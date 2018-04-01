天宫重返大气层 落地前烧毁

“天宫一号”空间实验室一如预测，在4月2日再入大气层烧毁。也符合航天专家预测，大多数器件再入大气层过程中已烧毁。
(德国之声中文网)天宫一号空间实验室已于北京时间上午8点15分重返大气层，再入落区位于南太平洋中部。中国载人航天办公室引用北京航天飞行控制中心和有关机构监测分析，发表公告"绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁"。
"天宫一号"空间实验室约12公尺长、8.5吨重。它发射于2011年9月29日，是一"目标飞行器"，即是与飞船进行对接练习之用。它先后与神舟八号无人飞船、神舟九号、神舟十号载人飞船对接，总共有6名宇航员曾经进入过这一中国首个空间实验室。
2013年夏天之后，原定寿命为两年的"天宫一号"进入超期服役阶段，其携载的科研仪器继续向地面传送各类数据。中国航天局还曾在2014年推出"天宫一号空间应用推广服务平台"，为国内外用户提供各种数据服务。
“天宫一号”原本计划是以受控坠落的方式在人迹罕至的南太平洋上空重返大气层，但是中国航天部门在2016年3月失去了与目标飞行器的数据链接。
造成伤亡机率极小
欧洲空间局下属的太空碎片办公室与包括中国航天局在内的各国专家共同监视、预测“天宫一号”的坠落。据其预测，最终坠落时，碎片将分布在一条长数千公里、宽数十公里的地带内，其中绝大部分是无人区。
欧空局太空碎片办公室主任克拉格(Holger Krag)曾预测，长12米、重8.5吨的“天宫一号”将在再入大气层时大部分焚毁，只有少部分碎片会最终坠落地面，总重大约在1.5吨至3.5吨之间。他强调，每年以不可控方式坠落地球的太空垃圾总重约为70~80吨。
在历史上，还从来没有发生过太空垃圾坠落导致地面人员伤亡的案例。欧空局表示，被“天宫一号”碎片砸中的几率比一个人一年之中被闪电击中的概率还低一千万倍。
其他失控坠落的航天器
欧空局在新闻通稿中指出，8.5吨的“天宫一号”并非人类航天史上以不可控方式重返大气层的最大航天器。前苏联的“礼炮号”空间站、美国的“阿波罗”飞船指令舱的重量都超过10吨，而1979年以不可控状态重返大气层的美国“天空实验室”更是重达74吨。
对于退役的航天器，国际上存在一些不成文的处置惯例。中、高轨道的卫星，通常会利用最后所剩的燃料变轨至不妨碍其他航天器运行的"坟场轨道"。
而包括各类飞船、空间站在内的低轨道航天器，则利用稀薄的外层大气阻力所引起的轨道衰变，逐渐降低高度，最终在重返大气层的过程中完全烧尽。
为了防止残骸坠落引发事故，大型航天器的陨落一般都会由地面控制人员谨慎选择具体的时间和地点。2001年，俄罗斯"和平号"空间站退役时，正是利用了一艘无人货运飞船的动力，实现了可控坠毁；在飞船点火之后大约1个小时，未能燃烧殆尽的空间站残骸落入了南太平洋的计划水域。
罗法/叶宣(德新社、路透社)
据中国航天局以及欧洲空间局的最新预测，“天宫一号”空间实验室将在4月2日再入大气层烧毁。由于中国航天部门两年前就失去了与该航天器的联系，因此无法准确控制其落点与再入时间。航天专家表示，残骸导致地面人员伤亡的概率极低。 (01.04.2018)