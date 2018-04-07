墙外文摘：脸书中国丢脸 孔院全球弃孔

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《道德崩坏的脸书》，作者贾育台讨论脸书（Facebook）及其创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）近期遭遇舆论及市场重创时，思考了脸书进入中国市场的努力。文章说，身为脸书的执行长想要进入大陆市场是正常的，可是扎克柏格在2014年十二月在脸书加州总部接待了中国国家互联网信息办公室主任、中共中央宣传部副部长也是国务院新闻办公室主任鲁炜，还特别让鲁炜注意到他办公桌上习近平的书。

文章说，扎克伯格开始成了中国的常客，他也是中国清华大学经济管理学院的顾问，然而到目前为止脸书虽然尽量讨好中国，但是脸书还是进不了中国大陆。十四亿人口的市场在中国共产党的控制下几乎是不可能让脸书进入的。

抗争者何罪之有？

香港《苹果日报》发表文章《不屈服的港人都有罪？》，作者李平说，中共官媒、御用学者、亲共政客连日围剿戴耀廷，言行之粗暴无非是令港人再度见识文化大革命的批斗手法，很难影响港人的是非判断，但有一些貌似站在港人立场的评论，似乎忧心香港前途，诸如戴耀廷言论会加速23条立法、戴耀廷匹夫之勇令言论自由环境变得更坏、戴耀廷挑战中央底线令香港民主更曲折难行等，"实质上是把香港民主、法治、自由环境被进一步破坏归咎于戴耀廷，难道港人还未受够中共温水煮蛙式的蚕食香港核心价值？难道面对中共的欺凌、港府的打压，不屈服的港人反而有过有罪？"

文章说，香港主权移交20年，港人对中国人身份的认同感越来越差，其过程是被动的、缓慢的，只不过应了中共"哪里有压迫哪里就有反抗"的格言。而中共权斗在香港直接表现为特首小圈子选举的猪狼之争后，权贵家族不再以温水煮蛙的方式蚕食香港，而是改采强国君临天下的霸主方式，"顺昌逆亡，结束一党专政的口号因不再合朕意而有罪，思考香港的前途因意图不服规管而有罪，不屈服者、敢抗争者，岂能无咎无罪？ "

中国劳工动荡正风起云涌

《纽约时报》发表文章《中国共产党正在抛弃工人》，作者HARVEY THOMLINSON指出，中国的劳工动荡风起云涌。仅在今年的头十周里，就已经发生了400多起有过公开报道的罢工，是去年同期的两倍之多。中国国家主席习近平的政府用强硬手段予以回应：劳工维权人士被逮捕、遭殴打，只因为他们要求得到他们应得的工资。

文章说，经济的进一步现代化，将有500万到600万工人在未来几年失业。如果历史能提供任何指导的话，更多的失业可能会带来更多的动荡。拒绝让生活艰难的工人有一个表达他们不满的合理渠道的政府是在自找麻烦。随着罢工的继续，工人们将扩大他们的要求，并会被迫采取更为极端的做法。

假孔子真外宣

台湾《上报》发表文章《"孔子学院"无孔子》，作者李濠仲讨论加拿大籍华裔导演（记者）秋旻制作的纪录片《假孔子之名》（片中记述加拿大多伦多公校教育局（TDSB）为什么会在2014年通过决议，终止和中国合作开设"孔子学院"） ，认为孔子学院无疑是中共近年对外推销"文化软实力"最经典也最成功的策划，截至2017年底，他们已在全球146个国家（地区）建立525所孔子学院和1113间孔子课堂，尤以欧美国家最密集。

文章说，总部在北京的"汉办"虽然隶属中国"教育部"，但它的管理机制，却是另外由一特别理事会独立领导。而汉办首届理事会主席，正是2002年晋升中共中央统战部的部长刘延东。"即便不去探究汉办背后阵仗，光从孔子学院主动提供的教材，任谁都能很轻易发现，孔子学院里原来根本没有孔子"。根据《假孔子之名》纪录片的叙述，那些教材与其说是为学习中华文化，毋宁是在宣传中国共党文化。当孔子学院布局更为广泛，以及中国经济影响力日大，中方将孔子学院作为政治工具便愈加无所顾忌。

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