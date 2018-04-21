墙外文摘:台海军演、艺人道歉—中国“芯”

（德国之声中文网）18日，中国在福建泉州外海举行"火炮射击军事训练"，中国官媒称为"台海实弹军演"。台湾《风传媒》发表文章《"政治宣传"硬要演，共军开始"出外景"》，作者乐克凛说，此次"军演"的政治操作既明显又粗糙：官方媒体不断使用"台海演习"的定调，中媒与学者也跟着使用"台湾注意！"地帮高调；国台办"顺便"开始了"针对台独！"的加码，外交系统等再带来一波"警告美台！"的高潮。原先一场军事意义根本微乎其微的例行性、小规模训练，其实质影响更是极为有限，却就这么被"无限上纲"成了一场彷佛台海与亚太地区都应该要"为之战栗"的安全危机。

作者认为，连"例行性训练"都要肩负着"震慑台独"、"警告美台"的宣传任务与政治使命，共军都快成了《中国之声》的终年出外景团队；如果这一场场的戏码都是为了演给台湾、美国与世界看，以示其所谓的"捍卫决心"与"称霸实力"，这种"中国出品"的"政治特辑"，只会不断惹怒中国以外的观众而已。

中国信评制规训"乖孩子"

台湾《上报》发表文章《一套要让人人都成为"乖孩子"的中国信评制》，作者吴介声说，中国多年积极推动"社会信用体系"以评定国民行为强化管制，现有具体进展。近期中国国家发展改革委员会宣布"特定严重失信者"搭乘火车或飞机等权益将受限，5月1日即将实施。这项"社会信用体系"引用国际金融机构信评概念，基本源于2014年中国国务院公布的《社会信用体系建设规划纲要》，此政策将于2020年总结试验，全面实施。纲要指出影响社会信用的行为主要有三类，包括商业行为、社会行为与网路言论。连中共环球系的官方媒体亦发现，竟有年仅两岁的女童被列入黑名单，只是因为父亲欠债。而一旦被打入黑名单，则犹如次等公民，政府不会预先通知，也无法申诉。

文章说，中共长期筹备如此高成本的社会信用体系，显示社会暗潮汹涌的力道已让中共当局触目惊心，政经压力爆锅的时刻是否逐渐逼近？中国如何运用科技极权应对？值得国际社会密切关注，并且绸缪因应之方。

黄秋生为什么要道歉？

香港《明报》发表文章《黄秋生最后要道歉 说明了什么》，作者曾志豪说，中港矛盾的确就像火药库，随时擦枪走火。成龙的"以后只有中国电影"言论，的确令香港人很不爽，因为这不单是电影界的生存问题，而是"香港价值"被贬低。黄秋生的道歉，以及对"港独"立场的澄清，则更叫人唏嘘。谣传中的黄秋生言论，质疑了成龙"中国电影"论，究竟和"港独"有什么关系？难道说，质疑政协，便是"港独"？坚持香港电影的存在，也是"港独"吗？"港独"已经成为一个无所不包的黑洞。任何和亲北京意见相左的，都会被视为"港独"。

文章说，内地传媒标签黄秋生是"港独艺人"，"罪证"包括：他曾经"支持占中"、曾讽刺内地人的不文明行为等等。文章认为，占中是为了争取普选，纵使手段有争议；批评内地人的不文明行为，最多也是民间冲突。黄秋生再敢言，也要在子虚乌有的"港独"指控面前"表明立场"。北京还要挥舞这支"港独"大棍，敲打香港到几时？

我的中国"芯"

香港《苹果日报》发表文章《被制裁的是"中国芯"更是"中国心"》，作者李平说，继美国商务部宣布禁止美国公司与中兴交易7年后，美国联邦通信委员会又一致投票决定，禁止美国电信运营商采购存在安全风险的外国产品，目标直指华为、中兴。其实，被制裁的不只是"中国芯"，更是"中国心"。美国商务部就中兴事件总结的"五不"教训，昭示的是对中国政府、中国公司不守国际规则的制裁。而中国官方引导舆论发出自主开发芯片、打破美帝封锁的呼声，昭示的是中国在科技强国口号下对科研分工协作、国际贸易规则的轻蔑。

文章说，中国官方的宣传，掩盖了中兴违反与美方就向伊朗输出监控设施等而达成的认错认罚协议的基本事实，忽略了中国公司应该遵守国际规则的问题，忽略了中共所提倡的人类命运共同体、国际社会应分工协作的原则，混淆了《瓦森纳协定》缔约国可自行决定是否发放敏感产品和技术出口许可证而不是反华的西方联盟，其缔约国包括中国的战略伙伴俄罗斯在内。

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