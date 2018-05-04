外贸顺差加大 谈判难度亦然

（德国之声中文网）据中国海关总署本周二（5月8日）发布的贸易统计，今年4月，中国对美国出口同比增长10%，达到361亿美元，进口增长20%，达到139亿美元。对美贸易顺差221亿美元，同比增加4.2％，与上月相比增幅达43.9%。

这些数据可能促使华盛顿进一步加强谈判力度。中美5月3日和4日在北京举行了有关贸易摩擦的首次正式磋商，但收效甚微。美国高级别谈判代表团要求中国在2020年前将美中贸易逆差减少2000亿美元，比特朗普今年3月提出的减少1000亿美元的数字增加了一倍。去年，美中货物与服务贸易逆差为3370亿美元。

《金融时报》报道，美国代表团还要求中国降低关税，同时削减对新兴产业的补贴，包括对电动汽车、人工智能在内的尖端产业的补贴。

按照《中国制造2025》计划，中国政府将耗资3000亿美元，到2025年前在包括飞机、计算机芯片、电动汽车在内的一系列重要行业基本实现自给自足。为此，国有投资基金和发展银行将提供大量低息贷款，协助收购国外竞争者，并提供大量的研究补贴。欧美均对该计划表达了疑虑。

有消息称，美国代表团给出的中方接受要求的最后期限是6月1日。若双方不能在此之前达成协议，美方将根据"301调查"的结果，针对500亿美元的中国产品征收25%的附加关税。此外，美方还在酝酿一份1000亿美元的针对中国产品加征关税的清单。

美国高级别贸易代表团5月初在华谈判

据消息人士透露，两天的谈判中，中方在降低汽车进口关税、扩大从美国进口商品方面做出让步，但同时要求美国放弃进一步的投资限制，并在知识产权问题上做出相应妥协。新华社报道称，双方进行了"坦诚、高效、富有建设性"的磋商，但在一些问题上"还存在较大分歧"。

新的希望？

美国白宫发言人桑德斯周一宣布，习近平首席经济顾问、国务院副总理将于下周访美，与总统的经济团队继续贸易磋商。虽未指明道姓，但这位副总理无疑是习近平的左右手刘鹤。桑德斯还表示，特朗普总统和习近平主席关系良好，"我们正在努力完成一些我们认为对每个人都有利的事。"

中国外交部发言人耿爽周二在例行记者会上表示，"我们注意到美国白宫发言人的表态。我们认为，这表达了美方希望就经贸问题与中方达成共识的愿望。这是一个积极信号。"他还强调说，"通过平等磋商化解分歧、处理摩擦，保持中美经贸关系健康稳定发展，符合双方利益，也符合世界利益。"

除了与美国的进出口贸易大幅增长外，中国海关总署公布的最新外贸数据还显示，以美元计价4月出口同比增长12.9%，进口同比增长21.5%。分析认为，进口强劲反映出中国国内需求的增长，而出口数据显示，在美国可能对中国产品征收附加关税的背景下，外国市场对中国产品的需求开始出现减弱。

乐然（综合报道）