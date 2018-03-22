 大赦国际：全球死刑减少 中国是个问号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2018
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时政风云

大赦国际：全球死刑减少 中国是个问号

人权组织大赦国际发布的最新年度报告称，2017年全球执行死刑的数量比上一年减少，同时死刑判决也有所回落。但这一统计数字并不包括中国。

Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

（德国之声中文网）据大赦国际的统计，2017年全球正式纪录在案的死刑执行案例有993起，与2016年相比减少了4%。

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加比·乌尔认为死刑非常野蛮无道。她说，死刑没有一点用处，相反只能带来更多的痛苦。20年来她坚持和死刑犯们保持笔友关系，陪伴他们走完人生最后的旅程。 (15.10.2017)

人权组织大赦国际公布最新年度死刑调查报告。报告显示，2016年全球87%的死刑在4个国家执行。而缺少官方数据公开的中国据推测仍执行了数千例死刑。 (11.04.2017)

调查人员仍在寻找枪手的动机。这名26岁的伊拉克战争老兵在佛罗里达一座繁忙的国际机场开枪打死5人、伤及6人。他可能面临死刑。他的母亲表示，伊战的经历对儿子影响至深。 (08.01.2017)

根据境外的估算，中国每年执行死刑的人数比其他所有国家的总和还多。而中国最高人民法院院长认为，这一切无可厚非。 (12.03.2017)

这是一个全球范围的趋势吗？大赦国际的死刑问题专家波波拉（Oluwatosin Popoola）对德国之声指出，数字上的变化存在着地区差异。有3个国家2017年执行死刑数量减少--伊朗、沙特和巴基斯坦，而这3个国家是死刑大国。过去几年经历了抗议浪潮和骚乱的伊朗，去年执行死刑比前一年减少11%。巴基斯坦在2017年执行的死刑数量甚至锐减31%。

数据不全面

这几个国家执行死刑减少，原因是多方面的。"伊朗在对涉毒犯罪的刑事处罚上进行了司法改革，导致死刑减少"，波波拉说，但要解释沙特和巴基斯坦的情况就不那么容易。他指出，这两个国家的死刑数量此前持续增加，于2016年达到高峰。而过去一年埃及执行的死刑也明显少于上一年，减少了20% 。

大赦国际同时指出，该组织掌握的并非全面准确的数据，而是最低数字，即能够确凿查证的数字。因此可以推断，某些国家的实际数字要高的多。目前全球有23个国家还在执行死刑。

盲点--中国

与往年一样，2017年的死刑统计报告中，中国是一个巨大的空白点。报告一开始就明确表示，中国执行死刑的数量未被纳入统计。中国是全球执行死刑最多的国家。波波拉说："不过真实数字不为人所知，因为相关数据被列为机密。全球993起死刑的统计，并没有把中国实际执行的死刑包括在内。"

China Todesstrafe Training (picture-alliance/AP Photo)

资料照片：中国警察训练执行死刑

如果不考虑中国，全球范围执行的死刑主要集中在4个国家：伊朗、沙特、伊拉克和巴基斯坦。据大赦国际的比较，这些国家执行的死刑占全球（除中国外）总数的84%。

波波拉说，在伊拉克，死刑被作为对恐怖袭击的报复手段。"在包括'伊斯兰国'在内的武装组织制造袭击后，政府曾多次执行大规模枪决。去年9月，有数十人在发生自杀袭击事件后被处以死刑。"

还有一些国家去年重新开始执行死刑，包括巴林、科威特、阿联酋和约旦。

撒哈拉以南非洲

大赦国际指出，撒哈拉以南非洲国家的发展趋势令人欣喜。去年，几内亚废除了死刑，冈比亚宣布将停止执行死刑，下一步目标是彻底废除。波波拉表示，这一地区目前是全球死刑减少的"逆转风向标"。

全球范围内，死刑判决也在减少。2016年共有3100起死刑判决，2017年降至2600起。但大赦国际提供人们，世界各国的监狱中，仍有22000死刑犯在服刑。

死刑无法阻止犯罪

Giftspritze (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTOs)

注射死刑用的针剂

在2017年的年度报告中，大赦国际引用了联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）的一句话："死刑不能帮助受害者，也无法阻止犯罪。"波波拉表示，事实上没有可信的证据显示，死刑比其他处罚手段对犯罪分子具有更强大的威慑作用。"在已废除死刑国家的例子中，就可以看到这一点。比如加拿大，2016年该国的谋杀率是1976年的一半，1976年加拿大废除了死刑。"

"废除死刑指日可待"

波波拉说，在减少死刑的问题上，现在关注和影响的重点应该是那些仍在执行死刑的国家。他的具体建议是，"仍然没有废除死刑的国家，可以签署一份暂缓执行的官方文件，不再执行死刑判决。"此外还可以将死刑改判为徒刑，将死刑犯从"死牢"移到普通的监狱。"还可以宣布某些死刑判决的前提条件不再成立，因为它们与国际人权法规有冲突。"

大赦国际认为，总体看2017年的数字是一个令人充满希望的信号："这一重要的发展证明，世界已经走到了一个转折点，废除这一残酷、非人道和耻辱性的处罚已经指日可待。"

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