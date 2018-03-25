女星紧咬特朗普 白宫否认总统外遇

(德国之声中文网) 白宫发言人沙阿(Raj Shah)在周一宣称，白宫与特朗普都没有触犯选举法。联邦选举委员会(Federal Election Commission)和司法部(Justice Department)已经发起投诉，称这些保密协议的支付构成了非法竞选捐款。白宫也发表声明，说特朗普第一"否认克莉芙德的指控"，第二"不相信她被用恐吓手段噤声"。

法院记录显示，克莉芙德(Stephanie Clifford)在周一对特朗普的律师科恩(Michael Cohen)提出控诉。这将使得白宫更难控制这位情色片女星与总统特朗普之间的司法大战。

情色女星史蒂芬尼克莉芙德，艺名"旋风丹尼尔" (Stormy Daniels)，在CBS当红节目"60分钟"的一对一访谈上披露自己收受封口费的过程以及被恐吓的经验，成为收视率冠军。

尼尔森数据中心的收视率调查指出，"旋风丹尼尔" 的出场为CBS的谈话性节目"60分钟" 创下220万的收视率纪录。如果这个数字准确，那便意味着收看这次访谈的观众比该节目去年11月13日访问特朗普第一家庭时还多出20多万人。

CBS说，从2008年11月以来就再也没有这么高的收视率。当年，奥巴马当选为美国第一位非裔总统，电视台也在选后立即为他与蜜雪儿做了专访。当时的收视率纪录是250万人。

"特朗普没有戴保险套"

克莉芙德说，这场外遇起于2006年，当时她27岁，特朗普60岁。他们在内华达州的一场高尔夫球赛上相遇。她也描绘许多两人相处上的细节。例如，虽然克莉芙德自称生理上并没有受到特朗普吸引，但最后在"合意"的情况下发生关系。她说那是她与特朗普的第一次、也是唯一一次性行为。当时特朗普没有戴保险套。

之后虽然特朗普积极与她保持联络，甚至夸口说要给她真人秀"谁是接班人"（也译“学徒”）的演出机会，但是都没有兑现。克莉芙德甚至曾经受邀参加特朗普集团在加州的伏特加上市派对，也受邀到纽约的特朗普大楼。

克莉芙德对主持人Anderson Cooper 详细叙述特朗普如何称赞她、如何讨好她。

13万元封口费

克莉芙德宣称在2016总统大选之前，曾从律师科恩手上收受高达13万美元的封口费。科恩也承认他曾经以个人名义付钱给克莉芙德，但也说特朗普的事业群或竞选团队都没有参与该笔交易。至于特朗普本人是否有偿付他付出去的钱，科恩并没有直接回应。特朗普本人否认与克莉芙德有外遇关系。

监督团体指出，这笔交易可能会有法律问题，因为金额超过法定上限。该团体已经向公平选举委员会提出申诉。

克莉芙德以特朗普本人未在合约上签名为由，宣称该封口合约无效。她已经在三月六日对特朗普总统提出告诉。然而特朗普律师指出她违约要赔200万美金。

停车场恐吓

克莉芙德也叙述曾在2011遭到言语恐吓时的情况。当时她刚同意接受1万5千元的酬劳，向八卦杂志爆料她与特朗普的婚外情。

"我当时在停车场，正准备要去上健身课程。我还带着我的女儿。然后一名男子走向我，对我说，"离特朗普远一点。不要再提往事。" 他左右看了一下，然后盯着我的女儿说: "这个女孩真漂亮。要是她妈妈发生什么意外就太可惜了。" 然后那个人就走了。

然而，之后该杂志记者跟她说，当他们打电话给特朗普邀请他发表意见时，却反遭特朗普的律师科恩(Michael Cohen)威胁提告，因此最后决定不刊登这则新闻。

出声是为了女儿

克莉芙德被问及当初为什么要签署保密条款，而今为什么又要出来自白。她说，她当时是希望息事宁人，想要保障女儿免于舆论的危害，才会签保密条款。然而在她签下保密条款后的15个月，在2018年1月，华尔街日报又匿名引用"可靠消息来源" 把这件事情再度端上台面。虽然她不是泄密者，但她仍被她自己的律师与老板要求在科恩已经公开发表的声明上签名，否认她与特朗普的外遇关系。

"我吓坏了，而且感觉像是...被霸凌。我不知道该怎么办。所以我签了。"她说。

当被问及她如何认为人们会相信她时，她说: "很简单，因为我没有理由说谎。我把自己公开出来会有危险，之后一定还有一堆麻烦。"

罗法/谢菲(路透社、德新社)