墙外文摘：武统台湾谁管 朝韩和平谁信

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表《中共若武力犯台，美国不可能不管》，作者杨士钊认为，美国二战以来引领全世界所秉求的自由，平等，民主，人权的普世价值和经济共荣的愿景，已被中国共产党的恣意孤行所唤醒，不但持续拉大贸易逆差，让美国年年吃闷亏，美国做势要课以关税，中共不但不理亏，还提报复，川普情何以堪，中共又屡屡对东海和南海更是不断地向美国挑战，试探底线。因此，到了川普，已经完全看不下去，才开始重新思考台美关系，而台旅法只会是第一步。

文章说，台湾只要能够通过并进入联合国，才是王道，中共最后无能为力，因为诉诸武力，就和贸易战一样，只有相互伤害，一无是处。让民主台湾成为大陆甚至是全世界其他不完全民主国家的榜样，公平竞争，而非穷兵黩武意图强行占领台湾，南海或东海，那是绝无可能的中国梦，美国和西方民主阵营绝对不可能坐视不管。

金正恩一个人的自由

台湾《上报》发表文章《从被无视的朝鲜人民说起》，作者黄乐祈说，德国着名哲学家黑格尔说得好，在东方专制主义制度下，全国只有一个人是自由的，其他人都没有。南北韩双方的政府为两国首脑会谈费尽心机，在三八线上演一场"弹出弹入"的政治剧，全朝鲜也就只有金正恩有这个自由。这再次提醒世人，那怕金正恩在访韩的政治表现非常出色，甚至炉火纯青、无可挑剔，他作为专制者的事实并无丝毫改变。

历史性的一幕

作者指出，刚在无国界记者（RSF）最新公布之新闻自由指数（PFI）荣获第一的挪威，在刘晓波先生得到诺贝尔和平奖后，与中国陷入冰河时期，保守派政府为修复两国关系，将中国人权问题束之高阁。连人权纪录良好的挪威也如此，其他地方就更加不用说。以他人的苦痛来换取自己一刻安舒，既与真正的人权精神背道而驰，且历史也教训我们这种想法何等天真。南韩曾力推的太阳政策，结果换来的却是一个核武和导弹技术成熟的北韩。2002年的《日朝平壤宣言》，今日又身在何方？种种深刻的经验，只消一场政治剧就从人类的记忆中删除吗？

北京应该学习南韩

香港《苹果日报》发表文章《借鉴文金会 中国更应学南韩》，作者李平认为，受中、美左右的南北韩关系，能改善到哪一步，言之尚早。因此，文金会能取得的成果及对两韩的意义，不见得会超过1993年汪辜会谈对两岸关系的突破。

在两韩峰会及汪辜会谈25周年之际，中国官方媒体、网站敦促台湾总统蔡英文反思如何学习同为民主政体的南韩，掌握和平稳定、人民福祉至上的铁律，顶住国内外压力，避免两岸关系走向地动山摇。其实，两韩关系与两岸关系没有对比的基础，除非中国承认与台湾的关系如同南北韩是国与国的平等关系。不过，撇开这个基础去比较的话，更应该向南韩学习的也是中国大陆，而不是台湾。南韩GDP约为1.5万亿美元，相当于北韩的50倍。但文在寅在推动两韩和平进程时，并未以此为要胁，未以此干预北韩的内政、围堵北韩的外交空间，其善意殷殷可鉴。相反，北京如今处理两岸关系是以经济收买与制裁、军事恫吓为主，连两岸领导人会晤也是基于意识形态而非尊重人民的福祉与选择。中国再不吸取教训，再不以南韩为师，只会把两岸关系拖向深渊。

"大逃港"也是中共的"艰辛探索"？

香港《明报》发表文章《他们要收回的是杜撰历史的主权》，作者曾志豪说，香港历史教科书字眼审批风波，借用黄秋生的金像奖颁奖礼讲法：情理之中，意料之外。中国人素有"一字春秋"的传统，运用不同字眼表达书写历史的人的政治判断。中共坚持用"和平解放"而不是用"攻陷占领"来形容夺取政权的战争。但意料之外，却是这种政治对历史教育的干预会如此早。回归20年，社会等待喘息修补裂痕，但各种政治运动却接踵而来。反港独、戴耀廷事件、历史书字眼全部和民生实务无关，纯粹意识形态斗争。

文章说，中国内地今年1月的时候，也有新版历史教科书的改版风波。旧版教科书用到"文化大革命的十年"字眼，新版教科书删掉了，代之以"艰辛探索与建设成就"。改的不止是字眼，而是改变对文革的历史评价。今次香港的字眼风波，有一段便是"1949年，中共建国，大量内地人移居香港"，居然被评为"没有因果关系"。即是说，不能批评中共建政后造成人民苦难引起"大逃港"。这岂不是"文革浩劫"变成"艰辛探索"的先兆？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]