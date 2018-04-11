 大众滴滴“联姻”研发新车型 | 经济纵横 | DW | 01.05.2018
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经济纵横

大众滴滴“联姻”研发新车型

大众汽车与全球最大的约车服务公司滴滴计划建立一家合资企业。越来越多的汽车制造商向滴滴或优步这样的中国交通创业公司伸出橄榄枝。

Mexiko Didi Chuxing Logo in Toluca (Reuters/C. Jasso)

滴滴已经成为世界最大网约车公司之一

（德国之声中文网）大众汽车高管周一向媒体透露，该企业正在与中国最大的约车服务公司滴滴出行洽谈组建合资公司。

双方计划的合作项目包括，大众将为滴滴出行管理约10万辆汽车，其中约三分之二将是大众汽车。 大众还将为滴滴设计开发专用汽车。合资公司预计会在五月正式签署协议。

因为要适应汽车共享业务的需求，汽车制造商纷纷采取转型战略，在这种背景下，两家企业的"联姻"将具有重要意义，大众是全球最大的汽车制造商，滴滴是全球领先的约车服务公司。

不仅是约车服务

大众汽车集团负责战略计划的董事会成员苏伟铭（Weiming Soh）接受《华尔街日报》采访时表示："与滴滴的合资不仅涉及到约车业务，我们希望除了自动驾驶或无人驾驶出租车技术之外，还能开发新的出行方式。"

除了管理车辆之外，合资项目也将会包括，大众向滴滴提供电动和自动驾驶技术。根据滴滴的预计，未来大部分滴滴汽车将会是电动汽车。

不过合资企业中的新型大众汽车使用的燃料或技术尚不清楚。滴滴一名发言人告诉《华尔街日报》："双方仍在探讨合作的细节。双方将聚焦建立车队运营业务，并探索其他潜在领域，例如设计新车型。"

大众汽车的一位高管告诉路透社记者，通过与滴滴的合作可以让大众收集到宝贵的客户行为数据。 滴滴每天在中国提供约300万次出行服务。这名高官说："要在新的生态系统中成为一家成功的汽车公司就得知道，我们的客户是谁，他们出行的需求，以及应采取何种策略。"

China Autoshow in Peking (Reuters/N. Shirouzu)

滴滴已经与31家汽车产业合作伙伴共同成立“洪流联盟”

上个星期，滴滴宣布与31家汽车产业合作伙伴共同推进汽车运营技术，成立"洪流联盟"，迎接"即将到来的交通汽车产业革命"。滴滴高层指出，电动汽车和智能驾驶技术将是关键要素。

《华尔街日报》报道，根据协议，大众最初将持有40%的合资公司股份，日后再收购10%的股份。这家汽车制造商最近表示，到2020年已预留出150亿欧元（182亿美元）用于在中国投资网络约车、自动驾驶技术、数字化和其他服务。该企业透露，大众每年有一半的汽车销量来自中国市场。

滴滴和大众磋商时间超过1年。在大众对入股滴滴的提议表示拒绝后，两家公司开始寻求建立合资公司。

其他汽车制造商也开始寻求与约车服务公司进行合作，菲亚特、捷豹路虎和本田同意向谷歌母公司Alphabet Inc.的自动驾驶和网络约车服务提供汽车。 去年，沃尔沃和戴姆勒表示，他们会给优步供应汽车。

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德语媒体：大众与滴滴联姻 押注未来

德语媒体周五关注了大众汽车与滴滴出行建立的伙伴关系，丑闻和难题缠身的大众意欲以此跻身蓬勃发展的中国叫车业务领域。此外，中国依靠国家干预维系经济增长的前途如何，也是媒体关注的焦点。 (18.11.2016)  

德语媒体：滴滴们的忧，德国企业的愁

京沪发布的网络约车新规草案受到德媒关注。《新苏黎世报》指出，这项旨在减缓城市交通的举措让滴滴等约车平台深蹙眉头。而《南德意志报》则注意到德国品牌在中国市场遭"挤兑"的现象。 (11.10.2016)  

苹果为“更好理解中国”向滴滴注资10亿

“滴滴出行”最新宣布，获得苹果10亿美元的战略投资。苹果总裁库克称，此举会帮助该公司更好地理解中国市场。 (13.05.2016)  

德语媒体：“烧钱大战” 优步认输

8月2日，中国约车服务平台滴滴出行收购Uber中国区业务中国优步的消息，成为德语媒体关注的焦点。优步已同意将旗下中国业务出售给竞争对手滴滴出行，在争夺中国叫车应用市场的激烈竞争中低头认输。 (02.08.2016)  

网络专车与出租车之间的乘客争夺战

中国正准备出台新法律，规管日渐流行的网络租车平台。全球有多个地方暂时禁止了这种服务，难道它对传统出租车的影响真的那么大？ (23.08.2015)  

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