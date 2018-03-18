墙外文摘： 评价李敖是一个难题 | 媒体看中国 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《评价李敖的难题》，作者沉荣钦说，李敖过世了，但是他的风流才气与是非恩怨还没有。接下来的一段时间内，我们会不断地见到许多人回忆李敖与他们过去的种种恩怨情仇，而这些评价不可避免的激起火花四射，最终恐怕仍是各说各话。

作者认为，评价李敖如此困难，因为他是矛盾的综合体，年青时大无惧对抗威权与年老时对极权卑躬屈膝，年青时才气纵横与年老时的荒诞言语，他希望人们以思想家称之，其实他的思想放在人类思想家中并无可观之处，但是他的确以一己之力，影响了几代的年青人，激发他们的鸿鹄之志，更不用说她的勤奋、他的侠义、他的幽默与他的快意人生。

文章说，Rawls 在《正义论》中提出的差别原则，认为给那些社会中处境最差的人改善，就是最好的做法，这时Rawls 指的是我们可以知道每个人快乐或痛苦的高低（level)，但是Harsanyi 则认为我们需要的是观察每个人的行为的改变，所以需要的不是每个人程度的高低，而是差异（difference）。仅仅是这两种不同的原则，就会导致人际间比较时相当不同的评价，而这正是李敖之所以成为难题的原因。

中国是一个什么样的经济体？

《纽约时报》发表文章《中国从来就不是普通经济体》，作者黄育川说，中国过去几十年非凡的增长催生了两大分析思路。一派认为中国是一个正在崛起的经济大国，准备征服世界。另一方则认为，中国的经济已经变得非常扭曲，因此必然会崩溃，或者至少像一位美国前财政部长所说的那样，“退回到中等水平”。作者认为两种观点都是错误的。

作者说，大规模的城镇化预计会通过户口限制、驱逐和强制搬迁的方式继续。这依然不是出于民众的个人喜好，而是按照国家的命令行事。但中国的规划者现在似乎有意重新把流动人口从大城市转移到小一些的城市，而这可能会抑制经济增长：正如世界银行(World Bank)所指出的，大城市的劳动生产率远高于小城市。

作者认为，习近平标志性的反腐运动既重要，又敏感。它一直被描绘为一项惩戒犯错官员的行动，但一些人认为它是习近平清除政治对手、或加强社会控制的一种手段。截至目前，反腐运动似乎很受欢迎：公众认为地方官员利用体制牟利，而中央政府似乎要扭转这种形势。但一些人警告称，为将反腐行动制度化而设计的新机构国家监察委员会，可能预示着该运动会因过于雄心勃勃而最终导致失败。

中美贸易战，台湾风险何在？

台湾《风传媒》发表社论《中美贸易战中台湾的风险─注定难逃的影响》，文章说，虽然川普一直把主要目标对准中国，外界也一直以中美贸易大战为焦点，但某个角度所言，川普是“公平”的─他的贸易保护措施总会波及它国；对太阳能产业课高关税固然是以中国与标的，但台韩同受影响，洗衣机则是韩国影响更大。

文章认为，这次对钢铁和铝课重税，虽然美国钢铁和铝业的业者一直称它们是中国倾销的受害者，要求川普采取措施，但从数据上看，美国直接从中国进口的钢铁或铝极少，这次行动打击最大的反而是加拿大、德国、日本和韩国等美国的军事盟友，欧盟官员马上跳出来大加挞伐，并表示可能要采对等报复措施；也因此在确定此政策前，美国国防部长马蒂斯会在一份备忘录中表示，他担心此作法“对我方的关键盟友带来的负面影响”，呼吁推出更“有针对性的关税”─意指只针对要报复的对象（中国）祭出高关税。



文章认为，当川普祭出一道又一道的贸易保护措施，何时会把其它国家逼到极限，终而酿成最不愿见的贸易战，既是风险也是未知数，外界只能边祈祷边看。台湾是无能影响大局，只能作好因应准备，减少万一贸易战开打后的冲击。



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