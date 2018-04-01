天宫重返大气层 落地前烧毁

(德国之声中文网)天宫一号空间实验室已于北京时间上午8点15分重返大气层，再入落区位于南太平洋中部。中国载人航天办公室引用北京航天飞行控制中心和有关机构监测分析，发表公告"绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁"。

"天宫一号"空间实验室约12公尺长、8.5吨重。它发射于2011年9月29日，是一"目标飞行器"，即是与飞船进行对接练习之用。它先后与神舟八号无人飞船、神舟九号、神舟十号载人飞船对接，总共有6名宇航员曾经进入过这一中国首个空间实验室。

2013年夏天之后，原定寿命为两年的"天宫一号"进入超期服役阶段，其携载的科研仪器继续向地面传送各类数据。中国航天局还曾在2014年推出"天宫一号空间应用推广服务平台"，为国内外用户提供各种数据服务。

“天宫一号”原本计划是以受控坠落的方式在人迹罕至的南太平洋上空重返大气层，但是中国航天部门在2016年3月失去了与目标飞行器的数据链接。

造成伤亡机率极小

欧洲空间局下属的太空碎片办公室与包括中国航天局在内的各国专家共同监视、预测“天宫一号”的坠落。据其预测，最终坠落时，碎片将分布在一条长数千公里、宽数十公里的地带内，其中绝大部分是无人区。

欧空局太空碎片办公室主任克拉格(Holger Krag)曾预测，长12米、重8.5吨的“天宫一号”将在再入大气层时大部分焚毁，只有少部分碎片会最终坠落地面，总重大约在1.5吨至3.5吨之间。他强调，每年以不可控方式坠落地球的太空垃圾总重约为70~80吨。

在历史上，还从来没有发生过太空垃圾坠落导致地面人员伤亡的案例。欧空局表示，被“天宫一号”碎片砸中的几率比一个人一年之中被闪电击中的概率还低一千万倍。

其他失控坠落的航天器

欧空局在新闻通稿中指出，8.5吨的“天宫一号”并非人类航天史上以不可控方式重返大气层的最大航天器。前苏联的“礼炮号”空间站、美国的“阿波罗”飞船指令舱的重量都超过10吨，而1979年以不可控状态重返大气层的美国“天空实验室”更是重达74吨。

对于退役的航天器，国际上存在一些不成文的处置惯例。中、高轨道的卫星，通常会利用最后所剩的燃料变轨至不妨碍其他航天器运行的"坟场轨道"。

而包括各类飞船、空间站在内的低轨道航天器，则利用稀薄的外层大气阻力所引起的轨道衰变，逐渐降低高度，最终在重返大气层的过程中完全烧尽。

为了防止残骸坠落引发事故，大型航天器的陨落一般都会由地面控制人员谨慎选择具体的时间和地点。2001年，俄罗斯"和平号"空间站退役时，正是利用了一艘无人货运飞船的动力，实现了可控坠毁；在飞船点火之后大约1个小时，未能燃烧殆尽的空间站残骸落入了南太平洋的计划水域。

中国航天的"五年计划" 月球背面 12月27日发布的《2016中国的航天》白皮书中，提到中国计划在2017年实现月球表面着陆并采样返回、2018年实现在月球背面软着陆。在此之前，还从来没有任何航天器在月球背面着陆。

中国航天的"五年计划" 玉兔长眠 而在月球的正面，已经有许多各国的探测器甚至载人飞船成功着陆。图为跟随嫦娥3号一同登上月球的中国第一艘月球车—玉兔号的模型。玉兔号在月球表面工作972天后，已于2016年7月31日晚停止工作。

中国航天的"五年计划" 遥遥在望 白皮书也再次提及了雄心勃勃的火星探测计划，计划在2020年发射首颗火星探测器，并表示此后还要开展火星采样返回的关键技术攻关——人类至今没有任何航天器从火星返回地球。这是2016年8月公布的中国火星任务的探测器外观设计构型图。

中国航天的"五年计划" “全副武装” 在2020年发射的中国首枚火星探测器中，还将携带一台火星车。按照设计，火星探测器还将携带13台科研载荷，其中包括火星全球遥感相机、火星地表下探测雷达等设备。

中国航天的"五年计划" 深而益远 除了火星和月球，白皮书中还提到要在今后五年内开展小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关，适时启动工程实施，研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。图为木星及其卫星。

中国航天的"五年计划" 重型火箭 而在运载火箭方面，中国同样也雄心勃勃。白皮书中计划，今后五年内，将展开重型运载火箭工程。迄今为止最重的中国火箭长征5号已于今年11月从海南文昌发射， 其发射重量超过800吨。

中国航天的"五年计划" 全新基地 值得注意的是，用于发射重型航天器的海南文昌发射场已经于今年6月投入使用。图为今年6月从该基地首飞的新型中型运载火箭长征7号。

中国航天的"五年计划" 空间站 令人惊讶的是，白皮书对载人航天只是寥寥数笔：发射天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室进行对接；完成空间站各舱段主要研制工作，开展空间站在轨组装建造和运营；提升载人航天能力，为载人探索开发地月空间奠定基础。图为今年10月神舟11号载人飞船与天宫2号实验室对接的合成照片。

中国航天的"五年计划" 成熟技术 不过，白皮书中花了较多笔墨描写了过去5年中载人航天领域的成就，称“中国已突破掌握载人天地往返、空间出舱、空间交会对接、组合体运行、航天员中期驻留等载人航天领域重大技术。”图为10月17日，即将搭乘神舟11号开始太空旅程之前，两名宇航员陈东和景海鹏（右）向欢送人群挥手致意。

中国航天的"五年计划" 太空女侠 在过去五年间，中国还先后将两名女性宇航员送入太空：刘洋与王亚平（图）。

中国航天的"五年计划" 导航系统 白皮书还提到了北斗卫星导航系统，表示中国计划在2020年前后，完成35颗卫星发射组网，为全球用户提供服务。

中国航天的"五年计划" 国际合作 中国原本计划在导航系统上与欧洲合作，共同开发伽利略卫星导航系统(图)。然而，由于欧洲各国之间协调不畅，项目进展缓慢，导致中国决定“单干”。不过，在27日公布的白皮书中，中国方面强调将进一步加强国际航天合作，并且提到中国与欧洲已经签署了《2015－2020年中欧航天合作大纲》。 作者: 文山



罗法/叶宣(德新社、路透社)