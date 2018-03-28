 墙外文摘：独裁领袖抢镜 政治文明受辱 | 媒体看中国 | DW | 01.04.2018
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墙外文摘：独裁领袖抢镜 政治文明受辱

有评论认为，金正恩在世界外交舞台出尽风头，是对国际社会价值观的莫大讽刺；而中国政府对维吾尔人的公然迫害，是对所有地方的正义的威胁。

Kim Jong Un in China (picture-alliance/XinHua/dpa/J. Peng)

金正恩3月底访华，与习近平会面

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习金会出风头　蝇营蚁聚岂是领袖格局》，朝鲜领导人金正恩突然成了世界外交的风头趸，在抛出5月与美国总统特朗普会面计划后，终获中共总书记习近平邀请访问北京，昨日又宣布下月27日将与韩国总统文在寅会谈。一个被称为邪恶轴心、流氓国家的领导人，骤然成为世界舞台的主角，是对国际社会价值观的莫大讽刺。而习金会虽然出尽风头，抢尽国际舆论眼球，但说到底只是两个共产政党的终身领袖的蝇营蚁聚，岂是世界领袖的格局？或能有助延续西方国家的绥靖一时，岂能赢取民心一世？

文章说，习近平一句"时机特殊、意义重大"，被讥为"习包子自己露了馅"。官媒也宣称："金正恩访华释放重磅信号：中国从未在半岛问题上被边缘化"。习金会，并不意味着他们相逢一笑泯恩仇，而是他们分别备战中美贸易战、首次朝美峯会的需要。由于他们各有求于美，不可能再结成对抗西方阵营的盟友。而且，中国官媒报道，金正恩向习近平宣称秉承先人遗训致力实现半岛无核化，但朝鲜官媒报道并无相关承诺，可见，领略了核讹诈妙处的金正恩是戒不掉这个瘾的。

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中国官方周三确认了金正恩曾于本周早些时候访问中国并与习近平会晤的消息。德语报刊纷纷发表评论指出，这是朝鲜外交的一步妙棋，同时也缓解了北京的尴尬。 (28.03.2018)

在很长的一段时间里，考虑到中国的感受，美国对台湾一直表现出克制的友好态度。现在这一情况可能一去不复返。特朗普新委任的国务卿和安全事务顾问被认作是对台友好派。 (29.03.2018)

身在狱中的中国维吾尔族学者伊力哈木·土赫提周日（12月10日）被授予魏玛人权奖。对此，德国受威胁民族协会（GfbV）的中国问题专家德里乌斯（Ulrich Delius）接受了德国之声采访。 (09.12.2017)

美中相争，台湾得利？

台湾《风传媒》发表文章《美中的拉扯，台湾的支点》，作者黄麒英，早在近17年前中国加入WTO时，台湾的经济就已经是美国与中国贸易战的筹码，现在仍是如此更加不意外。但这次美中谈判最大的不同在于，美中想以关税互相伤害对方，并互以投资限制为加码的武器。此时美中贸易战，就是台湾最好的谈判支点，亦即针对租税与投资来跟美国合作并讨价还价。

文章说，在马政府时代，用"一中"交换的"中台租税协议"，虽然已经完成谈判，但始终没有正式启用，而美台的租税协议则也始终没有更新进展，这就是马政府中了大国设定题目的陷阱，在谈判上就没有好的立基点，可以争取到实质的优势。如今，美中为了贸易反目，而且特朗普总统又是不可预测的，因此，这正是我们重新检视台美租税协议、以及争取相互投资的最好时机。

倒行逆施，岂可无视？

台湾《上报》发表文章《那堂而皇之的倒行逆施》，作者吾尔开希说，中国政府针对维吾尔人"难以置信的令人发指的公然民族迫害，就以几十万上百万受害者的形态，由国家发动，违背着自己的法律，在没有天下的大不韪的情况下，'堂而皇之'地'倒行逆施'着，侵害、剥夺着我族人的自由"。然而今日的世界，对于所有信奉伊斯兰的人，又是更多了一分漠视，对于发生在穆斯林身上的苦难，又是更多了一分姑息和纵容。

文章写道：马丁路德金博士说过：任何地方的不正义是对所有地方的正义的威胁。让我们咀嚼这句话，想想我们享受着的自由与正义，是否会有一天消失殆尽？让我们在咀嚼这个想法时，想想当年的西藏，今天的香港，然后再想想我们大声疾呼，想要让你们看到的在维吾尔人土地上令人难以置信、令人发指的，堂而皇之进行着的倒行逆施。

留守儿童，中国噩梦

《纽约时报》发表文章《留守儿童：被中国经济奇迹丢下的孤儿》，作者张丽佳说，在中国很难找到留守儿童的可靠数据。根据中华全国妇女联合会2013年的一份报告，没有父母陪伴、在农村生活的儿童有3000万人--占中国儿童总数的10%以上--他们往往由亲戚照看。2016年的一份政府报告称，这些儿童至少有36万人是彻底的独自留守，没有家人照料。

文章说，父母有很多充分的理由把孩子留在家中：城市高昂的生活成本、远离家乡没有稳定就业，还有被称为"户口"的户籍制度的限制，将公民的出生地与福利和就学权利捆绑在了一起。近年来，几个骇人听闻的故事引起了人们对留守儿童问题的关注。其中，2015年6月，贵州省四名留守兄妹吞服农药自杀。对此，政府2016年呼吁改善社会服务，以保护这些儿童。但农村教育和村一级社会服务依然落后。必须允许民工把孩子送进他们所工作的城镇地区的好学校，而不是为农民工子女创办的不合格的临时学校。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    分身无术

    罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    恶劣的生活环境

    中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    课间操

    学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    手电筒下的学子

    图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    对未来的希望

    放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

  • China Arbeiter im Anzug vor Bauarbeitern (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    被“遗忘”的留守儿童

    二等公民

    鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

  • China Schule Unterricht Schül in Peking (Getty Images)

    被“遗忘”的留守儿童

    农民工子弟学校

    救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

  • China verlassene Kinder aus Anshun (Getty Images/K. Frayer)

    被“遗忘”的留守儿童

    缺失父母的爱

    因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。


[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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被“遗忘”的留守儿童

中国农村地区有上千万之多的留守儿童。他们的父母作为农民工在大城市打拼，以维持一家老小的生活。而通常，留守儿童的抚养任务则交给家乡的祖父母。 (05.03.2017)  

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