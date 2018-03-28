墙外文摘：独裁领袖抢镜 政治文明受辱

有评论认为，金正恩在世界外交舞台出尽风头，是对国际社会价值观的莫大讽刺；而中国政府对维吾尔人的公然迫害，是对所有地方的正义的威胁。
（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习金会出风头 蝇营蚁聚岂是领袖格局》，朝鲜领导人金正恩突然成了世界外交的风头趸，在抛出5月与美国总统特朗普会面计划后，终获中共总书记习近平邀请访问北京，昨日又宣布下月27日将与韩国总统文在寅会谈。一个被称为邪恶轴心、流氓国家的领导人，骤然成为世界舞台的主角，是对国际社会价值观的莫大讽刺。而习金会虽然出尽风头，抢尽国际舆论眼球，但说到底只是两个共产政党的终身领袖的蝇营蚁聚，岂是世界领袖的格局？或能有助延续西方国家的绥靖一时，岂能赢取民心一世？
文章说，习近平一句"时机特殊、意义重大"，被讥为"习包子自己露了馅"。官媒也宣称："金正恩访华释放重磅信号：中国从未在半岛问题上被边缘化"。习金会，并不意味着他们相逢一笑泯恩仇，而是他们分别备战中美贸易战、首次朝美峯会的需要。由于他们各有求于美，不可能再结成对抗西方阵营的盟友。而且，中国官媒报道，金正恩向习近平宣称秉承先人遗训致力实现半岛无核化，但朝鲜官媒报道并无相关承诺，可见，领略了核讹诈妙处的金正恩是戒不掉这个瘾的。
美中相争，台湾得利？
台湾《风传媒》发表文章《美中的拉扯，台湾的支点》，作者黄麒英，早在近17年前中国加入WTO时，台湾的经济就已经是美国与中国贸易战的筹码，现在仍是如此更加不意外。但这次美中谈判最大的不同在于，美中想以关税互相伤害对方，并互以投资限制为加码的武器。此时美中贸易战，就是台湾最好的谈判支点，亦即针对租税与投资来跟美国合作并讨价还价。
文章说，在马政府时代，用"一中"交换的"中台租税协议"，虽然已经完成谈判，但始终没有正式启用，而美台的租税协议则也始终没有更新进展，这就是马政府中了大国设定题目的陷阱，在谈判上就没有好的立基点，可以争取到实质的优势。如今，美中为了贸易反目，而且特朗普总统又是不可预测的，因此，这正是我们重新检视台美租税协议、以及争取相互投资的最好时机。
倒行逆施，岂可无视？
台湾《上报》发表文章《那堂而皇之的倒行逆施》，作者吾尔开希说，中国政府针对维吾尔人"难以置信的令人发指的公然民族迫害，就以几十万上百万受害者的形态，由国家发动，违背着自己的法律，在没有天下的大不韪的情况下，'堂而皇之'地'倒行逆施'着，侵害、剥夺着我族人的自由"。然而今日的世界，对于所有信奉伊斯兰的人，又是更多了一分漠视，对于发生在穆斯林身上的苦难，又是更多了一分姑息和纵容。
文章写道：马丁路德金博士说过：任何地方的不正义是对所有地方的正义的威胁。让我们咀嚼这句话，想想我们享受着的自由与正义，是否会有一天消失殆尽？让我们在咀嚼这个想法时，想想当年的西藏，今天的香港，然后再想想我们大声疾呼，想要让你们看到的在维吾尔人土地上令人难以置信、令人发指的，堂而皇之进行着的倒行逆施。
留守儿童，中国噩梦
《纽约时报》发表文章《留守儿童：被中国经济奇迹丢下的孤儿》，作者张丽佳说，在中国很难找到留守儿童的可靠数据。根据中华全国妇女联合会2013年的一份报告，没有父母陪伴、在农村生活的儿童有3000万人--占中国儿童总数的10%以上--他们往往由亲戚照看。2016年的一份政府报告称，这些儿童至少有36万人是彻底的独自留守，没有家人照料。
文章说，父母有很多充分的理由把孩子留在家中：城市高昂的生活成本、远离家乡没有稳定就业，还有被称为"户口"的户籍制度的限制，将公民的出生地与福利和就学权利捆绑在了一起。近年来，几个骇人听闻的故事引起了人们对留守儿童问题的关注。其中，2015年6月，贵州省四名留守兄妹吞服农药自杀。对此，政府2016年呼吁改善社会服务，以保护这些儿童。但农村教育和村一级社会服务依然落后。必须允许民工把孩子送进他们所工作的城镇地区的好学校，而不是为农民工子女创办的不合格的临时学校。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]