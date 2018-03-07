 奔驰宝马共享联合 向曹操招手？ | 经济纵横 | DW | 31.03.2018
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经济纵横

奔驰宝马共享联合 向曹操招手？

德国两大汽车制造商戴姆勒和宝马将各自的汽车共享业务合并为一。有业内人士分析，下一步有可能是与吉利旗下的“曹操”网约车联手。

TOGO, car-sharing in Shanghai (picture-alliance/dpa/W.Gang)

汽车共享未来市场在中国？

（德国之声中文网）戴姆勒的Car2Go和宝马的DriveNow将合并为一家合资公司。经过漫长的谈判，两家汽车企业本周就旗下的汽车共享业务合并达成一致。未来双方将各占50%股份。

从造汽车到服务汽车

同时，戴姆勒和宝马各自的"互联网+出行"服务也将并入新的合资子公司，包括帮助寻找出租车、搭顺风车机会以及搜寻停车位、充电桩的APP产品等。DriveNow和Car2Go目前共有2万辆共享汽车，在全球31个城市拥有400万用户。两家企业的合并计划还需得到反垄断机构的批准。

戴姆勒和宝马希望通过这一联合，共同应对来自如优步（Uber）这样的网约车企业的竞争。"作为汽车制造业的先锋，我们不会把未来城市出行领域的市场拱手让给他人"，戴姆勒总裁蔡澈表示，他补充说，未来城市居民中会有更多人不再拥有自己的汽车，但他们仍有灵活出行的需求。

因此不少汽车制造商开始涉足与汽车有关的各种服务。但迄今为止，汽车共享的经营模式尚未开始盈利。不过从汽车制造商角度来说，今天的租车用户可能是明天的买车客户。

Deutschland Carsharing-Unternehmen car2go (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

戴姆勒的Car2go和宝马的DriveNow合并后将保留各自品牌

戴姆勒和宝马的目标是，在全球"互联网+出行"服务领域扮演领先角色。戴姆勒高层还表示，合并后的合资公司对潜在的合作伙伴持开放态度，且不排除进一步扩张、收购的可能。

李书福有何打算

德国著名汽车经济专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）认为，戴姆勒和宝马共享汽车的合并是在强强联合道路上走出的第一步，接下来可能会与中国吉利集团旗下的"曹操专车"合并。

不久前，吉利刚刚成为戴姆勒的最大股东。因为吉利收购了戴姆勒10%的股份，因此在戴姆勒和宝马的共享汽车合资公司自动拥有5%的股份。

对"互联网+出行"服务商来说，规模效益非常重要，而在中国市场规模的优势非常明显。杜登霍夫对德新社指出，戴姆勒和宝马的联合或许只是一个阶段性步骤，而"曹操"与德国共享车平台的合作会具有更大意义。同时不管愿意与否，宝马将被与吉利推得更近。

Car2go（中文名"即行"）2016年在中国重庆开始运营，2017年中的注册用户为25万。

"曹操专车"自称为"新能源汽车共享出行平台"，实际上是中国人所熟悉的网约车，但运营车辆全部采用吉利的纯电动车。该平台已在中国17个城市上线运营，用户数量超过1000万。今年1月，曹操专车宣布获得A轮融资，总额共计10亿元，"由多家海内外知名金融机构投资"。该轮融资过后，曹操专车估值已超过100亿元。

 

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德语媒体：吉利和戴姆勒不会是好朋友？

《商报》社评指出，戴姆勒和吉利不是一对平起平坐、两情相悦的合作伙伴，人们猜不透李书福的意图，也看不清戴姆勒未来的权力格局。《新苏黎世报》记者则关注台湾年轻一代的政治认同感，他们对台湾地位的定义和父辈明显不同。 (02.03.2018)  

大手笔！吉利斥巨资成为戴姆勒最大股东

在收购沃尔沃之后，中国吉利汽车再次重拳出击，收购了德国豪华汽车制造商戴姆勒将近10%的股份，从而成为持股比例最高的股东。戴姆勒能否凭借李书福的支持在中国汽车市场“如虎添翼”？ (23.02.2018)  

德语媒体：大众与滴滴联姻 押注未来

德语媒体周五关注了大众汽车与滴滴出行建立的伙伴关系，丑闻和难题缠身的大众意欲以此跻身蓬勃发展的中国叫车业务领域。此外，中国依靠国家干预维系经济增长的前途如何，也是媒体关注的焦点。 (18.11.2016)  

中国人会共享汽车吗？

在德国和其它欧洲城市，汽车共享服务已较为成熟。德国戴姆勒集团试图，打开中国“car2go”的市场。而在这个汽车被视作社会地位象征的国家，汽车共享有谱吗？ (23.04.2016)  

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