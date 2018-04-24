多伦多车撞人案 凶嫌遭谋杀罪起诉

(德国之声中文网) 加拿大多伦多23日发生厢型车冲撞人群事件，造成10死15伤，25岁凶嫌米纳桑 (Alex Minassian) 被控10项一级谋杀罪名和13个意图杀人罪。

米纳桑也被发现肇事前曾在脸书留言，“非自愿单身的叛逆” (Incel Rebellion)，疑似因为被女性拒绝而心生不满。不过，警方表示，虽然大部分被害人是女性，但无法证明是蓄意对女性行凶，目前行凶原因不明。

纽约帝国大厦24日晚间暗灯哀悼多伦多车撞人案的罹难者。

加拿大多伦多週一(23日)有一辆白色的厢型车在当地时间13时30分(北京时间24日01时30分)市中心以北约30公里处，突然往人行道冲撞，导致10人死亡、15人受伤。病患被送往当地新宁 (Sunnybrook) 医院。其中4名伤者病情危急。

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau)当时发表简短声明说，“我刚刚才知道多伦多发生的事，我们的心和所有受到影响的人同在。未来几个小时会有更多消息和相关的回应。”

事件发生时，肇事驾驶一度想要逃离现场，但在警方追查下，找到了25岁的肇事司机米纳桑 (Alek Minassian)。双方一度对峙。根据加拿大新闻媒体《多伦多星报》公佈的影像，画面呈现出米纳桑当时和警察说：“开枪射我的头吧。”随后他将身上的武器交给了警方，并遭到收押。目前还不清楚他的犯案动机。

多伦多是加拿大最大的都市。本起事件发生在北美最长的杨格街和芬治大道东的转弯处。目击者称，在路上可以看到鞋子和碎片。警方暂时封锁该地区。附近的地铁也暂停服务。着名的卡车租赁公司莱德(Ryder System Inc,)证实事件中嫌犯使用的是该公司车辆。

寻找目击者

目击者桑卡 (Nick Sanka)告诉当地媒体环球新闻（Global News）说，“有一个人在杨格街和芬治大道转角被撞，另外两个人是在下一个转角被撞，还有三个人是在我旁边的转角被撞倒”。 他补充说，“驾驶一定有超速，没有闪避就直接撞上去。”

另一名目击者沙克尔(Alex Shaker) 告诉CTV新闻频道：“他开上人行道，把人一个一个撞倒。”

多伦多副警察总长源植勉 (Peter Yuan)向记者表示，他们正在调查米纳桑犯案动机，也希望有更多目击者出面说明。

近年来，美国和欧洲发生多起攻击事件，造成重大伤亡。其中一种犯案方式就是驾车冲撞行人。

目前G7外长正在多伦多，进行六月魁北克G7高峰会前的会谈。发生此事时机更是敏感。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 多人伤亡 在多伦多北部发生货车冲撞行人事件造成多人伤亡之后，警方封锁了事发现场。加拿大当局随后确认，有10人死亡，15人受伤。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 紧急救助 在袭击事件发生后，行人在为受害者提供帮助，另有急救人员对现场受伤人员进行救治。事件发生地点位于多伦多北部杨格街和芬治大道拐角处，这里是一个重要的交通交叉口。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 租来的作案汽车 肇事汽车在冲撞人群之后逃逸，但是最终警方还是找到了它的踪迹，并将司机羁押待审。警方表示，嫌疑人是一位25岁的男子，来自多伦多周边小城列治文山（Richmond Hill）。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 道路封锁 事发之后，警方封锁了杨格大街的部分路段——这是多伦多最为繁忙的交通路段。此外，地铁也暂停运营，警方要求人们远离事发现场。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 启动调查 在相关新闻发布会上，多轮多警方负责人桑德斯（Mark Saunders）表示，从目前情况来看，驾车撞人的司机应该是蓄意作案，但是他表示尚不能确定是否为恐怖袭击，还需要等待进一步的调查取证结果。

惊魂！货车撞人事件之后的多伦多 目击者 在事发地点附近，一位显然受到惊吓的女性目击者正在向警察讲述自己所经历的袭击事件。警方也鼓励目击者提供线索，以协助调查工作。



夏立民/罗法 （路透社、德新社、美联社）