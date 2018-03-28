墙外文摘：独裁领袖抢镜 政治文明受辱

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习金会出风头 蝇营蚁聚岂是领袖格局》，朝鲜领导人金正恩突然成了世界外交的风头趸，在抛出5月与美国总统特朗普会面计划后，终获中共总书记习近平邀请访问北京，昨日又宣布下月27日将与韩国总统文在寅会谈。一个被称为邪恶轴心、流氓国家的领导人，骤然成为世界舞台的主角，是对国际社会价值观的莫大讽刺。而习金会虽然出尽风头，抢尽国际舆论眼球，但说到底只是两个共产政党的终身领袖的蝇营蚁聚，岂是世界领袖的格局？或能有助延续西方国家的绥靖一时，岂能赢取民心一世？

文章说，习近平一句"时机特殊、意义重大"，被讥为"习包子自己露了馅"。官媒也宣称："金正恩访华释放重磅信号：中国从未在半岛问题上被边缘化"。习金会，并不意味着他们相逢一笑泯恩仇，而是他们分别备战中美贸易战、首次朝美峯会的需要。由于他们各有求于美，不可能再结成对抗西方阵营的盟友。而且，中国官媒报道，金正恩向习近平宣称秉承先人遗训致力实现半岛无核化，但朝鲜官媒报道并无相关承诺，可见，领略了核讹诈妙处的金正恩是戒不掉这个瘾的。

美中相争，台湾得利？

台湾《风传媒》发表文章《美中的拉扯，台湾的支点》，作者黄麒英，早在近17年前中国加入WTO时，台湾的经济就已经是美国与中国贸易战的筹码，现在仍是如此更加不意外。但这次美中谈判最大的不同在于，美中想以关税互相伤害对方，并互以投资限制为加码的武器。此时美中贸易战，就是台湾最好的谈判支点，亦即针对租税与投资来跟美国合作并讨价还价。

文章说，在马政府时代，用"一中"交换的"中台租税协议"，虽然已经完成谈判，但始终没有正式启用，而美台的租税协议则也始终没有更新进展，这就是马政府中了大国设定题目的陷阱，在谈判上就没有好的立基点，可以争取到实质的优势。如今，美中为了贸易反目，而且特朗普总统又是不可预测的，因此，这正是我们重新检视台美租税协议、以及争取相互投资的最好时机。

倒行逆施，岂可无视？

台湾《上报》发表文章《那堂而皇之的倒行逆施》，作者吾尔开希说，中国政府针对维吾尔人"难以置信的令人发指的公然民族迫害，就以几十万上百万受害者的形态，由国家发动，违背着自己的法律，在没有天下的大不韪的情况下，'堂而皇之'地'倒行逆施'着，侵害、剥夺着我族人的自由"。然而今日的世界，对于所有信奉伊斯兰的人，又是更多了一分漠视，对于发生在穆斯林身上的苦难，又是更多了一分姑息和纵容。

文章写道：马丁路德金博士说过：任何地方的不正义是对所有地方的正义的威胁。让我们咀嚼这句话，想想我们享受着的自由与正义，是否会有一天消失殆尽？让我们在咀嚼这个想法时，想想当年的西藏，今天的香港，然后再想想我们大声疾呼，想要让你们看到的在维吾尔人土地上令人难以置信、令人发指的，堂而皇之进行着的倒行逆施。

留守儿童，中国噩梦

《纽约时报》发表文章《留守儿童：被中国经济奇迹丢下的孤儿》，作者张丽佳说，在中国很难找到留守儿童的可靠数据。根据中华全国妇女联合会2013年的一份报告，没有父母陪伴、在农村生活的儿童有3000万人--占中国儿童总数的10%以上--他们往往由亲戚照看。2016年的一份政府报告称，这些儿童至少有36万人是彻底的独自留守，没有家人照料。

文章说，父母有很多充分的理由把孩子留在家中：城市高昂的生活成本、远离家乡没有稳定就业，还有被称为"户口"的户籍制度的限制，将公民的出生地与福利和就学权利捆绑在了一起。近年来，几个骇人听闻的故事引起了人们对留守儿童问题的关注。其中，2015年6月，贵州省四名留守兄妹吞服农药自杀。对此，政府2016年呼吁改善社会服务，以保护这些儿童。但农村教育和村一级社会服务依然落后。必须允许民工把孩子送进他们所工作的城镇地区的好学校，而不是为农民工子女创办的不合格的临时学校。

被“遗忘”的留守儿童 分身无术 罗大爷一家住在离贵州安顺市不远的地方。图片中的罗大爷生活贫困且疾病缠身，但同时还要照看四个孙子孙女。他的儿子、儿媳去到家乡以外很远的地方打工。因为只有大城市才有工作。

被“遗忘”的留守儿童 恶劣的生活环境 中国有5570万贫困人口，罗大爷一家就生活在贫困线以下。按中国官方统计标准，人均年收入少于400欧元（约2800元）就被视为贫困人口。

被“遗忘”的留守儿童 课间操 学生们每天上午聚集在拥挤校园的操场上做课间操。虽然罗家的所有孩子上学都不花钱，但购买学习所需的用品，类似图片中孩子们穿的校服仍要花钱，而且价格不便宜。

被“遗忘”的留守儿童 手电筒下的学子 图片上的小罗不得不在微弱的光线下做功课。每到冬天来临，他要和村里其他孩子一样用手电筒照亮写作业。

被“遗忘”的留守儿童 对未来的希望 放学后，孩子们要到农田里工作。他们背上篮子里的绿菜是用来饲养牲口的。他们的爸妈希望，孩子能完成高中学业，甚至将来有机会能考上大学。然而，这样的机会十分渺茫。

被“遗忘”的留守儿童 二等公民 鉴于中国目前的户籍登记制度，农民工子女不能随迁进城上学。原因是其居住地与户口登记地不一致。据估计，中国三分之一的儿童都来自2.6亿农民工的家庭。这些农民工通常在建筑业和服务业打拼。

被“遗忘”的留守儿童 农民工子弟学校 救助组织试图为农民工子女创建“农民工子弟学校”，但往往无法获得城市管理部门的批准。许多校舍被视为非法办学，遭驱逐和取缔。

被“遗忘”的留守儿童 缺失父母的爱 因此，作为农民工的孩子没有其他选择，只能留守在没有父母的农村。



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