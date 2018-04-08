墙外文摘：中共伸手海外  港独成为真题

（德国之声）《纽约时报》发表文章《中国的政治镇压之手伸向海外》，作者LAUREN HILGERS说，自2015年以来，中国对国内异见人士的全面镇压已导致数百名人权律师、女权主义者、记者和民主活动人士被捕。随着国内镇压行动的继续，中国共产党已经开始扩大自己的影响范围，寻求加强审查、监视、遏制境外的异见。他们的目标包括学者、流亡的商界精英、前法官以及活动人士。

文章说，随着全球各国收紧和巩固自己的统治，对中央集权统治的追求以及对异见的镇压使得国家边界形同虚设。长期以来，独裁政权一直试图消灭生活在国外的前间谍。拘留流亡海外的知名异见人士的家人作为代替者是一种古老的做法。不过，技术降低了骚扰的成本。连匿名的青少年都可以在Twitter上进行骚扰，国家特工当然也可以。中国政府正在向全世界发出一条令人不寒而栗的消息：无论你身在何处，自由发声都要付出昂贵的代价。

港独主张不应被忽视

台湾《上报》发表文章《"香港独立"，从伪命题到真议题》，作者无妄斋说，中共之所以动用国家机器迫害本土派、港独派，甚至较为温和的民主自决派，并借戴耀廷在台言论罗织罪状，除了要"宁统勿独"在港整风，更是触及他们至为忌惮之事 --国土分裂、动摇主权或成现实。独立、自决等政治构想，虽然尚未有具体路线图，徘徊于论述与愿景，但当退无死所的港人积累民气负隅顽抗，那将会是港中之间你死我活的争斗。

文章说，若然这一代人没有革命的觉悟及准备，没有争取主权促成民主的念头，对主张香港独立的人受迫害视而不见，以谨小慎微自我设限"捍卫"言论自由……那么你大可收拾心情，迎接将来地位比上海更不堪的命运。任何意图削弱北京绝对宰制的努力，都是自决甚至独立的火苗；主权独立，无可避免成为未来辩论本港前途的议题，决定港中政争主调。

被人卖了还帮着谈价

香港《苹果日报》发表文章《党国意识》，作者李怡说，美国对中国的贸易战，目的在迫使中国履行加入WTO时的承诺。WTO有规定，对等开放市场、互相减免关税。可是在市场的准入方面，中国和欧美世界是完全不对等的。不要说外国人在中国不能开银行，办保险公司，办许多纯属经济行为的事，一个中国人能够自由地做这些事吗？

文章说，美国打贸易战，其结果最受益的是大陆老百姓。能够分辨出利益所在的大陆人是极少数，绝大多数人被中共的党国意识的宣传所引导，站在"国家"（实际上是特权阶层）立场声讨美国的贸易战。洗脑的成功之处，在于人民被洗脑后仍然浑然不觉。

中国人需要谦卑的心

台湾《风传媒》发表文章《中国人你有什么可骄傲？》，作者李华说，当一个国家只能通过放烟火来满足人民的那点虚荣心，这是一件多么可悲的事，更可悲地是一群人自己过着苦哈哈的生活，还甘之如饴地享受着这般虚幻。

文章说，当一个国家为了装点自己的门面，可以把自己的弱势群体斥责为低端人口，然后用刺刀加以驱赶，它有什么值得你骄傲？当你们生活在买房难、看病难、上学难这样一个没有基本社会保障的国家，它有什么值得你骄傲？当你生活在一个连基本的言论自由、信仰自由都没有的国度里，它有什么值得你骄傲？当有些国家的人民比你们幸福几倍，还保持谦卑，你们有什么资本去骄傲？现在的中国不值得你我骄傲，也不需要你我骄傲，需要的是一颗颗谦卑的心。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平

中美贸易战，两岸关系，一国两制，中国人权，民族主义，港独