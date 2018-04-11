大众滴滴“联姻”研发新车型

（德国之声中文网）大众汽车高管周一向媒体透露，该企业正在与中国最大的约车服务公司滴滴出行洽谈组建合资公司。

双方计划的合作项目包括，大众将为滴滴出行管理约10万辆汽车，其中约三分之二将是大众汽车。 大众还将为滴滴设计开发专用汽车。合资公司预计会在五月正式签署协议。

因为要适应汽车共享业务的需求，汽车制造商纷纷采取转型战略，在这种背景下，两家企业的"联姻"将具有重要意义，大众是全球最大的汽车制造商，滴滴是全球领先的约车服务公司。

不仅是约车服务

大众汽车集团负责战略计划的董事会成员苏伟铭（Weiming Soh）接受《华尔街日报》采访时表示："与滴滴的合资不仅涉及到约车业务，我们希望除了自动驾驶或无人驾驶出租车技术之外，还能开发新的出行方式。"

除了管理车辆之外，合资项目也将会包括，大众向滴滴提供电动和自动驾驶技术。根据滴滴的预计，未来大部分滴滴汽车将会是电动汽车。

不过合资企业中的新型大众汽车使用的燃料或技术尚不清楚。滴滴一名发言人告诉《华尔街日报》："双方仍在探讨合作的细节。双方将聚焦建立车队运营业务，并探索其他潜在领域，例如设计新车型。"

大众汽车的一位高管告诉路透社记者，通过与滴滴的合作可以让大众收集到宝贵的客户行为数据。 滴滴每天在中国提供约300万次出行服务。这名高官说："要在新的生态系统中成为一家成功的汽车公司就得知道，我们的客户是谁，他们出行的需求，以及应采取何种策略。"

上个星期，滴滴宣布与31家汽车产业合作伙伴共同推进汽车运营技术，成立"洪流联盟"，迎接"即将到来的交通汽车产业革命"。滴滴高层指出，电动汽车和智能驾驶技术将是关键要素。

《华尔街日报》报道，根据协议，大众最初将持有40%的合资公司股份，日后再收购10%的股份。这家汽车制造商最近表示，到2020年已预留出150亿欧元（182亿美元）用于在中国投资网络约车、自动驾驶技术、数字化和其他服务。该企业透露，大众每年有一半的汽车销量来自中国市场。

滴滴和大众磋商时间超过1年。在大众对入股滴滴的提议表示拒绝后，两家公司开始寻求建立合资公司。

其他汽车制造商也开始寻求与约车服务公司进行合作，菲亚特、捷豹路虎和本田同意向谷歌母公司Alphabet Inc.的自动驾驶和网络约车服务提供汽车。 去年，沃尔沃和戴姆勒表示，他们会给优步供应汽车。