奥地利变性歌手承认感染艾滋病毒

（德国之声中文网）在Instagram 在线平台上，本名托马斯·诺伊维尔特（Thomas Neuwirth）的奥地利变性歌手和讽刺艺术家肯奇塔·武斯特（Conchita Wurst）公开表示："我HIV呈阳性已经多年。" 他之所以公开承认这一情况，是因为一位昔日朋友已经威胁将公布于众。这位奥地利歌手说，与其被第三方公布还不如自己承认。

这名奥地利变性歌手表示："今后我将不允许任何人来吓唬我，影响我的生活。他说，尽管感染了艾滋病病毒，但是他的身体状况良好。自从确诊以来他一直在接受治疗。诺伊维尔特在在线平台上继续写道："多年来他的检测结果一直低于指标上限，因此他不会继续传播病毒。"

肯奇塔·武斯特（Conchita Wurst） 资料图片

没有达摩克利斯剑的生活

他希望自己能够鼓足勇气，敢于抵制人们对那些因自己的行为或者无辜被感染艾滋病病毒者的侮辱。他说，无论如何，这一消息的公开令"我的余生摆脱了达摩克利斯剑的束缚"，即便这一私人信息对公众来说是无关紧要的。 诺伊维尔特表示，迄今他一直没有公开这件事情，是不想让其家人因此成为公众关注的对象。他的朋友们都已经知道很长时间，"而且都很坦然，我希望任何人都能如此轻松地面对。"

一直到2015年，诺伊维尔特一直使用的都是肯奇塔·武斯特的艺名。2014年，身穿晚礼服，留着大胡子的他以一曲《象凤凰一样崛起》荣获欧洲歌唱大赛冠军。他以肯奇塔的艺名与维也纳交响乐团合出的专辑《来自维也纳的爱》将在10月份出版发行。而且，他还计划发行一张个人新专辑，并作循环演出。

李京慧/凝炼 (德新社、《图片报》)