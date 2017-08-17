多伦多货车撞行人造成10死15伤

(德国之声中文网) 加拿大多伦多警方证实，週一(23日)，一辆白色的厢型车在当地时间13时30分(北京时间24日01时30分)多伦多市中心以北约30公里处，突然往人行道冲撞，导致10人死亡、15人受伤。病患被送往当地新宁 (Sunnybrook) 医院。其中4名伤者病情危急。

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau)发表简短声明说，“我刚刚才知道多伦多发生的事，我们的心和所有受到影响的人同在。未来几个小时会有更多消息和相关的回应。”

事件发生时，肇事驾驶一度想要逃离现场，但在警方追查下，找到了25岁的肇事司机米纳桑 (Alek Minassian)。双方一度对峙。根据加拿大新闻媒体《多伦多星报》公佈的影像，画面呈现出米纳桑当时和警察说：“开枪射我的头吧。”随后他将身上的武器交给了警方，并遭到收押。目前还不清楚他的犯案动机。

多伦多是加拿大最大的都市。本起事件发生在北美最长的杨格街和芬治大道东的转弯处。目击者称，在路上可以看到鞋子和碎片。警方暂时封锁该地区。附近的地铁也暂停服务。着名的卡车租赁公司莱德(Ryder System Inc,)证实事件中嫌犯使用的是该公司车辆。

寻找目击者

目击者桑卡 (Nick Sanka)告诉当地媒体环球新闻（Global News）说，“有一个人在杨格街和芬治大道转角被撞，另外两个人是在下一个转角被撞，还有三个人是在我旁边的转角被撞倒”。 他补充说，“驾驶一定有超速，没有闪避就直接撞上去。”

另一名目击者沙克尔(Alex Shaker) 告诉CTV新闻频道：“他开上人行道，把人一个一个撞倒。”

多伦多副警察总长源植勉 (Peter Yuan)向记者表示，他们正在调查米纳桑犯案动机，也希望有更多目击者出面说明。

近年来，美国和欧洲发生多起攻击事件，造成重大伤亡。其中一种犯案方式就是驾车冲撞行人。

目前G7外长正在多伦多，进行六月魁北克G7高峰会前的会谈。发生此事时机更是敏感。

夏立民/罗法 （路透社、德新社、美联社）