墙外文摘：特朗普贸易战又在帮中国？ | 媒体看中国 | DW | 25.03.2018

（德国之声中文网）《纽约时报》发表专栏评论《特朗普贸易战的“胜利者”将是中国》，作者保罗•克鲁格曼说，唐纳德•特朗普在宣布对钢铝征收关税后宣称，“贸易战是好事，很容易赢。”实际上，贸易战几乎没有是好事的时候，而且根本不容易赢--尤其是当你不知道自己在做什么的时候。

文章说，要明确的一点是：在全球经济秩序之内，中国其实是一个坏公民。特别是，它在知识产权上不负责任，实质上是在剽窃其他地方开发的技术和概念。它还对钢铁等行业实施补贴，这是世界产能过剩的原因之一。然而，作者说，如果陷入贸易战，那么就会削弱我们处理真正重要的问题的能力。如果你想迫使中国尊重知识产权，那么你就需要联合其他被中国的巧取豪夺伤害的国家，也就是日本、韩国和欧洲国家等其他先进国家。但特朗普却在通过反复变化的钢铁关税，以及威胁对那些在中国组装，但却主要在其他地方生产的商品征收关税，从而逐渐疏远那些国家。

中国做大党媒，台湾如何应对？

台湾《上报》发表文章《中国媒体"国家队"成型 台湾媒改还能蹉跎多久》，作者罗世宏认为，３月21日，新华社发佈中共中央的《深化党和国家机构改革方案》。最大的变化是，过去隐身幕后的中共党中央已经站上台前。中国大陆不断"做强做大"对内对外的媒体宣传实力，其背后的政治意图与国际斗争态势，越来越难以掩饰。观察这次中国大陆的媒体机构调整幅度，中共当局似乎已经无所顾忌，也毫无收手打算。

文章说，反观台湾，商业媒体长久苦于广告缩水、观众流失的生存危机，恐怕难以担当攻守大任，而各界呼吁多时的台湾媒体"国家队"也迟迟未能成军。作者疑虑："面对不断强化和整合的中国媒体软／锐实力，落后已久的台湾的媒体改革进程还剩多少时间可以蹉跎？"

台北自由广场

比专制还是比自由？

台湾《风传媒》发表文章《比专制 铁输北京；比自由 我们会赢 ！》，作者张仕权说，北京准备对台湾人开放许多行业与专门技术在大陆上享有同等国民待遇 ，事实上那么多台湾人在大陆讨生活赚钱 ，大家心照不宣的共识是 ，不要当一个极权国家的国民 。台湾至少还是一个有自由空气的退路 。政府跟社会 ，其实都不必要太过惊慌。

文章说，台湾改革应该走跟对岸政府专制相反的道路 。解除无效率的政府管制 ，释放人民的自由与智慧 ，吸引爱好自由与具备创造冒险性格的人们 ，加入台湾的阵营 。让人们更自由的追求幸福 ，则勤奋与敢于冒险的人会冒出头 ，整个国家也会跟着兴盛 ，也一定能在两岸的生死竞争中杀出一条崭新的路线 。而区隔出自由确实优于专制。而就这一点 ，北京政权只能恐惧以对 ，毫无胜算 。

香港人学习姚文元？

香港《明报》发表文章《各就各位 思想审查开步！》，作者杜耀明说，英国工党党魁科尔宾（Jeremy Corbyn）在一个仪式上拒绝跟唱国歌风波过去了两年半，依然稳坐党魁"钓鱼船"，正好反映英港两地政治和法律观念的巨大差异。香港与英国背道而驰，走向以言入罪。由陈浩天到周庭，政府已变本加厉，不但把言论禁区由"港独"扩阔到"自决"，甚至不给周庭答辩机会便遽下判断，以试探司法机关底线。近日人大常委谭耀宗和澳门中联办副主任陈斯喜先后提出不让主张"结束一党专政"者出任立法会议员，不外顺势推进以再下一城，也不难理解了。

文章最后说，有个作者曾这样赞颂国歌："唱着国歌，会激励我们保持住旺盛的斗志和冷静的头脑"、"那雄壮宏亮的旋律如同一阵阵使人热血奔腾的战鼓"、"向我们描出了为了人民利益奋不顾身的志士们的崇高身影"……文章叫《想起了国歌》，作者是姚文元。

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