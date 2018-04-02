大罢工令9万汉莎乘客陷入窘境

（德国之声中文网）汉莎航空公司周二（4月10日）50%的航班被取消，其中包括58个远程航班。法兰克福、慕尼黑、科隆和不来梅机场都加入了罢工行列。其它机场也有部分航班被取消。德国机场实行私有化后，仍然有很多工作人员属于公共服务行业工会。

因此机场的安检、行李托运以及机场跑道等区域的员工也举行警告性罢工。按计划罢工持续一天，当天出行受到影响的汉莎乘客可以免费改换机票或者改乘境内火车。

地方交通运输和德国电信也罢工

德国服务行业工会（Verdi）和公务员工会（dbb）还宣布，截至周五（4月13日）联邦和地方的全部公共服务行业还会举行全国性警告罢工。地方交通运输公司、垃圾处理公司和幼儿园，以及医院，储蓄银行、行政管理机构和船运公司今天（4月10日）已经开始警告性罢工。德国电信公司的员工也被号召参加罢工行动，特别是客户服务受到影响。

德国服务行业工会负责人表示，在第三轮劳资谈判中，雇主方应拿出具备协商基础的条件，以求得出"良性的解决方案"。下一轮会谈计划4月15日和16日在波茨坦举行。德国服务行业工会要求为全德国的230万服务行业员工增加6%的工资，至少每月增加200欧元。

德国地方政府雇主协会联盟（VKA）指责工会给民众施加的压力大于对雇主的压力。该组织批评说，劳资纠纷将严重损害国民经济。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)