制造2025"这一实现工业现代化的综合计划。这一产业规划显示中国在10项关键领域成为市场领导者的雄心，其中包括半导体、机器人、医药器械和环保汽车等。为此中国政府投资3000亿美元。《纽约时报》透露，中国的一些高级官员以及政府经济智囊刚刚结束了一个研讨会，一名与会者说，北京绝对不会同美国谈判缩减"中国制造2015"的规模，他认为美国的要求无异于企图阻止中国发展经济和技术进步。

自从美国政府今年4月对中兴通讯进行制裁以来，所有美国公司都停止了对中兴供应芯片等核心产品，许多西方国家也加入其中 ，中兴自称此举有可能导致公司进入"休克"状态。中兴被谴责违反制裁伊朗和朝鲜的规定。一项针对华为的类似调查也在展开。美国的这些动作在中国舆论界均被看作是对其发展的担心和遏制。中兴和华为也是"中国制造2025"的领军企业。

美国的禁售令可能导致中兴休克

美国不担心中国抛美债

对外的表态上，中国高层希望谈判的双方都具备足够的灵活性，但双方能够使用的工具都很有限。中国手中握有大约1.18万亿美元的美国债券，并没有排除贸易战一旦打响出售或者减持它们的选项。中国驻美国大使崔天凯3月对媒体说，中方将考虑各种可能的选项。

周一接受CNN采访时，记者问姆努钦，是否担心美国国债最大的持有者中国开始抛售债券。美国财长回答说，他并不担心，因为"许多人都会购买我们的债券"，而且美国债券的安全度也属于全球最高的，所以美国债券市场是"稳定"的。

姆努钦：不必非带一份协议回家

姆努钦说，此次北京之行将讨论贸易赤字以及保护知识产权等问题，但没有透露更多的细节。被视为习近平最重要"经济智囊"的中国副总理刘鹤将参与谈判。

美国总统特朗普今年3月宣布对中国进口到美国的多达1300种、价值为1500亿美元的产品征收惩罚性关税，如果双方不能达成一个解决贸易纠纷的协定，新关税规定将很快生效。

中国则回应，新关税一旦生效，中国则立即启动反制措施，美国的猪肉以及大豆等农产品将尤其受到影响，并打击支持特朗普的"票仓"：在上次选举中美国以农业为主的联邦州中，许多选民都投了特朗普的票。姆努钦说，如果有必要，政府会给农民提供帮助，"如果中国打击我们的农业或者其他领域，我们会维护我们的利益。我们会设法让他们不至于在这场贸易争端中受到伤害。"

在周一的CNN采访中，姆努钦还表示，他不必一定从中国带着谈妥的协议回家，"我没有任何压力。如果能带着协议回家，那必须是一份好协议"。